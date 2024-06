Wenn die Bundeslade der Welt endlich präsentiert wird, wird das die größte archäologische Bombe der Geschichte sein

Wenn der gesamte Planet endlich die Bundeslade zu sehen bekommt , wird das alles ändern. Die Bundeslade ist vor mehr als 2.500 Jahren aus der Geschichte verschwunden und viele Historiker sind davon überzeugt, dass sie nicht mehr existiert. Von Michael Snyder

Wenn sie also endlich enthüllt wird, wird das die größte archäologische Bombe der Menschheitsgeschichte sein. Im Laufe der Jahre gab es viele wirklich abwegige Theorien über den Standort der Bundeslade, und diejenigen, die solche Theorien verfolgten, kamen immer mit leeren Händen heraus.

Das liegt daran, dass der wahre Standort der Lade kein Mysterium ist … Wie Sie unten sehen werden, sagt das Temple Institute, dass es „genau“ weiß, wo sie ist, und ich glaube ihnen.

Es gibt keinen Gegenstand, den Archäologen lieber finden würden als die Bundeslade. Sie wurde vor mehr als 3.000 Jahren hergestellt und die Tafeln, auf denen die Zehn Gebote geschrieben wurden, sind buchstäblich in ihr untergebracht …

Seit Jahrhunderten versuchen Menschen vergeblich, die heiligsten Gegenstände der Bibel zu finden und zu bergen. Zu den begehrtesten religiösen Antiquitäten zählt die berühmte Bundeslade.

Bei diesem legendären Artefakt handelt es sich um einen kunstvoll verzierten, vergoldeten Kasten, der vor etwa 3.000 Jahren von den Israeliten gebaut worden sein soll, um die Steintafeln mit den Zehn Geboten darin aufzubewahren. In biblischen Berichten wird die Bundeslade als groß beschrieben, etwa so groß wie eine Seemannskiste aus dem 19. Jahrhundert, aus vergoldetem Holz und mit zwei großen, goldenen Engeln gekrönt.

Sie wurde mithilfe von Stangen getragen, die durch Ringe an den Seiten gesteckt wurden.

Da die Arche seit über 2.500 Jahren niemand mehr gesehen hat, gehen der Encyclopedia Britannica zufolge „die meisten Historiker“ davon aus, dass die Arche „mit der Zeit entweder zerfiel oder zerstört wurde“ …

Die meisten Historiker glauben, dass das über 3.000 Jahre alte Relikt, wenn es existierte, entweder mit der Zeit zerfiel oder zerstört wurde. Aber auch das ist reine Spekulation. Für viele bleibt das endgültige Schicksal der Bundeslade ein faszinierendes und vielleicht unlösbares Rätsel.

Als ich das gelesen habe, musste ich schmunzeln.

Alle diese „Historiker“ werden ziemlich überrascht sein, wenn die Bundeslade enthüllt wird, damit die ganze Welt sie sehen kann.

Das letzte Mal, dass jemand die Bundeslade sah, war vor mehr als 2.500 Jahren. Nachdem der Tempel 586 v. Chr. von den Babyloniern zerstört wurde, verschwand die Bundeslade vollständig aus der Geschichte …

Der letzte bekannte Standort der Bundeslade war das Allerheiligste des Ersten Tempels. Nach der Zerstörung des Tempels im Jahr 586 v. Chr. verschwand sie jedoch.

Aber die Babylonier erbeuteten die Bundeslade nicht.

Also, was ist damit passiert?

Viele glauben, dass es irgendwann vor der babylonischen Eroberung unter der Stadt Jerusalem versteckt war.

Und anscheinend liegt es noch heute unter der Stadt Jerusalem.

Auf seiner offiziellen Website gibt das Temple Institute klar an, dass es „genau“ wisse, wo es sich befinde …

Während manche behaupten, Beweise dafür zu haben, dass sich die Arche in Äthiopien befindet, und natürlich wurde den Kinobesuchern in „Jäger des verlorenen Schatzes“ eine phantasievolle Version der Geschichte präsentiert, ist der Ausdruck „verlorene“ Arche in Wirklichkeit keine genaue Beschreibung für die Sichtweise des jüdischen Volkes – denn wir haben immer genau gewusst, wo sie ist. Die Arche ist also „versteckt“ und zwar ziemlich gut versteckt, aber sie ist nicht verloren.

Der Überlieferung zufolge wusste König Salomon schon beim Bau des Ersten Tempels durch göttliche Eingebung, dass dieser irgendwann zerstört werden würde. Daher beaufsichtigte Salomon, der weiseste aller Menschen, den Bau eines riesigen Systems aus Labyrinthen, Irrgärten, Kammern und Korridoren unter dem Tempelbergkomplex.

Er befahl, im Innern der Erde einen besonderen Ort zu errichten, wo die heiligen Gefäße des Tempels im Falle einer drohenden Gefahr versteckt werden konnten. Die Midrasch-Überlieferung lehrt, dass König Josia von Israel, der etwa vierzig Jahre vor der Zerstörung des Ersten Tempels lebte, den Leviten befahl, die Bundeslade zusammen mit der Original-Menora und mehreren anderen Gegenständen in diesem geheimen Versteck zu verstecken, das Salomon vorbereitet hatte.

Dieser Ort ist in unseren Quellen verzeichnet, und heute gibt es Leute, die genau wissen, wo sich diese Kammer befindet. Und wir wissen, dass die Bundeslade noch immer dort ist, ungestört, und auf den Tag wartet, an dem sie enthüllt wird. Vor einigen Jahren wurde versucht, in Richtung dieser Kammer zu graben. Dies führte zu weitverbreiteten Unruhen und Aufständen unter den Moslems. Sie haben viel zu verlieren, wenn die Bundeslade enthüllt wird – denn sie würde der ganzen Welt beweisen, dass es tatsächlich einen Heiligen Tempel gab, und damit, dass die Juden wirklich Anspruch auf den Tempelberg haben.

Das Temple Institute sagt nicht, dass es eine vage Vorstellung davon hat, dass es sich irgendwo unter der Stadt Jerusalem befindet.

Sie sagen uns, dass sie genau wissen, wo es versteckt ist.

Und ich glaube ihnen.

Zuvor gab es Berichte, dass sich Rabbi Yehuda Getz im Jahr 1982 „innerhalb von 40 Fuß“ der Kammer aufgehalten habe, in der sich das Gebäude befindet …

Rabbi Getz glaubt, dass er 1982 der Höhle, in der die Bundeslade liegt, nur knapp 12 Meter nahe gekommen war. Er suchte in einem alten Tunnel, der im Laufe der Jahrhunderte mit Schutt gefüllt war und senkrecht zur Klagemauer und unter dem Tempelberg verläuft. Als die Moslems jedoch entdeckten, dass unter dem Felsendom gegraben wurde, drohten sie mit einem allgemeinen Aufruhr, woraufhin die Grabungen eingestellt wurden. Der Rabbi erklärt, dass die Israelis den Eingang des Tunnels wieder verschließen mussten, um den Frieden mit ihren muslimischen Nachbarn zu wahren, und dieser ist bis heute blockiert.

Zu wissen, wo sich die Bundeslade befindet, ist eine Sache. Sie tatsächlich aus ihrem Versteck hervorzuholen, ist jedoch eine ganz andere.

Wie der investigative Archäologe Harry Moskoff treffend bemerkte, wäre es nicht einfach, die Genehmigung aller erforderlichen Behörden zu erhalten …

Nun zu den unterirdischen Tunneleingängen. Selbst wenn man theoretisch alle Genehmigungen der Israelischen Altertumsbehörde, der jordanischen WAQF sowie die halachische Erlaubnis der Oberrabbiner unserer Tage einholen würde, ist es sowohl aus spiritueller als auch aus physischer Sicht einfach zu gefährlich, diese Tunnel zu betreten (was ich in meinem Buch beschreibe).

Moskoff ist völlig davon überzeugt, dass die Bundeslade dort steht und nur darauf wartet, enthüllt zu werden.

Er glaubt sogar, dass sich die Bundeslade direkt hinter einem riesigen, 570 Tonnen schweren Stein befindet, der speziell zu ihrem Schutz dort platziert wurde …

Moskoff führte CBN News zu dem Ort, an dem die Bundeslade seiner Meinung nach wirklich liegt.

Er ist davon überzeugt, dass sich hinter einem 570 Tonnen schweren Felsbrocken ein entscheidender Hinweis verbirgt und sagt, dass hochmoderne Suchgeräte seine Theorie untermauern.

„Vor zwei Jahren wurden an der Universität von Nebraska Sonartests durchgeführt, bei denen elektromagnetische Wellen eingesetzt wurden. Dabei fanden sie gegenüber tatsächlich einen sogenannten Lagerraum“, sagte Moskoff.

„Es gab also tatsächlich einen Grund, diesen riesigen Stein, diese massive Platte, hier zu platzieren. Einer der Gründe ist meiner Meinung nach, das zu schützen, was auch immer es auf der anderen Seite ist. Und meiner Theorie zufolge, wo die Bundeslade tatsächlich von König Josia vergraben wurde, glaube ich, dass es 568 v. Chr. war – hinter diesen Felsbrocken, diesen massiven Steinen“, sagte er.

Meiner Meinung nach wurde die Bundeslade der Welt noch nicht gezeigt, weil die Zeit dafür noch nicht gekommen ist.

Aber könnte diese Zeit bald kommen?

Das Temple Institute weiß, wo sich die Bundeslade befindet, doch dieses Geheimnis wird nicht für immer geheim gehalten werden können.

Irgendwann wird die Arche wieder das Licht der Welt erblicken und dann wird sich alles ändern.

Es gibt tatsächlich ein altes jüdisches Dokument mit dem Titel „Abhandlung über die Gefäße“, in dem es heißt, dass die Bundeslade nicht „vor dem Tag der Ankunft des Messias“ enthüllt wird …

In einem Text mit dem Titel „ Abhandlung über die Gefäße “ heißt es, dass die Bundeslade „nicht vor dem Tag der Ankunft des Messias, des Sohnes Davids, enthüllt werden wird …“

Wir leben zweifellos in den Tagen unmittelbar vor der Wiederkehr des Herrn Jesus Christus, und wie ich in meinem neuesten Buch erörtert habe , glaube ich, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis die Bundeslade endlich enthüllt wird.

Wenn die Bundeslade schließlich enthüllt wird, wird dies bestätigen, dass der Bund, den Gott mit seinem Volk am Berg Sinai schloss, tatsächlich existiert.

Und alle Historiker, die uns erzählten, dass die Bundeslade nicht mehr existiert, Moses keine reale historische Figur war und der Auszug aus Ägypten nur eine Legende war, werden sich ganz neue Theorien ausdenken müssen.