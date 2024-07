CIA-Agent: „Wir kontrollieren die außerirdische Technologie und es gibt Kolonien auf dem Mars“ (Video)

John Lear, ein ehemaliger CIA-Pilot, enthüllte so erstaunliche Dinge wie, dass sie seit 1962 heimlich zum Mond geflogen seien, dass sie auf dem Mars gewesen seien und dass die NASA außerirdische Technologie verwende.

John Lear (1942–2022) war Kapitän der US Air Force und zugleich CIA-Pilot. Er war der Sohn des Erfinders des Lear Jet (eine Art Triebwerk) und flog mehr als 150 Testflugzeuge. Außerdem stellte er 18 Geschwindigkeitsweltrekorde auf.

Als guter Pilot arbeitete er für 28 verschiedene Fluggesellschaften. Er erhielt die meisten Auszeichnungen der Federal Aviation Administration: Flugzeugtransportberechtigung, Fluglehrer, Bodenlehrer, Flugnavigator, Ingenieur, Flugdienstberater, Triebwerkmechaniker, Fallschirmaufrichter und Tower-Operator.

In den 1980er und 1990er Jahren begann sie, sich zu äußern und vertrauliche Informationen preiszugeben. Dies sind einige der Daten, die sie in einem Interview im Radioprogramm Coast to Coast preisgab :

Im Jahr 1953 stürzte ein außerirdisches Schiff ab und sie nahmen den Außerirdischen (mit dem Namen EBE 3 – Joe Road, was auch von Dan Burisch bestätigt wurde) gefangen, der die Luftstreitkräfte der US-Regierung nutzte, um Raumschiffe mit außerirdischer Technologie zu bauen.

1962 gab es Fahrzeuge, die zwar nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit fliegen konnten, wie die ET-Fahrzeuge, aber schnell genug, um den Mond in einer Stunde zu erreichen. Sie konnten regelmäßig zum Mars fliegen. „Wir haben 1966 regelmäßig zum Mars geflogen.“

Mercury, Apollo und die übrigen Missionen waren nichts weiter als Ablenkungsmanöver, um die Aufmerksamkeit der Bevölkerung von dem abzulenken, was wir wirklich taten: Sie bauten verschiedene Gebäude auf dem Mond.

1966 landeten sie auf dem Mars und haben seitdem bereits die meisten Planeten unseres Sonnensystems erforscht. Dabei stellten sie auch fest, dass es auf einigen von ihnen Leben gibt, das unserem sehr ähnlich ist .

1970er Jahre: Bevor die NASA begann, die von Apollo 8, 10 und 11 aufgenommenen und 1971 im NASA-Buch SB2-46 veröffentlichten Fotos spurlos zu löschen, sieht man: eine Stadt, eine Weltraumbasis, Röhren, Straßen, Vegetation, Luft, eine Atmosphäre, 66 % Schwerkraft im Vergleich zur Erde, es gibt Licht, Bergbauarbeiten, einen Atomreaktor,

Um dies zu erreichen, war die Zusammenarbeit mit Außerirdischen erforderlich und viele Gebäude auf dem Mond existierten bereits, bevor die Operationen dort begannen. Dies geschieht seit 40 Jahren.

Johns Vater war Mitte der 1950er Jahre an Programmen zur Antigravitationstechnologie beteiligt, einer Technologie, die heute streng geheim ist.

Einer Quelle von John Lear innerhalb der US-Regierung zufolge „könnte er drei Dinge sagen“:

Seit 1962 fliegen wir zum Mond.

-Die Bevölkerung des Mars beträgt etwa 600 Millionen und sie sind genau wie wir.

-Er hatte an einem Teil der Bergbauausrüstung gearbeitet, die zum Mond fliegen sollte, und erzählte ihm: „John, wir haben das in Alabama gebaut, es war so groß, dass ich, als wir das Projekt abgeschlossen hatten, ein kleines Flugzeug nahm und über dieses Gerät flog, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie groß es war.“

Das Erstaunlichste daran ist, dass es zahlreiche einflussreiche Autoren gibt, darunter Militärs oder Experten für Spionage, Raumfahrt und Luftfahrt, die viele dieser unglaublichen Behauptungen bestätigen.

