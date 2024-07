Verwirrung am deutschen Abendhimmel: Ariane-Rakete mit Aliens verwechselt (Video)

Ein erfolgreicher Start der europäischen Super-Rakete Ariane 6 – und ein wenig „Akte X“-Feeling über Deutschland!

Während die europäische Raumfahrt am Dienstagabend den gelungenen Weltraumstart der Ariane 6-Rakete feierte, kratzten sich so einige Menschen nachdenklich am Kopf, als sie gestern in den Abendhimmel blickten: Über Berg (Bayern), Zittau (Sachsen) und Berlin sah man ein merkwürdiges Flugobjekt mit schimmernden Ärmchen, das sich schnell fortbewegt.

Während auf der Plattform „Reddit“ schon über Aliens und kosmische Wesen („Sie kommen!“) diskutiert wurde, war das Objekt in Wahrheit die Rakete Ariane 6 auf dem Weg ins All, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt bestätigte.

Spektakulär anzusehen – und auch ein bisschen unheimlich, wenn man keine Ahnung hatte, dass es sich um die Rakete handelte.

Weitere absurde Theorien von Reddit-Usern, worum es sich bei dem Objekt sonst noch handeln könnte: Batman, den Donnergott Perkun, einen Heißluftballon, Putins nukleares Auge oder eine Fehlermeldung vom Universum.

Die Ariane 6 startete am Dienstag gegen 21 Uhr deutscher Zeit am europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana. Gut eine Stunde später verkündete die Europäische Weltraumorganisation ESA dann den Erfolg des Flugs, nachdem die Rakete mehrere Satelliten ausgeliefert hatte.

„Wir schreiben heute Geschichte“, sagte ESA-Chef Josef Aschbacher unter Applaus in Kourou. „Heute ist ein großer Tag, zum Feiern.“ Der gesamte Flug der 56 Meter hohen und 540 Tonnen schweren Rakete war auf knapp drei Stunden angesetzt.

Bereits kurz nach dem Abheben brach auf den Terrassen am europäischen Weltraumbahnhof Applaus aus.

Gegen Ende des Flugs gab es dann allerdings einen kleinen Rückschlag, als die Rakete von ihrer Flugbahn abwich.

Die Oberstufe der Rakete, die eigentlich in einem weit abgelegenen Gebiet im Pazifik landen sollte, scheiterte am Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Doch das dämpfte die Stimmung der Verantwortlichen nicht: Europa hat wieder einen unabhängigen Zugang zum Weltraum!

Erleichterung gab es dann auch auf der Plattform „Reddit“, als das Alien-Missverständnis aufgeklärt werden konnte. „Darf ich vorstellen: Ariane“, kommentierte ein User die Raketen-Videos, und auch andere schlossen sich seiner Erklärung an. Da kann man nur hoffen, dass alle gut hingesehen haben – denn eine Rakete sieht man schließlich nicht alle Tage.

Zeitweise sah die Rakete aus wie zwei grelle Kulleraugen am Himmel

So schwebte Ariane über Deutschland

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=Jgdb7Dxvpdw