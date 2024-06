Die wahre Bedeutung des Begriffs „Anunnaki“

Wer sind Anunnaki?

Wenn die ganze Geschichte falsch ist, kann die Geschichte von Anunnaki dann wahr sein?

Die einfache Antwort ist NEIN!

Die Worte „Anunnaki“ wurden ursprünglich auf Kyrillisch als „Анахи“ geschrieben – auf Englisch „Anahi“, was sich später in „Anaki“ und schließlich in „Anunnaki“ verwandelte. Das Wort Anunnaki ist kein Substantiv, sondern eine beschreibende Phrase mit einer in Symbolen kodierten erklärenden Semantik, die ursprünglich in tatarischer Silbenrunenschrift geschrieben wurde. Von Gorgi Shepentulevski

Der Begriff „Anaki“ ist nicht nur ein Substantiv, sondern etwas viel Tiefgründigeres und tiefer in der menschlichen Schöpfung verwurzeltes Wesen, das seit Beginn der Schöpfung in den Genen jedes Menschen auf der Erde verankert ist.

Das Wort „Anaki“ wurde ursprünglich in Runenschrift mit demotischen Silben geschrieben, wobei jede Silbe ihre eigene Bedeutung hat, wobei jede Rune als materielles Symbol für ihr ätherisches Gegenstück steht und als energetische Verbindung zwischen der unsichtbaren Astralebene des morphischen Feldes und dient die der materiellen Welt der menschlichen Schöpfung.

Daher ist das Wort „Anahi – Anaki“ ein Energiesymbol, das das göttliche Reich des Himmels mit der Manifestation der physischen Welt verbindet, durch die sich unser wahrer Engelsgeist in Form der menschlichen Schöpfung hier auf der Erde erfährt.

Bedeutung des Wortes „Anahi – Anaki“:

Anahi – Anaki besteht aus 3 Silben:

A – bedeutet „der Erste“!

Na – bedeutet „Höchste“!

Ki – bedeutet „Energie der Schöpfung“!

Wenn diese drei Silben zu einer Bedeutung zusammengesetzt werden, bedeutet das Wort „Anahi – Anaki“:

„Die erste höchste Energie der Schöpfung“!

Der Begriff „Anunnaki“ bedeutet also: „Die erste höchste Energie der Schöpfung“.

Und wer ist „die erste höchste Energie der Schöpfung“?

Allmächtiger, transzendenter, allwissender, allliebender, universeller Gott!

Es war Gott in Form einer elektromagnetischen Energie, der vor der Schöpfung zum ersten Mal in der dunklen Leere erschien.

Dann erschuf Gott mit seiner Energie die Menschheit und alles andere in der Natur. Es bedeutet, dass Gott in jedem einzelnen von uns ist und wir alle durch Gott durch „die erste höchste Energie der Schöpfung“, auch bekannt als „Anahi – Anunnaki“, miteinander verbunden sind.

Im Laufe der Zeit, durch den Prozess der Transliteration von einer gesprochenen Sprache in eine andere, änderte sich der ursprüngliche Begriff „Anahi“ zunächst in „Anahim“ und dann in „Anunnaki“.

Sie stellen Anunnaki in allen Videos und Artikeln im Internet absichtlich auf diese dämonische Weise dar, um einen weit verbreiteten emotionalen Hass auszulösen, damit die Menschen ihren eigenen Schöpfer verleugnen und ihre Energie bereitwillig den satanischen Herrschern der Welt geben, die gegen Gott rebelliert haben und wurden vom Himmel vertrieben!

Durch den Glauben an die Mainstream-Medien übernehmen die Menschen bereitwillig satanische Zaubersprüche, die in phonetischen Sprachen der Welt verschlüsselt sind, ohne sich dessen bewusst zu sein.

Alle Sprachen auf der heutigen Welt sind generisch, was bedeutet, dass sie allgemein über ein universelles verzerrtes Gefühl für die Energie von Schallwellen verfügen und sie nutzen, um Menschen zu verzaubern, mit der Absicht, Lügen von der Wahrheit zu verwechseln und das Bewusstsein der Menschen auf das abzulenken, was sie wollen daran glauben, ohne dass es den Menschen bewusst ist.

Allerdings existierte die tatarische Zivilisation in der verlorenen Ära vor der aufgezeichneten Geschichte, was bedeutet, dass alle phonetischen schriftlichen Aufzeichnungen, die wir heute auf der Welt haben, erst in den letzten etwa 200 Jahren von Grund auf neu geschrieben wurden, wobei eine Verbindung zwischen den beiden Zivilisationen fehlt.

Aus diesem Grund wissen wir praktisch nichts über die Tataren und die Alte Welt, ihre Lebensweise und ihre anspruchsvolle mündliche und schriftliche Kommunikation. Das ist der Grund, warum heute niemand auf der Welt genau weiß, was dieses Wort/dieser Begriff bedeutet.

Der Begriff Anahi – Anunnaki ist kein Wort mit einer phonetischen Bedeutung dessen, was wir von den heutigen Weltsprachen kennen, sondern es handelt sich um eine beschreibende Phrase, die ursprünglich in einer tatarischen Silbenschrift geschrieben wurde und Runen als geschriebene Symbole verwendete.

Als die tatarische Silbenschrift aufgegeben und durch die heutige phonetische Schrift ersetzt wurde, ging die wahre Bedeutung des Begriffs Anunnaki völlig verloren und wurde vergessen, und er wurde bedeutungslos und schließlich zum widerlichsten Wort der Gegenwart.

Mehr über die wahre Geschichte von Tartaria lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“