So kommunizieren Sie mit Ihrem Geldengel!

Jeder von uns wird mit einem oder mehreren Geldengeln auf die Welt geboren . Sie stehen uns im Alltag bei. Es gibt Engel und Geistführer für jeden Aspekt unseres Lebens.

Es gibt Engel der Liebe , die wir anrufen können, damit sie uns helfen, Liebe in unser Leben zu bringen. Es gibt Engel für Gesundheit und Engel für Geld . Sie können Ihre Engel und Geistführer anrufen. Wenden Sie sich an Ihre Engel um Hilfe. Wenn Sie Ihren Geldengel anrufen, schließen Sie sich ihnen an.

Sie sind Ihnen 24 Stunden am Tag vollkommen gewidmet. Sie müssen sich auf ihre Anwesenheit hier auf Erden einstellen. Wenn Sie im Einklang mit ihnen sind, empfänglich und intuitiv, können Sie möglicherweise auch Nachrichten von ihnen empfangen.

Wenn Sie Ihren Geldengel kontaktieren, achten Sie darauf, dass Ihre Emotionen und Gefühle tief, liebevoll und aufrichtig sind. Sie kennen Ihre Gedanken und wissen, wie Sie sich wirklich fühlen. So rufen Sie Ihren Geldengel an.

Beginnen Sie, indem Sie laut sprechen, oder Sie können sie auch im Geiste anrufen. Sie können Sie in jedem Fall hören. Beispiel: Geliebter Geldengel und Gefährten, ich bitte euch, mich mit Reichtum, Wohlstand im Überfluss und Liebe zu segnen. Leitet mich in meinen Gedanken, Worten und Taten.

Bitte helft mir, meine Hypothek von 20.000 abzubezahlen. Ich übergebe meine Absichten in eure Obhut. Ich gebe auch alle Ängste, Sorgen und Zweifel auf und trage meine Absichten zur Quelle unbegrenzten Reichtums.

Denken Sie daran, nachdem Sie Ihren Geldengel gerufen haben, können Sie täglich mit ihm reden. Sprechen Sie mit ihm, als wäre er ein Mensch oder ein Freund. Sie können verbal oder in Gedanken mit ihm sprechen.

Beispiel 1 : Geldengel, bitte hilf mir, den Rest meiner Miete aufzubringen oder zu beschaffen. Denken Sie daran, so präzise wie möglich zu sein.

Beispiel 2: Geldengel, ich brauche 200 Euro, um dieses Semester Bücher für die Schule zu kaufen.

Beispiel 3: Geldengel, ich bin in großer Not. Ich habe meine Arbeit verloren, muss aber noch eine Familie ernähren. Unser monatliches Bedarfseinkommen ist auf 3.000 $ veranschlagt. 700 Euro für Hypothek oder Miete, 300 Euro für Lebensmittel und Benzin, 500 Euro für Strom, Wasser, Kabel und Internet und 500 Euro für beide Autokredite.

Bitte helfen und unterstützen Sie mich, diese Mittel aufzubringen. Sie müssen Ihren Geldengel rufen. Erkennen Sie an, dass er da ist. Dann fangen Sie an, nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen zu fragen. Auf diese Weise lernen Sie, wie Sie auf das Universalbankkonto zugreifen können.

Das Universalbankkonto hat kein Limit. Beherrschen Sie das Geld, das Ihnen bereits gehört. Sie müssen es nur anerkennen und darum bitten. Es ist für Sie da, wenn Sie es möchten. Es gibt einen nie endenden Geldstrom, der niemals versiegt oder ausgeht.

Rufen Sie Ihren Geldengel an und erlangen Sie den Reichtum, den Sie sich so sehr wünschen. Sie sind hier, um Ihnen zu helfen.