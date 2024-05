Kryonik-Unternehmen friert seinen ersten Kunden ein, in der Hoffnung, ihn in Zukunft wieder zum Leben zu erwecken (Video)

Ein Kryonik-Unternehmen hat seinen allerersten Kunden eingefroren, in der Hoffnung, dass er in der Zukunft wieder zum Leben erweckt werden kann.

Philip Rhoades von Southern Cryonics hat bekannt gegeben, dass es dem Unternehmen gelungen ist, einen Mann aus Sydney kryogenisch einzufrieren.

Der Mann ist Anfang des Monats im Alter von 80 Jahren verstorben.

„[Es war] sehr stressig“, sagte Rhoades ABC News.

„Das hat mich eine Woche lang wach gehalten, denn an verschiedenen Tagen mussten wir eine Reihe verschiedener Verfahren durchlaufen, und es gab eine Reihe von Situationen, die hätten schiefgehen können, wenn wir uns nicht richtig vorbereitet hätten.

„Es gab noch ein paar andere Leute, die bereits Mitglieder waren und von denen wir dachten, dass sie mögliche Kandidaten für den ersten Platz sein könnten, aber wie sich herausstellte, war es jemand, der kein bestehendes Mitglied war.

„Seine Familie rief aus heiterem Himmel an und wir hatten etwa eine Woche Zeit, uns vorzubereiten und zu organisieren.“

Der Mann verstarb am 12. Mai in einem Krankenhaus in Sydney und der Prozess – dessen Kosten für die Einfrierung seines Körpers rund 170.000 AUD (88.000 £) betragen – begann sofort.

Der Leichnam des Mannes wurde in den Kühlraum des Krankenhauses gebracht und in Eis gepackt, bevor er zum Bestattungsinstitut A O’Hare Funeral Directors gebracht wurde, wo Experten eine Flüssigkeit durch den Körper pumpten, um die Zellen zu konservieren.

Anschließend wurde der Körper in Trockeneis gepackt, wodurch die Temperatur auf minus 80 Grad Celsius gesenkt wurde.

Als der Körper des Mannes am nächsten Tag in der Einrichtung von Southern Cryonics in Holbrook eintraf, wurde seine Temperatur weiter auf minus 200 Grad Celsius gesenkt, bevor er in einen Spezialtank gelegt wurde, der als Vakuum- Lagerkapsel dient .

Dieser zehnstündige Prozess dient ausschließlich dazu, die Chance zu erhöhen, dass die Person wieder zum Leben erweckt wird, berichtet ABC News.

„Wir haben bei allen Tests Crashtest-Dummys und andere Dinge verwendet, um alles so realistisch wie möglich zu gestalten. Die ganze Vorarbeit hat sich also gelohnt“, fügte Rhoades hinzu.

Viele Menschen fragen sich, was die Zukunft bringt, wenn sie nach der Kryogenisierung wieder zum Leben erwachen.

In einem Video auf der Website von Southern Cryonics wird Folgendes erklärt : „Wir glauben, dass wir in 50 bis 100 Jahren in der Lage sein werden, den Geist in eine virtuelle Welt hochzuladen.“

„Die modernen Entwicklungen, die jetzt im Gange sind, werden beginnen, Früchte zu tragen.

„In 250 Jahren wird es wahrscheinlich medizinische Technologie geben, mit der Sie Ihren Geist in einen gesunden, jungen Körper in der realen Welt übertragen können, wenn Sie dies wünschen.

„Sie werden über das gesamte Wissen der Vergangenheit und zusätzlich über das gesamte Wissen der virtuellen Welt verfügen.“

Video: