Medienbericht: Wachmann begegnet (unsichtbaren) Geistermädchen auf peruanischem Markt (Video)

Eine Überwachungskamera auf einem peruanischen Markt hat einen Wachmann aufgenommen, der scheinbar mit einer unsichtbaren Person spricht, und der Mann im Mittelpunkt des mittlerweile viralen Videos hat die fantastische Behauptung aufgestellt, dass die Aufnahmen ihn bei einem Gespräch mit einem Geistermädchen zeigen.

Die gruselige Szene soll sich letztes Jahr in der Stadt Ventanilla abgespielt haben, obwohl die Aufnahmen anscheinend erst Anfang dieses Monats online aufgetaucht sind und sich seitdem wie wild in den sozialen Medien Perus verbreitet haben.

In dem Video ist zu sehen, wie der Wachmann in die Mitte eines leeren Raums geht und seine Hand so bewegt, als würde er einem Kind den Kopf streicheln. Dann hockt er sich hin und scheint mit jemandem vor ihm zu sprechen, bevor er wieder aufsteht und das Gespräch fortsetzt.

Sehr oft enden solche Geschichten über mutmaßliche Geisterbegegnungen, die auf Film festgehalten wurden, mit dem Ende des Videos selbst und geben wenig Einblick aus der Perspektive der Person, die auf dem Filmmaterial zu sehen ist.

In diesem Fall hat der Wachmann jedoch tatsächlich seine Schilderung dessen geteilt, was sich während der rätselhaften Szene abspielte. Laut dem Mann, der gegenüber einem peruanischen Medienunternehmen anonym bleiben wollte, begann der Vorfall, als er an diesem Abend seine Runde machte und auf etwas stieß, das er für ein weinendes kleines Mädchen hielt.

Verständlicherweise besorgt fragte er sie, was los sei, und das verstörte Kind erklärte, dass sie nach ihrer Mutter suchte, die in der Fleischabteilung des Marktes arbeitete.

Der Wachmann behauptet, er habe angeboten, das Mädchen in sein Sicherheitsbüro zu bringen, aber sie wollte bleiben und auf ihre Mutter warten.

Der Mann sagt, er sei daraufhin gegangen, um Hilfe zu holen, und als er zurückkam, war das Mädchen nirgends zu finden. Als er sich später die Überwachungsaufnahmen von seiner Begegnung mit dem kleinen Mädchen ansah, war der Wachmann schockiert, als er entdeckte, dass man auf dem Video sah, wie er sprach und mit dem Nichts interagierte.

Was halten Sie von den seltsamen Aufnahmen und dem beunruhigenden Bericht, der sie begleitet? Ist der Wachmann tatsächlich einem Geist begegnet oder ist das unheimliche Ereignis nur eine Lügengeschichte des Nachtwächters?