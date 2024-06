Die russischen Eisenbahnen sind eines der größten Mysterien der Vergangenheit. Alte historische Dokumente enthüllen das Ausmaß der Fälschungen, die die Geschichte der Eisenbahnen und des gesamten Russischen Reiches umgeben.

Das Thema der Eisenbahnen des Russischen Reichs ist sehr interessant, wie jedes andere Thema der Industrie des 19. Jahrhunderts. In der Zeit des Russischen Reichs gab es sogar Verse über die harten Arbeitsbedingungen bei der Eisenbahn.

Aufgrund des großen Arbeitsumfangs und der schlechten Arbeitseinsparung waren die Bedingungen dort in der Tat hart.

Das Foto zeigt den Bau der Amurbahn an der 568. Werst (eine russische Entfernungseinheit, die 1,067 Kilometern (0,6629 Meilen) entspricht) im Jahr 1911. Die Müllhalde im Hintergrund ist handgefertigt, was viel Arbeit bedeutet.

Man kann auch einige Häuser sehen, die von einer Sturzflut überflutet wurden, die offenbar erst vor kurzem stattgefunden hat. Dies waren die Häuser, in denen die Bauarbeiter lebten.

Die Bedingungen waren, wie Sie sehen, extrem. Aber am Ende erhielt das Land Verkehrswege, die seiner Entwicklung einen starken Impuls gaben. Diese Verkehrswege waren völlig anders als die, die wir heute haben, aber damals waren sie die größte Errungenschaft der Technologie.

Dennoch, so sagen Historiker, ist die Entwicklung der Eisenbahnen in Russland immer hinter der europäischen zurückgeblieben. Das ist nicht überraschend – die Entfernungen, die mit den Eisenbahnen zurückgelegt werden mussten, und die Machtstruktur des Russischen Reiches sind mit denen in Europa nicht vergleichbar. Aber wie sahen die ersten Verkehrswege aus?

Die einzigen verbliebenen technischen Lösungen der Vergangenheit sind Gleis- und Wagenanlagen, obwohl sich auch diese verändert haben. Der Antriebsteil, der kryptografische Teil, der Stromversorgungsteil und einige andere Technologien haben sich komplett verändert. Aber war das auf den technischen Fortschritt zurückzuführen oder auf etwas anderes?

Schauen wir uns das genauer an, indem wir mit dem Unwichtigsten beginnen – den Wasserversorgungssystemen von Dampfzügen.

Wie Sie wahrscheinlich wissen, benötigen Dampfzüge ebenso viel Wasser wie Brennstoff. Ohne Wasser funktioniert der Dampfkessel nicht. Und es ist offensichtlich, dass jede große Station eine Wasserversorgungsstelle hatte, wie auf dem Foto.

Das Wasser für solche Stellen wurde nach einem Standardschema entnommen: eine Wasserentnahmevorrichtung – eine Wasserhebevorrichtung – eine Speichervorrichtung – ein Spender. Es gibt viele alte Fotos dieser Orte. Zum Beispiel das Foto des nicht mehr existierenden Wasserhebegebäudes der Station „Обь“ (Ob) der Mittelsibirischen Eisenbahn (existiert nicht mehr, derzeit – „Новосибирск-Главный“), entnommen aus der offiziellen Ausgabe des Fotoalbums „Великий путь“ (Großer Weg) von 1899.

Es sieht wie ein gewöhnliches Foto aus, bis auf eine Sache – es ist ein weiteres Foto von diesem Ort.

Es ist offensichtlich, dass diese beiden Fotos denselben Ort zeigen, aber das obere Foto zeigt retuschierten Rauch, der aus dem Schornstein kommt. Warum? Wenn wir uns das untere Foto genau ansehen, werden wir feststellen, dass dort kein Rauch ist und dass sogar die Blätter der Bäume im Hintergrund deutlich zu sehen sind.

Aus meiner Erfahrung kann ich mit Sicherheit sagen, dass, wenn ein Foto retuschiert wird, dies aus einem bestimmten Grund geschieht, der sich offensichtlich in dem veränderten Detail verbirgt. Kurioserweise gibt es ein weiteres Foto desselben Ortes, das zu einem anderen Zeitpunkt aufgenommen wurde:

Wieder sehen wir etwas retuschierten Rauch über dem Schornstein. Was war der Zweck hinter der Änderung dieses bestimmten Details? Durch Spekulation durch Widerspruch stellt sich heraus, dass es überhaupt keinen Rauch gab und auch nicht geben konnte. Aber was ist mit dem Wasser für die Dampfzüge?

Es wurde zu jeder Jahreszeit benötigt, im Winter wie im Sommer. Im Beispiel des Bahnhofs „Ob“ war der Wasserverbrauch beträchtlich, sodass es auf der Strecke Zwischenstationen zum Auffüllen von Wasser gab, von denen einige in diesem Gebiet von Nowosibirsk noch existieren.

Wie dieses System geografisch aussah, lässt sich heute nur schwer sagen. Die Station „Ob“ wurde fast vollständig rekonstruiert, es gibt kein verfügbares kartografisches Material über ihren ursprünglichen Entwurf.

Aber warum hat jemand letztendlich den Rauch auf das Foto gemalt? Die Antwort muss höchstwahrscheinlich auf ähnlichen Fotos anderer Wasserhebeanlagen an anderen Stationen dieser Zeit gesucht werden. Insbesondere, wenn wir ein weiteres interessantes Foto haben.

Dies ist eine Ansicht eines Wasserhebegebäudes des Bahnhofs „Wilno“ in Warschau im Jahr 1911. Auf dem Foto ist deutlich zu erkennen, dass der Schornstein mit einem Metallgehäuse abgedichtet ist und kein Rauch abzieht. Aber warum musste der Schornstein abgedichtet werden?

Höchstwahrscheinlich handelt es sich nicht um eine Konservierungsmaßnahme für die Stilllegung, sondern einfach, weil es dort keine anderen Wasserhebesysteme gab. Aber ist das überhaupt ein Schornstein? Übrigens sind viele alte Fotos mit ähnlichen Konstruktionen aus verschiedenen geografischen Orten erhalten geblieben.

Dies ist der Bahnhof „Luga“ der Warschauer Eisenbahn im Jahr 1911.

Dies ist die Station „Kamala“ der sibirischen Eisenbahn im Jahr 1910.

Dies ist die Station „Darg-Koh“ der Eisenbahnstrecke Rostow-Wladikawkas im Jahr 1913.

Wie wir sehen, sieht es überall gleich aus – kein Rauch, der aus den Schornsteinen aufsteigen würde, nicht einmal Leitern, mit denen Feuerwehrleute nach oben klettern könnten.

Fachleute würden bestätigen, dass solche Schornsteine ​​ohne regelmäßige Reinigung der Wände von Verbrennungsprodukten nicht lange betrieben werden können. Das erscheint auf den ersten Blick seltsam, aber alles wird klar, wenn man davon ausgeht, dass diese Schornsteine ​​nichts anderes als Teile von Pumpen sind, die mit atmosphärischer Elektrizität betrieben werden. Wie Sie wissen, haben sich solche Technologien bis heute nirgendwo erhalten.

Im Internet gibt es viele typische Konstruktionszeichnungen/Blaupausen von Wasserhebeanlagen. Kann man in diesen Entwürfen etwas Interessantes finden? Zum Beispiel eine Blaupause wie diese, obwohl es schwierig ist zu erkennen, ob es sich um eine Konstruktionszeichnung oder eine Bestandszeichnung handelt.

Die im Gebäude verwendete Ausrüstung wird aus irgendeinem Grund nicht angegeben, der Schwerpunkt lag wahrscheinlich auf dem Gebäude selbst. Ein Experte wird in der Zeichnung sofort einige unlogische Elemente bemerken. Erstens liegt der Ofenkamin, da er relativ kurz ist, aus irgendeinem Grund unter der Nullmarke.

Ohne Rauchabzug lässt die Zugleistung solcher Öfen zu wünschen übrig. Ähnliche Konstruktionen werden hauptsächlich in Ammosov-Öfen oder in Retortenöfen verwendet, in denen Holzkohle hergestellt wird (sowie in Räuchereien zum Kalträuchern, falls das jemand gesehen hat).

Zweitens sieht auch die Lage der Dampfkessel (links) und der Pumpenanlage (in der Mitte) seltsam aus. Bei der Organisation der Übertragung müssen die Pumpen logischerweise parallel zu den Kesseln stehen, aber nicht senkrecht, um die Konstruktion der Riemenscheiben zu vereinfachen. Hier ist alles umgekehrt.

Die Zeichnung zeigt drei Stellen für Kessel und drei für Pumpen. Vielleicht ist das die Menge, die im ursprünglichen Entwurf verwendet wurde, ohne eine andere Zeichnung zu berücksichtigen.

Interessanterweise werden in Gaswerken normalerweise Retortenöfen verwendet, während ein Wasserhebegebäude, obwohl ohne Schornstein, völlig anders aussieht. Offensichtlich hat ein Ingenieur (oder nicht ganz Ingenieur), der die erste Zeichnung angefertigt hat, einfach eine Zeichnung eines Gaswerks an eine Zeichnung eines Wasserhebegebäudes angepasst.

Dort ist alles ziemlich einfach, drei Öfen und keine Übertragung. Es gibt eine weitere Zeichnung, die diese Schlussfolgerung stützt, ein technisches Gebäude in der Station „Herson“ (Herson, Ukraine).

Experten für Kessel sollten genauer hinschauen, um eine Überraschung zu erleben. Welche Kuriosität wird anstelle der Kessel gezeichnet? Im Schornstein kann kein offenes Feuer sein, und heiße Luft ist dort eindeutig kein zerstörerischer Faktor. Aber der Schornstein ist gemäß den Regeln gezeichnet, der horizontale Teil des Schornsteins befindet sich auf der richtigen Höhe.

Es gibt keine Übertragung von den „Kesseln“ zu den Pumpen, nicht einmal die Riemenscheiben sind gezeichnet. Die Pumpen sehen ziemlich realistisch aus, aber was sind das für zylindrische Teile, die an ihnen installiert sind? Sehr seltsam.

Es gibt einige ähnliche Elemente im Ansaugschacht an den Enden der Zulaufrohre, aber höchstwahrscheinlich sind dies nur Filter. Solche technischen Schemata setzen normalerweise nicht die Verwendung zweiter Pumpen voraus, obwohl dies von der Entfernung zwischen dem Schacht und dem Gebäude sowie dem Durchmesser des Zulaufrohrs abhängt.

Aber wie Sie bereits verstanden haben, gab es in Herson schon lange nichts dergleichen, nicht einmal Gebäude.

Jetzt möchte ich meine Annahmen darlegen. Dass es sich hier nicht um einen Dampfkessel handelt, scheint mir absolut klar (erheben Sie Einspruch, wenn Sie anderer Meinung sind). Höchstwahrscheinlich handelt es sich um einen leicht modifizierten Kamin, bei dem kein Brennstoff verbrannt wurde.

Genauer gesagt dient der Liner im Rohr dazu, atmosphärische Elektrizität zu sammeln, die dann an einen großen zylindrischen Gegenstand anstelle des Kessels geleitet wird. Darin findet eine Art Energieumwandlung statt, wodurch die erwärmte Luft durch den Schornstein abgelassen wird.

Auf einem der Fotos ist ein Schornstein mit einem Netz zu sehen, was darauf hinweist, dass das austretende Gas keine Verunreinigungen aufweist. Die durch die Energieumwandlung entstehende Wärme wird später von einem kleinen Zylinder genutzt, der auf der Pumpe steht und als Pumpenmotor fungiert.

Es stellt sich heraus, dass es sich um eine Art Transformator handelt, der nach völlig unbekannten Gesetzen funktioniert. Die Pumpe ist, den Eingangs- und Ausgangsrohren nach zu urteilen, ziemlich realistisch bemalt; es handelt sich um eine gewöhnliche Flüssigkeits-Drehkolbenpumpe vom Typ „Schnecke“ ohne Ventile. Vielleicht ist die Zeichnung vereinfacht und diese Auskleidungen im Rohr verlaufen über seine gesamte Höhe. Nicht ohne Grund ist der gesamte innere Teil des Schornsteins in drei konische Abschnitte unterteilt.

Für einen herkömmlichen Schornstein ist dies überhaupt nicht erforderlich. Achten Sie auf die Konstruktion links in der Hauptzeichnung. Was ragt aus dem Schornstein heraus?

Es stellt sich heraus, dass einige Kräfte erneut versuchen, uns zu täuschen, indem sie falsche Konstruktionszeichnungen alter Eisenbahngebäude anfertigen und die Fotos retuschieren, um Rauch hinzuzufügen, wo keiner hingehört.

