Ein Leck auf dem Meeresgrund könnte ein Vorbote des Untergangs sein (Video)

Die Cascadia Subduction Zone (CSZ) ist eine massive Verwerfungslinie, die sich von Vancouver Island bis nach Nordkalifornien erstreckt – und die Quelle der überwiegenden Mehrheit der Erdbeben und Tsunamis in der Region.

Tatsächlich glauben Wissenschaftler, dass die Verwerfungslinie wahrscheinlich die Quelle des nächsten Großen Erdbebens sein wird, eines erwarteten Mega- Erdbebens, das so stark ist, dass es Tod und Zerstörung anrichten wird, wie wir es bei einem geologischen Ereignis noch nie zuvor gesehen haben.

Es versteht sich von selbst, dass Forscher ein besonderes Interesse an der Erforschung der CSZ haben – und möglicherweise haben sie etwas entdeckt, das uns Aufschluss darüber geben könnte, was mit der unglaublich mächtigen tickenden Zeitbombe vor sich geht.

Forscher der University of Washington entdeckten eine warme Flüssigkeit, die aus dem Meeresboden in der Nähe der Zone etwa 50 Meilen vor der Küste von Newport, Oregon, sickerte.

Das Team vermutet, dass die Unterwasserquelle, Pythias Oase genannt, mit der CSZ in Verbindung stehen könnte – und die Verwerfungslinie durch das Lecken stärker beansprucht. Sie veröffentlichten ihre Ergebnisse am 25. Januar in der Zeitschrift Science Advances .

„Die Pythias-Oase bietet einen seltenen Einblick in Prozesse, die tief im Meeresboden ablaufen, und ihre Chemie legt nahe, dass diese Flüssigkeit aus der Nähe der Plattengrenze stammt“, sagte Deborah Kelley, Professorin für Ozeanographie an der UW und Mitautorin der neuen Arbeit ein Statement.

„Dies deutet darauf hin, dass die nahegelegenen Verwerfungen den Flüssigkeitsdruck und das Megathrust-Gleitverhalten entlang der zentralen Cascadia-Subduktionszone regulieren.“

Das Team entdeckte das Leck, nachdem es Methanblasenwolken fast eine Meile unter der Meeresoberfläche entdeckt hatte. Nachdem sie eine Unterwasserdrohne zur Untersuchung geschickt hatten, stellten sie fest, dass Wasser mit einer anderen chemischen Zusammensetzung als das umgebende Meerwasser aus einem Loch im Boden „wie ein Feuerwehrschlauch“ in den Ozean sickerte, so Evan Soloman, ein Ozeanograph an der UW und Co-Autor des Papiers, sagte in einer Erklärung.

„Das ist etwas, was ich noch nie gesehen habe und meines Wissens auch noch nie zuvor beobachtet wurde.“

Weitere Analysen ergaben, dass das Wasser 16 Grad Fahrenheit wärmer war als das umgebende Meerwasser. Die Autoren vermuten, dass die Quelle der Flüssigkeit etwa 2 Meilen unter dem Meeresboden an der CSZ-Verwerfungslinie liegt, wo die Temperaturen etwa 300 bis 500 Grad Fahrenheit betragen.

Warum ist das eine große Sache? Die Forscher sagen, dass die Flüssigkeit als eine Art Druckregler zwischen der Kontinentalplatte und der Ozeanplatte fungieren könnte. Je mehr Flüssigkeit sich in den Rissen der Verwerfungen befindet, desto geringer ist der Druck zwischen den beiden Platten, wenn sie aufeinanderprallen.

Weniger Flüssigkeit bedeutet also, dass sich zwischen den beiden Platten mehr Druck aufbaut. Dies kann eine große Belastung für die Region darstellen und viel mehr potenzielle Energie erzeugen, die sich in Form eines verheerenden Erdbebens entfalten könnte.

„Die Megathrust-Verwerfungszone ist wie ein Airhockey-Tisch“, erklärte Solomon. „Wenn der Flüssigkeitsdruck hoch ist, ist es so, als würde die Luft eingeschaltet, was bedeutet, dass die Reibung geringer ist und die beiden Platten verrutschen können. Wenn der Flüssigkeitsdruck geringer ist, verriegeln sich die beiden Platten. Dann kann sich Stress aufbauen.“

Die Autoren schrieben, dass sie nicht wüssten, ob Pythias Oase die „einzige Sickerstelle ihrer Art“ sei, und vermuten, dass es in dieser Region der CSZ ähnliche Sickerstellen geben könnte.

Daher sollten Seismologen diese Sickerstellen in zukünftigen Modellen der CSZ berücksichtigen.

Auch wenn nicht abzusehen ist, wann das nächste große Ereignis stattfinden wird, ist es zumindest etwas beruhigend zu wissen, dass wir immer noch so viel wie möglich über die CSZ lernen, um sicherzustellen, dass wir darauf vorbereitet sind, wenn sie kommt.

