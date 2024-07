Satellit fotografiert die Überreste einer antiken Stadt auf dem Mars, die durch einen thermonuklearen Angriff zerstört wurde

Vor Jahren stellte der Physiker Dr. John Brandenburg fest, dass es Hinweise auf zwei Atomexplosionen auf dem Mars gebe. Diese Explosionen könnten durch thermonukleare Bomben verursacht worden sein.

Zu den Beweisen, die diese Theorie stützen, zählen das Vorhandensein von Atomisotopen in der Marsatmosphäre und der Nachweis einer dünnen Schicht von Substanzen wie Uran, Thorium und radioaktivem Kalium auf der Marsoberfläche.

Das Fehlen von Kratern an den Standorten deutet darauf hin, dass die Bomben wahrscheinlich über dem Boden durch eine Luftdruckwelle gezündet wurden, was den globalen Niederschlag verschlimmert, aber die unmittelbaren Auswirkungen am Boden abschwächt.

Wenn die Bomben hingegen am Boden detonieren, ist die lokale Zerstörung enorm, aber die globalen Auswirkungen werden minimiert. Ungeachtet dessen waren diese Explosionen stark genug, um eine globale Katastrophe auszulösen und das Klima auf dem Mars erheblich zu verändern. Laut Brandenburg hat der Atomangriff offenbar zwei Rassen ausgelöscht: die Cydonianer und die Utopianer.

Das MRO HiRISE-Bild ESP_019103_1460 zeigt das „Atlantische Chaos“, und bei näherer Betrachtung ist eine Stadt zu erkennen, die durch die thermonuklearen Explosionen fast zerstört wurde.

Inmitten der Ruinen zerstörter Gebäude und hoch aufragender Bauten ist eine weitgehend intakte kuppelförmige Struktur sichtbar (siehe Bild unten).

Die Überreste dieser Stadt lassen darauf schließen, dass der Mars einst von intelligenten Spezies wie den Cydonianern und Utopianern bewohnt war, die dort unter ähnlichen Bedingungen wie auf der Erde lebten.

Dies ist auch ein Beweis dafür, dass möglicherweise seit Millionen von Jahren weitaus fortgeschrittenere Zivilisationen existierten, die in der Lage waren, alles Leben auf einem Planeten unter anderem mit thermonuklearen Bomben auszulöschen.

