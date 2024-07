Ein „Zeitreisender“ sagt, er sei der einzige Überlebende auf der Erde im Jahr 2028: Zeigt Videos und Fotos

Ein TikToker mit dem Spitznamen Javier teilt seinen 8 Millionen Followern Videos mit verlassenen Szenen in Valencia, Spanien, und behauptet, er sei der einzige Mensch, der noch auf der Erde lebt.

Die Person, die behauptet, ein „ Zeitreisender “ zu sein, behauptet, dass sie der einzige Überlebende der Erde im Jahr 2028 sei.

Wenn seine Aussage als wahr angesehen wird, deutet dies stark auf die Existenz einer alternativen Realität hin , die allgemein als Paralleldimension bezeichnet wird .

Dieser mysteriöse Mensch namens Javier spanischer Herkunft behauptet, dass er in der Zukunft lebt, genauer gesagt im Jahr 2028.

Außerdem behauptet er, der einzige verbliebene Bewohner der Erde in einer postapokalyptischen Welt zu sein. Der selbsternannte Zeitreisende teilt Bilder, die sein einsames Dasein darstellen, in einem beliebten sozialen Netzwerk.

Verlassene Städte

Javier, der mit 8 Millionen Followern auf seinem TikTok-Konto Único Sobreviviente enorme Popularität erlangt hat , gibt bekannt, dass er seit über einem Jahr alleine in der Zukunft lebt .

Er verbringt seine Tage damit, nach Zeichen menschlichen Lebens zu suchen. In seinem ersten Post vom Anfang letzten Jahres schrieb er: „Ich wachte in einem Krankenhaus auf und kann mich nicht erinnern, was passiert sein könnte. Heute ist der 13. Februar 2027 und ich bin völlig allein in der Stadt.“

In seinem Profil teilt Javier Videos von völlig verlassenen Städten wie Barcelona, ​​Madrid und Sevilla. Dennoch haben Javiers Posts bei seinen Followern zahlreiche Spekulationen ausgelöst.

Viele glauben, dass er eine Art Videobearbeitungstechnik verwendet, um die Illusion seiner Einsamkeit zu erzeugen. Andere fragen sich, wie er es schafft, in Abwesenheit anderer Menschen Zugang zu Elektrizität und einer Internetverbindung zu haben.

Parallele Dimension?

Wenn jemand Beweise für seine Behauptungen verlangt, vermeidet Javier normalerweise direkte Antworten. Als Antwort auf einen Follower versicherte er, dass seine Videos nicht manipuliert oder bearbeitet worden seien.

Als ein anderer sich erkundigte, ob er weiterhin Zugang zu Elektrizität und Internet habe, räumte Javier ein, dass er sich nicht sicher sei, stellte jedoch die Hypothese auf, dass in einer Paralleldimension eine „Verbindung zwischen der Zukunft und der Gegenwart“ existiere .

Sehen Sie sich sein Video an, um die Videos und Fotos einer nicht-menschlichen Erde zu sehen und entscheiden Sie selbst. Leider ist das Video auf Spanisch; anscheinend hatte er keine Zeit, Englisch zu lernen.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=smB_VcQiLlM&t=29s