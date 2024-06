Zeitreisender unter GIs im Reykjavík des Zweiten Weltkriegs gesichtet?

Ein Foto, das eine Szene aus der Innenstadt von Reykjavík im Jahr 1943 zeigt und eine Menge Einheimischer und GIs zeigt, die auf dem Bürgersteig der Austurstræti (die in den 40er Jahren eine Straße war, inzwischen aber zu einem Platz geworden ist) entlanglaufen, machte in den letzten Tagen in den isländischen sozialen Medien die Runde.

Auf den Fotos ist anscheinend ein Mann zu sehen, der in ein Mobiltelefon spricht, ein sicheres Zeichen dafür, dass einige glauben, dass Zeitreisende in der Vergangenheit Island besucht haben.

Das Foto wurde an der Ecke der Straßen Lækjargata und Austurstræti aufgenommen. Die Gruppe der GIs in der rechten Ecke steht vor einem Taxistand, der inzwischen abgerissen wurde, aber der mutmaßliche Zeitreisende steht am Fenster des heutigen Nordic Store, einem Bekleidungs- und Geschenkladen.

Im Jahr 1943 war in diesem Laden passenderweise ein Uhrmacher untergebracht.

Das Foto wurde von Kristján Hoffmann in der Facebook-Gruppe Gamlar ljósmyndir (Alte Fotos) geteilt .

Das Foto, das sich seit Jahrzehnten im Besitz von Kristjáns Familie befindet, wurde 1943 aufgenommen, auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs. Es zeigt deutlich, dass die Stadt von den alliierten Truppen eingenommen worden war, und wie Kristján auf Facebook betonte: „Das US-Militär hatte die isländische Eleganz eindeutig in den Schatten gestellt …“

Einer der Männer auf dem Foto sieht auf den ersten Blick wie ein einheimischer Arbeiter aus, sieht bei näherer Betrachtung jedoch eher aus wie ein Zeitreisender, der in eine Art Mobiltelefon spricht.

Das Foto löste auf Facebook eine hitzige Diskussion aus. Die meisten dachten, das Foto beweise tatsächlich, dass das Mobiltelefon entweder in Island erfunden wurde, oder wiesen darauf hin, dass die Isländer ungewöhnlich schnell neue Trends aufgreifen.

Die lokalen Medien griffen die Geschichte jedoch erst auf, als der ehemalige Punkrocker Bubbi Morthens, einer der beliebtesten Popstars Islands, darauf hinwies, dass das Foto tatsächlich ein Beweis für eine Zeitreise sei.

Die Lokalzeitung DV brachte die Geschichte und bat die Leser, sich zu der Angelegenheit zu äußern. Allerdings glaubte nur ein Viertel der Umfrageteilnehmer, dass der Mann ein Zeitreisender sei. Die meisten schienen zu glauben, dass er in seinem Ohr bohrte.