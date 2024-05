Ein seltsames Objekt ist aus dem Weltraum gefallen: Was war es?

Auf einem abgelegenen Pfad auf einem Campingplatz in North Carolina wurde eine mysteriöse Entdeckung gemacht – ein eigenartiges Objekt, bei dem es sich vermutlich um Weltraumschrott handelt.

Dieses rätselhafte, schwere Objekt ist etwa einen Meter lang und besteht überwiegend aus Metall und Kohlefaser.

Es hat die Fantasie vieler beflügelt.

Nach einer Untersuchung hat The Debrief vorgeschlagen, dass es sich um ein Fragment eines „Koffers“ oder eines Lagerfachs der SpaceX Crew Dragon handeln könnte, das den Wiedereintritt überlebt hat.

Interessanterweise weist dieser Fund Ähnlichkeiten mit Weltraummüll auf, der im April auf einem Feld eines Bauern in Saskatchewan gefunden wurde.

We spoke to a guy who found this unidentified object about half a mile into a remote Western #northcarolina trail. Some folks think it may originated in outer space 🪐 before burning through the atmosphere and smashing into earth. What do you think it is?? @wlos_13 🌎🌕💫🚀🛸🛰️📡 pic.twitter.com/dS5PpyMy77

— Marc Liverman (@MarcLiverman) May 24, 2024