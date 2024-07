In Yellowstone hat der Boden angefangen zu brenne: Könnte dies eine Ansammlung kinetischer Hitze auf der Erde vor einem Polsprung sein?

Ende Juni 2024 waren Amateurvulkanologen weltweit zutiefst beunruhigt über Aufnahmen des Wyominger Einwohners Cody Woolard, die erhebliche Bodenrisse in der Gegend zeigten. Straßen, die auf Oberflächendeformationen hindeuteten, hatten sich in einigen Gebieten um mehr als 0,60cm verschoben.

Der Sprecher des Videos, dessen Stimme hörbar ist, verrät weder den Drehort noch das Datum.

In sozialen Netzwerken gelten ganz eigene Regeln: Jemand postet etwas, und plötzlich beginnen alle, diese Behauptung zu wiederholen.

In neun von zehn Fällen wird behauptet, die Aufnahmen seien erst am Vortag in Yellowstone gemacht worden, andere wiederum behaupten, sie seien irgendwo in Virginia entstanden.

1 Temmuz 2024 Williamson Virginia ABD 🇺🇲

Buffalo Dağı

Kömür Yangını ❗️ pic.twitter.com/fZ4lEg2o7B — Hermes (@hermesisos) July 3, 2024

Tatsächlich ist der Aufnahmeort des Videos nicht von entscheidender Bedeutung. Und wenn es tatsächlich Virginia ist, dann ist die Situation noch viel besorgniserregender.

Das Video zeigt eine natürliche Höhle in Flammen, in der entweder eine Kohleschicht freiliegt oder sich die Baumwurzeln am Hang in etwas verwandelt haben, das einer Kohleschicht ähnelt.

Das Bild zeigt ein englischsprachiges Land mit einem markanten Hügel oder Felsen, in dessen Inneren etwas brennt. Da Torf, also ein ausgetrockneter Sumpf, in Gestein nicht vorkommt, stellt sich die Frage: Was hat sich entzündet? Was war die Quelle des Feuers?

Wenn es sich wie vermutet um Yellowstone handelt, könnte das bedeuten, dass Magma an die Oberfläche gelangt ist und die Kohle entzündet hat.

Wenn es sich jedoch nicht um eine Caldera, sondern um Virginia oder vielleicht einen Wald in Kanada handelt, deutet das auf faszinierende geologische Phänomene hin, bei denen Kohleflöze spontan entzündet werden.

Sollte sich dieses Phänomen weit verbreiten, könnten Kohleflöze auf der ganzen Welt anfangen, Rauch auszustoßen, ähnlich wie Torfmoore im Sommer, was möglicherweise zur Verknappung der Grundwasservorkommen in den über den Kohleflözen liegenden Gebieten führen könnte.

Bewegungen vor dem Polsprung

Unsere Leser kennen Edgar Cayce, den schlafenden Propheten. Viele sind auf Paraphrasen seiner Schriften gestoßen, und einige haben sich in Fragmente vertieft, aber nur eine Handvoll hat alle seine Prophezeiungen vollständig gelesen.

Natürlich sind nicht alle seine Werke zugänglich, und sie sind naturgemäß umfangreich. Es ist jedoch möglich, eine solche Lektüre zu versuchen. Diejenigen, die sich dieser Aufgabe gestellt haben, haben faszinierende Erkenntnisse geteilt.

Zunächst ein kurzer Überblick über die Theorie. Mitte des 19. Jahrhunderts veröffentlichte der französische Mathematiker Louis Poisseau ein Werk über theoretische Mechanik, Differentialgeometrie und andere komplexe Themen.

In diesem Werk, das wir nicht gelesen haben, soll er erstmals die Theorie rotierender Körper untersucht haben , ähnlich wie bei Kugeln, deren Schwerpunkt außermittig liegt. Diese Objekte können unvorhersehbar rotieren, wobei sich ihre Rotationsachse jederzeit verschieben kann.

Doch selbst Poisseau hat sich nicht mit einem anspruchsvolleren Problem befasst – dem Szenario, bei dem der Schwerpunkt eines Körpers nicht nur von seinem geometrischen Mittelpunkt abweicht, sondern sich auch innerhalb des Körpers bewegt, ähnlich wie ein Eigelb in einem Ei.

Die Rotationseffekte eines solchen Körpers können ziemlich faszinierend sein, einschließlich Phänomenen wie kinetischer Wärme.

Vereinfacht ausgedrückt kann man kinetische Hitze mit dem vergleichen, was passiert, wenn sich ein sich drehendes Rad auf einem rostigen Lager dreht. Irgendwann bleibt das Rad stehen und das Lager erwärmt sich aufgrund dieser „kinetischen Hitze“.

In einem größeren Kontext, wie der Erdrotation, könnte eine Diskrepanz in den Rotationsgeschwindigkeiten des Kerns und des Mantels zur Entstehung von kinetischer Hitze innerhalb des Systems führen. Cayce erläutert dies folgendermaßen:

„Sie (Kinetische Hitze) Dehnt Sich Wie Die Spitze Eines Speers, Wie Eine Flamme Aus Und Berührt Die Achse (Rotation Des Gyroskops) Der Erde. Sie Zerstört Berge, Städte, Dörfer Und Begräbt Ihre Bewohner. Meere, Flüsse Und Wolken Brechen Aus, Treten Über Die Ufer Und Verschlingen Häuser Und Menschen In Einer Unzählbaren Zahl.“

Im wörtlicheren Sinne legt das Konzept der kinetischen Wärme nahe, dass die inneren Sphären der Erde, wenn ihre Rotation nachlässt, einen Teil ihrer kinetischen Energie als Wärme auf den Planeten übertragen.

Darüber hinaus wird elektrische Energie vorhanden sein, da die Erde als massiver Dynamo fungiert. Dies könnte zu zufälligen Rotationsmustern führen.

Als Folge davon können wir folgendes beobachten: a) den Klimawandel, der oft als „globale Erwärmung“ bezeichnet wird; b) eine Zunahme der Vulkanaktivität; c) verschiedene ungewöhnliche Blitzformen wie Jet- und Sprite-Gewitter, da die Ionosphäre anfängt, ein Glühen abzugeben, das dem einer Teslaspule ähnelt; d) die Entzündung von Kohleflözen.

Gleichzeitig fällt uns auch etwas leicht Anderes auf:

Wie sich viele erinnern, identifizierte Cayce den Ausbruch des Ätna als ein wichtiges Zeichen der bevorstehenden Großen Katastrophe .

Als im Jahr 2022 eine Lavafontäne von einem halben Kilometer Höhe aus dem Vulkan ausbrach, löste dies weitverbreitete Besorgnis aus. Seitdem sind zwei Jahre vergangen, und trotz mehrerer kleinerer Ausbrüche ist die Welt nicht untergegangen.

Doch das erwartete Ereignis ist nicht eingetreten:

In den Phlegräischen Feldern gab es keine mit Bodenhebungen verbundene M5.0-Erkrankung, und auch im Südpolarmeer gab es keine Hebung, die Cayce als bevorstehendes Zeichen für eine Erdumwälzung erwähnt hatte.

Aus heutiger Sicht besteht unserer Meinung nach kein unmittelbarer Grund zur Besorgnis hinsichtlich des Polsprungs – die „kinetische Wärme“ wird bereits entladen.

Dies wird zu einer deutlichen Erwärmung führen, bis die Hälfte des Planeten einem glimmenden Schlackenhaufen gleicht.

Erst danach wird es zu einem dramatischen Ereignis kommen.