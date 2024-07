Echtes Interview mit einem Vampir

Das Interview mit Peter:

Haben Sie Ann Rices Interview mit einem Vampir gesehen oder gelesen? Hat es Ihnen gefallen? Wenn ja, dann wird Ihnen gefallen, was wir hier für Sie haben.

Wir haben für Sie ein Interview mit einem Mann namens Peter, der behauptet, ein echter lebendiger (oder eher untoter Vampir) zu sein, der sagt, er sei 1789 in der Nähe von Charleston, South Carolina, geboren.

Dieses Interview wurde per E-Mail und Telefon geführt, und obwohl wir nicht garantieren können, dass alles darin wahr ist, können Sie es lesen und sich Ihre eigene Meinung bilden.

F: Ok, Sie sagen, Sie sind ein echter Vampir. Erzählen Sie uns bitte ein bisschen über sich.

A. Wie gesagt, ich werde nur meinen Vornamen Peter nennen und Ihnen sagen, dass ich tatsächlich 1772 in der Nähe von Charleston, South Carolina, auf einer damaligen Reisplantage an der heutigen Ashley River Road geboren wurde.

Das Haus, in dem ich geboren wurde, steht heute noch, obwohl niemand mehr dort lebt. Mein Vater war damals ein reicher Mann und verdiente viel Geld mit Reis und Handel.

Ich war der dritte Sohn und als ich aufwuchs, hatte ich die Kontrolle über die Plantage, auf der wir lebten, und ich liebte meine Kindheit auf der Plantage. Meine Familie besaß damals auch ein Haus in der Innenstadt von Charleston.

F: Wann und wie wurden Sie ein Vampir?

A. Als ich 17 war, war ich ein wilder junger Mann, der tagsüber schlief und nachts auf Partys ging, wenn welche stattfanden, oder mich zu anderen Gelegenheiten mit verheirateten Frauen zu heimlichen Stelldicheins traf.

Wie gesagt, ich war ein wilder junger Mann und lebte mein Leben in vollen Zügen. Im Spätherbst 1789, nach meinem Geburtstag im Oktober, als ich 17 wurde, ritt ich auf meinem Pferd zu einer nahegelegenen Plantage, als eine der schönsten Frauen, die ich je kannte, auf einem riesigen schwarzen Hengst vor mir auf die Straße ritt.

Sie hatte dunkle Haut und langes schwarzes Haar, das ihr über den Rücken und auf den Rücken des Pferdes fiel. Und sie hatte ein Gesicht wie ein Engel.

Ich stellte mich schnell vor und sie sagte: „Ja, Peter, ich weiß, wer du bist.“ Ich sagte: „Okay, aber wer bist du?“ Sie erzählte es mir und fragte mich, was ich heute Abend vorhätte.

Es war kurz vor Einbruch der Dunkelheit und selbst für Charleston war es für so spät im Herbst eine ziemlich warme Nacht. Ich sagte ihr, ich sei auf dem Weg zu einer nahe gelegenen Plantage. Sie stieg von ihrem Pferd und band es an einen tief hängenden Ast einer der riesigen knorrigen alten Eichen dort am Bach.

Sie sagte: „Geh ein Stück mit mir, Peter.“ Ich weiß nicht, warum, aber ich gehorchte schnell, stieg von meiner Stute und band sie an einen nahe gelegenen Baum. Als sie meine Hand in ihre nahm, war es, als würde Elektrizität durch mich fließen. Ich weiß, ich erschrak, und sie küsste mich schnell und sagte: „Komm mit, Peter.“

Ich folgte ihr unter die riesigen Eichen am Bach und sie ließ sich von mir in die Arme nehmen.

Ich werde nicht ins Detail gehen, aber ich werde Ihnen sagen, dass ich, bevor die Sonne wieder aufging, das dunkle Geschenk erhielt, in einen Vampir verwandelt zu werden. Es geschieht auf die gleiche Weise, wie Ann Rice es in ihren Büchern beschreibt, und übrigens hat Ann Rice es mit Vampiren bis auf wenige Ausnahmen ziemlich genau richtig gemacht.

F. Was hat Ann Rice in Bezug auf Vampire falsch gemacht? Können Sie das etwas näher erläutern?

A. Nun, mal sehen. Ein großes Problem ist, dass ich noch nie einen Vampir gekannt habe, der in einem Sarg geschlafen hat. Verdunkelte Räume ja, aber niemals Särge. Und obwohl die Sonne einem jungen Vampir ein wenig Unbehagen bereitet, fühle ich mich im Sonnenlicht genauso wohl wie im Mondlicht. Die Sonne lässt uns nicht aufgehen oder zu Staub werden. Und zur Klarstellung: Knoblauch, Kreuze oder Weihwasser wirken nicht.

Eigentlich tun sie uns überhaupt nichts an. Das Entfernen des Herzens aus der Brust eines Vampirs wird ihn töten, ebenso wie das Abhacken des Kopfes, aber das ist es auch schon, Leute.

Ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet, dass jemand ein Kreuz hochhält und versucht, mich aufzuhalten. Ich würde mich wahrscheinlich nach vorne beugen und es küssen und ihnen den Verstand rauben.

Wir können nicht von Tierblut leben. Tatsächlich würden wir es einfach erbrechen. Es muss menschlich sein und von einem lebenden, atmenden Menschen stammen. Wir können oder wollen keine Blutbanken ausrauben. Das Blut von ihnen wäre nutzlos.

Wir haben die Möglichkeit, von einem Menschen zu trinken, und die Spuren versiegeln sich fast sofort. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Aber wir müssen menschliches Blut trinken, und ja, wir müssen es jeden Tag trinken.

Und mein Haar wird immer so lang sein wie in der Nacht, in der ich erschaffen wurde.

Wenn ich es innerhalb von 24 Stunden schneide, wächst es nach. Das hat Ann Rice also ziemlich genau hinbekommen.

F: Können Sie uns sagen, ob Vampire über irgendwelche besonderen Kräfte verfügen?

A. Nun, ich kann mich nicht in eine Fledermaus oder Fliege verwandeln, aber Vampire haben besondere Kräfte. Ich kann ein Haus von außen scannen und weiß, wer drinnen ist und was sie tun.

Und wenn ich in Ihrer Nähe bin, kann ich Ihre Gedanken lesen und genau wissen, was Sie denken. Ich kann mich auch viel schneller bewegen als ein Mensch. Und wenn ich in Ihrer Nähe bin, kann ich Sie vergessen lassen, dass ich gerade Ihr Blut getrunken habe, und nein, Sie werden keine Einstichstellen finden, da etwas in meinem Speichel sie fast sofort heilt, wenn ich sie mache.

F. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie echte Vampire entstanden sind? Woher kamen sie?

A. Nun, die Katze ist in diesem Fall schon aus dem Sack, es ist nur nicht allgemein bekannt. Die Legende oder Geschichte unter uns besagt, dass Judas Iskariot der Vater aller Vampire war und dass die wirklichen Vampire bis zur Wiederkehr Christi auf der Erde umherstreifen werden.

Manche Vampire behaupten, sie könnten nur das Blut von Christen trinken, aber ich weiß, dass das nicht stimmt.

Der Vampir, der mir die dunkle Gabe gab, wurde, wie sie sagte, 1143 in England geboren, und ich zweifle überhaupt nicht an ihrer Aussage. Sie war diejenige, die mir ursprünglich erzählte, dass wir von Judas Iskariot abstammen, obwohl sie sagte, sie habe Judas Iskariot nie gesehen und auch nie einen Vampir getroffen, der behauptete, ihn getroffen zu haben.

Sie erzählte mir, dass es in Europa dunklere und bösartigere vampirähnliche Wesen gibt, aber ich habe noch nie eines davon getroffen. Und ja, wir kennen uns.

Wenn sich im Umkreis von 5 Meilen um mich herum ein anderer Vampir befindet, werde ich es wissen und der andere Vampir auch.

F. Ok, was ist mit Geistern, gibt es die? Hast du schon mal einen gesehen?

A. Ja, es gibt tatsächlich Geister, die hier auf dieser Erde wandeln, zusammen mit ein paar anderen seltsamen Kreaturen. Als ich noch lebte, habe ich noch nie einen Geist gesehen, aber ich glaube, das lag nur daran, dass ich nie dort war, wo es einen gab.

Nachdem meine Mutter und meine ältere Schwester beide gestorben und auf dem Familienfriedhof begraben waren, kehrte ich zum alten Plantagenhaus der Familie in Charleston zurück und sah sowohl den Geist meiner Mutter als auch den meiner älteren Schwester. Als sie mich sahen, fürchteten sie sich vor mir und wussten, was ich war.

Meine Mutter sagte zu mir: Geh weg, du unheiliges Ding. Im Laufe der Jahre bin ich zurückgekehrt und habe die Geister meiner Mutter, meiner älteren Schwester und anderer Familienmitglieder gesehen, aber nie den Geist meines Vaters oder meines jüngeren Bruders.

Andere Vampire haben mir gesagt, dass sie glauben, die Geister der Menschen, die man nicht sieht, seien woanders hingegangen. Einige sind sogar so weit gegangen, zu behaupten, dass diejenigen, die man nicht sieht, in der Hölle sind. Eines kann ich Ihnen sagen: Obwohl ich Vampire gekannt habe, die vernichtet wurden, habe ich nie den Geist eines Vampirs gesehen. Und das ist etwas, worüber andere Vampire einfach nicht reden.

F: Wie viele Vampire gibt es Ihrer Meinung nach in den Vereinigten Staaten?

A. Ich bin sicher, es sind einige Hunderttausend. In den Vereinigten Staaten gibt es mehr echte Vampire als an jedem anderen Ort der Welt, an dem ich je war. Aus irgendeinem Grund gibt es in China die wenigsten. Viele Vampire behaupten, in Europa ältere, gewalttätigere Vampirwesen gesehen zu haben, aber obwohl ich oft dort war, ist mir das nie passiert.

F. Welcher war der älteste Vampir, den Sie kannten? Gibt es irgendwelche Vampirgeheimnisse, die Sie uns nicht verraten?

A. Ich traf in Irland einen Vampir, der behauptete, 300 v. Chr. im heutigen Nordirland geboren worden zu sein. Und er sagte, er kenne ältere Vampire.

Ich glaube, ich habe Ihnen im Grunde alle Geheimnisse der Vampire verraten, die ich Ihnen erzählen werde. Und es gibt wirklich eine Menge, von dem ich glaube, dass niemand es weiß.

Ich selbst habe Vampire bis vor die Zeit von Judas Iskariot zurückverfolgt, daher bin ich mir nicht sicher, ob Judas Iskariot der Vater aller Vampire war oder ob er überhaupt etwas mit der Erschaffung der Vampire zu tun hatte. Vielleicht waren sie einfach schon immer hier. Ich frage mich, was mit der Seele passiert, wenn ein Vampir getötet wird.

Und ich habe mich gefragt, warum kein Vampir jemals behauptet hat, den Geist eines Vampirs gesehen zu haben. Und obwohl ich die Geister vieler meiner Verwandten gesehen habe, die meine Familie waren, als ich ein Mensch war, warum gibt es manche Menschen, von denen man nie einen Geist sieht. Gibt es eine Hölle? Ich weiß es nicht, aber ich frage mich das.

F. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wenn noch jemand Fragen hat, versuchen Sie dann, sie uns zu beantworten?

A. Ja, sicher, Sie wissen, wie Sie Kontakt aufnehmen können. Lassen Sie sie ihre Fragen stellen und wenn ich möchte, melde ich mich bei Ihnen und gebe Ihnen eine Antwort.

F: Wären Sie bereit, jemanden in einen Vampir zu verwandeln?

A. Möglicherweise, aber ich müsste sie schon lange kennen und sie im Alltag erleben. Ich muss Ihnen sagen, dass viele Menschen, die zu Vampiren wurden, nicht sehr lange überleben. Ich habe sogar einige gesehen, die in die Sonne gingen, um es zu beenden.

Aber denken Sie daran, dass die Sonne Vampire nicht tötet, obwohl sie ihnen sehr unangenehm sein kann, insbesondere jungen Vampiren. Sie werden erst erkennen, wie verheerend es für den durchschnittlichen, gerade zum Vampir gewordenen Neuling sein kann, wenn Sie das dunkle Geschenk erhalten. Ich werde nicht zu Ihnen nach Hause kommen und Sie in einen Vampir verwandeln, also gibt es wirklich keinen Grund, danach zu fragen.

F. Gibt es andere Wesen wie Werwölfe, Hexen usw. wirklich oder nur Fiktion? Wissen Sie, ob es sie gibt?

A. Werwölfe gibt es wirklich, und es gab früher viel mehr Werwölfe als heute. Hexen gibt es natürlich auch wirklich. Genauso wie Dämonen und andere Kreaturen der Nacht. Lesen Sie Ihre eigene christliche King-James-Bibel, um mehr über Dämonen und Hexen zu erfahren.

F: Haben Sie eine große Liebe, die ein Vampir ist?

A. Ich liebte meinen Schöpfer mehr als alles andere auf der Welt, aber die Zeit hat uns getrennt und wir sind weitergezogen. Meine größte Liebe war eine Vampirin namens Christinia aus New Orleans und sie war es, die ich wirklich als meine Gefährtin betrachtete.

Sie wurde Anfang des 18. Jahrhunderts erschaffen, sah aber aus wie 22 und war eine der schönsten Frauen, die ich je gesehen habe. Sie verschwand am 3. April 2006 und ich konnte sie nicht finden. Wir hatten keinen Streit, sie verschwand einfach und ich glaube, sie wurde vielleicht von einem Vampirjäger getötet. Oder Vampirjäger halten sie vielleicht bis heute fest.

