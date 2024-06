Ein Torus Dome der Anunnaki bedeckt unseren mikroskopisch kleinen Teil der flachen Erde?

Die Anunnaki kamen vor 7529 Jahren auf diesem winzigen Teil der riesigen Ebene der flachen Erde hierher, um sich eine Seele zu ernten. Die gesamte Flache-Erde-Domäne besteht aus einer auf Silizium basierenden Lebensform von gigantischem Ausmaß. Von Gorgi Shepentulevski

Die Anunnaki ließen sich im Lebensraum der Männer und Frauen der auf Silizium basierenden Titanen und riesigen Siliziumbäumen nieder, die sich bis zu 120 km hoch erstreckten.

Nachdem sie einen Krieg gegen die Titanen gewonnen hatten, schufen sie die Grauen als ihre Sklavenrasse, um riesige Bäume zu fällen und das Gelände für die Siliziumreinigung zu pflegen, um daraus ihre Kristallstädte zu bauen.

Schließlich, nach einigen tausend Jahren, um genau zu sein nach 5508 Jahren, war die Arbeit erledigt, Ländereien mit einem Durchmesser von 400.000 km wurden von allen riesigen Siliziumbäumen befreit, ihre Siliziumstädte wurden gebaut, elektromagnetisches Torus-Firmament aktiviert, das ein Gebiet bedeckte und abdichtete mit einem Durchmesser von 400.000 km, sodass nichts entkommen und niemand von außen eindringen kann, außer den Anunnaki selbst durch Plasma-Stargate-Portale.

Zu diesem Zeitpunkt existierten weder Menschen noch Pflanzen noch Tiere, und um eine Seele für sich zu gewinnen, mussten die Anunnaki eine menschliche Lebensform aus Kohlenstoff erschaffen. Die Erschaffung des Menschen unter dem Kuppel-Firmament hier auf der Erde begann genau vor 2021 Jahren zum ersten Mal.

Woraus besteht die Kuppel?

Das Kuppel-Firmament ist eine elektromagnetische Torus-Abschirmung. Es dauert nur Stunden, diese Art von Abschirmung zu aktivieren, denn die Anunnaki verfügten bereits über die Technologie dafür, bevor sie hierher kamen. Ein elektromagnetischer Plasmaschild lenkt die Strahlung ab und reflektiert jeden feindlichen Angriff von außen. Das Firmament ist mit einem elektromagnetischen Plasmaschild ausgestattet.

Die elektromagnetische Torus-Abschirmung das Dome-Firmament deckt eine Fläche von 400.000 km Durchmesser am Boden und weitere 400.000 km unter der Erde ab. Der Grund dafür, dass die Grays 5508 Jahre brauchten, um das gesamte von Anunnaki entworfene Projekt fertigzustellen, liegt darin, dass sie nicht nur das Gelände am Boden freiräumten, sondern auch viel unter der Erde gruben, wo die für das Projekt verantwortlichen Chefwissenschaftler wohnen, bekannt als die Unterwelt.

Das Graben unter der Erde erfolgte nicht auf herkömmliche Weise, wie wir es kennen, sondern elektrisch durch leistungsstarke elektromagnetische Maschinen, die die poröse innere Erdkruste sofort in Staub verwandeln, genau wie es bei den Twin Towers am 11. September in New York geschah .

Die Unterwelt ist der wahre Deal, mit einem hochtechnologisch fortschrittlichen Netzwerksystem, das das Leben auf der Erdoberfläche reguliert. Aus diesem Grund hören wir Begriffe wie: Asgard, Midgard und Unterwelt (oder Hölle). So sehr das abschirmende Torus-Firmament seine Hülle über der Erde ausdehnt, so sehr erstreckt es sich auch unter der Erde, da die Erdkruste ein ausgezeichneter Leiter ist.

Asgard ist die Kristallstadt, in der der höchste Gott Anu mit seinem Gefolge und seinen Dienern residiert. Midgard ist, wo wir sind; und die Unterwelt ist die Residenz der Chefwissenschaftler der Anunnaki-Familie, die für das Menschheitserschaffungsprojekt verantwortlich sind.

In der Mitte der flachen Erde unter dem Kuppel-Firmament gibt es eine große, weite Öffnung mit einem Durchmesser von etwa 200 km, in der sich die Torus-Plasmaabschirmmaschine befindet.

Aus der Unterwelt entspringt auch der riesige Fluss Oceanus, der die Ozeane mit Wasser füllt. Der Grund dafür, dass die Nadel des Kompasses nur nach Norden zeigt, liegt darin, dass sich dort die dipolar magnetisierte Achse des doppelseitigen Wirbeltrichters des Torus befindet und an diesem Punkt die stärkste elektromagnetische Energie emittiert wird, die beide Plasmasphären der elektromagnetischen Kuppeln des Torus erzeugt , das sowohl Gelände oberhalb als auch unterhalb der Erdoberfläche umschließt und abschirmt.

Eine magnetische Umkehrung ist eine Umkehrung des Magnetfelds des Torus, wenn die Positionen des magnetischen Nordens und des magnetischen Südens vertauscht werden (nicht zu verwechseln mit dem geografischen Norden und dem geografischen Süden).

Das Phänomen der „Polverschiebung“ tritt auf, wenn sich der spiralförmige Trichter des elektromagnetischen Feldes des Torus von einer Richtung in die andere verschiebt, von der Aufwärtsrichtung in die Abwärtsrichtung. Dies geschieht etwa alle 10 – 12 Jahre. Der Nordpol liegt über der Oberfläche der flachen Erde und der Südpol liegt unter der Erde in der Unterwelt. Wenn sich die Pole verschieben, geht der Nordpol unter die Erde und der Südpol über die Erde.

Sowohl der geografische als auch der magnetische Nord- und Südpol befinden sich also im Zentrum der flachen Erde, wo der Fluss Oceanus aus der Öffnung zur Unterwelt entspringt. Dass der sogenannte Südpol in der Antarktis liegt, ist eine Erfindung, weil dort weder ein Südpol noch ein antarktischer Kontinent existiert.

Rund um die Mitte der Nordpolöffnung liegen vier große Kontinente, die durch vier riesige Ströme des Flusses Oceanus getrennt sind, wo das Wasser nach außen in Richtung der Ozeane und zurück in die Unterwelt fließt, wo es recycelt wird, und wo das salzige Wasser recycelt und entsalzt wird und durch die Unterwelt wird es als süßes, trinkbares Wasser zurück in die Ozeane geschickt, um die Menschen auf diesen vier Kontinenten mit frischem, trinkbarem Wasser für den Konsum und die Bewässerung zu versorgen.

Diese Schweißflüsse versorgten den norwegischen Seemann Olaf Jansen und seinen Vater auf ihrer Reise in die Innere Erde mit Trinkwasser, wie in dem Buch „The Smoky God, or A Voyage Journey to the Inner Earth“ von Willis George Emerson beschrieben 1908, das die Abenteuer von Olaf Jansen beschreibt, einem norwegischen Seemann, der mit seinem Vater durch einen Eingang ins Erdinnere am Nordpol segelte.

Unsere 5 Kontinente sind von einer zwischen 80 m und 4 km hohen Eiswand umgeben.

Auf der anderen Seite der Eiswand, die unsere bekannte Welt umgibt, gibt es mindestens 33 weitere Kontinente, und wenn man sie mit diesem kleinen Teil von nur 40.000 km Durchmesser vergleicht, den unsere Welt einnimmt, kann man sich vorstellen, wie viel mehr Land von den insgesamt 400.000 ist km im Durchmesser, den die Kuppel abdeckt.

Unsere Welt mit 5 Kontinenten wurde aus vielen Gründen bewusst näher an der Unterwelt platziert, zum Beispiel, weil das wissenschaftliche Personal der Anunnaki nicht weit reisen muss, um ein Auge auf uns zu haben, eine kürzere Entfernung für die Zirkulation des Oceanus-Flusses und das künstliche Bewässerungssystem der Erde größte Flüsse, die aus dem Untergrund entspringen usw.

Somit ist das gesamte Land mit einem Durchmesser von 400.000 km von der Kuppel (Firmament) bedeckt, einschließlich unserer 5 Kontinente, die sich im Zentrum dieses Landes unter der Kuppel befinden.

Unsere 5 Kontinente sind von einer zwischen 80 m und 4 km hohen Eiswand umgeben, die den Zugang zu den anderen 33 Kontinenten auf der anderen Seite der Eiswand blockiert. Der Südpol, wie wir ihn kennen, existiert nicht! Was wir vom „Südpol“ wissen, ist eigentlich der Eiswandring, der den Zugang zur anderen Seite zu den 33 Kontinenten unter der Kuppel blockiert!

Jenseits der Kuppel, auf der anderen Seite des 400.000 km großen Durchmessers, erstreckt sich die flache Erde endlos in die Siliziumbasis-Flora- und -Fauna-Länder, in denen die über 20 km großen Titanen leben.

Außerdem gibt es jenseits der Kuppel weitere 10.000.000 hochintelligente Zivilisationen wie die Anunnaki, die über ultraschnelle morphische Internetdomänen miteinander kommunizieren.

Andere Details über die flache Erde und die tatsächliche Eiswand erfahren Sie im Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand“.