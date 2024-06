Mann versucht, „eines der gefährlichsten Objekte der Welt“ zu öffnen, um zu sehen, was passiert

Wenn Sie es verschlucken würden, wären Sie sehr, SEHR tot!

Ein Mann, der die Sperrzone von Tschernobyl besuchte, kam einem der gefährlichsten Objekte der Welt sehr nahe, als sein Führer versuchte, es zu öffnen.

Der YouTuber Abandoned Explorer besuchte Tschernobyl im Jahr 2019 und bekam eine Führung durch die Sperrzone, die vor der russischen Invasion in der Ukraine für Touristen geöffnet war .

Heute ist dieser Ort ein Kriegsgebiet, aber davor konnten die Menschen die Gegend rund um das berüchtigte Atomkraftwerk besuchen und einige der lebensgefährlichen Dinge sehen, die dort zurückgelassen wurden.

Während der Fahrt machte sein Reiseführer Igor einen Abstecher, um „einen der radioaktivsten Gegenstände in Pripyat “ zu holen, und kam mit einer Dose Polonium zurück.

Igor scherzte gegenüber dem YouTuber: „Heute sind Sie Litvinenko“, und bezog sich damit auf den ehemaligen russischen Spion, der durch das radioaktive Material, mit dem sie nun ganz nah in Berührung kamen, vergiftet wurde und ermordet wurde.

Es ist wahrscheinlich am besten, es nicht zu öffnen. (YouTube / Abandoned Explorer)

Der Mann begann, den Kanister aufzubrechen, was viele für nicht ratsam halten würden, insbesondere mit bloßen Händen.

Als sie ein Gerät zur Aufzeichnung der Strahlung herausholten, wurde festgestellt, dass sie an diesem Tag bisher eine Menge von fünf Mikrosievert absorbiert hatten.

In den meisten Teilen der Welt beträgt die Hintergrundstrahlung irgendwo zwischen 0,17 und 0,39 Mikrosievert pro Stunde. Die Hintergrundstrahlung in der Sperrzone ist also höher als im Rest der Welt, was nicht überraschend ist.

Als das Gerät jedoch auf das hochradioaktive Material gelegt wurde, begann es rasch hochzuzählen und hatte innerhalb von Sekunden das Doppelte des ursprünglichen Gesamtwertes erreicht.

Praktisch jede Sekunde kam ein weiteres Mikrosievert hinzu, was bedeutet, dass jede Sekunde das Äquivalent mehrerer Stunden Hintergrundstrahlung in einem normalen Teil der Welt aufgenommen wurde.

„Heilige Scheißkugeln“, rief der Forscher aus, und das ist eine ziemlich vernünftige Reaktion, da diese Zahl ständig stieg und im Grunde für immer steigen würde, da die Strahlung innerhalb weniger Sekunden einer ungefährlichen Strahlenbelastung von mehreren Tagen entsprach.

Es strahlte innerhalb von Sekunden eine enorme Menge Strahlung aus, die aber glücklicherweise nicht durch die Haut dringt. (YouTube / Abandoned Explorer)

Wenn Sie sich an unseren alten Freund, den radioaktiven Kran, erinnern , der 39,8 Mikrosievert pro Stunde ausstieß : Das Polonium gab diese Menge im Grunde in etwa einer Minute ab.

Einfach ausgedrückt war das Ding sehr radioaktiv und das Messgerät begann, als Warnung einen schrillen Schrei auszustoßen.

Als sie zurückgingen, überprüften sie das Gerät und es zeigte an, dass es insgesamt 99 Mikrosievert registriert hatte. Der Wert war also allein durch die Nähe zum Polonium innerhalb kürzester Zeit von fünf auf 99 gestiegen.

Die gute Nachricht ist, dass Polonium außerhalb des Körpers relativ harmlos ist, da die Strahlung nicht durch die menschliche Haut dringen kann – es sei denn, die Haut ist verletzt – und durch etwas so Einfaches wie Papier gestoppt werden kann.

Die Einnahme wäre allerdings nahezu tödlich und ein Gramm des Stoffes wäre giftig genug, um etwa 50 Millionen Menschen zu töten.