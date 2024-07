Medienbericht: Seltsames „Mystery Kreatur“ in Argentinien gefilmt (Video)

Ein seltsames virales Video aus Argentinien zeigt eine mysteriöse Kreatur, die auf einem Feld sitzt, und einige glauben, dass das bizarre Biest übernatürlicher Natur sein könnte.

Das Filmmaterial des nicht identifizierten Tieres wurde Berichten zufolge Anfang dieser Woche von einem Mann auf TikTok gepostet, der behauptete, es sei von seinem Nachbarn in der Stadt Reconquista gefilmt worden.

„Niemand weiß, was es ist“, schrieb er über die mysteriöse dunkle Kreatur, die ungewöhnlich lange Gliedmaßen zu haben scheint, gab jedoch an, dass „es nicht das erste Mal ist, dass so etwas“ in der Gegend aufgetaucht sei.

Seit es online gestellt wurde, hat sich das Video des Mannes wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien Argentiniens verbreitet, wurde über drei Millionen Mal angesehen und hat eine Vielzahl von Theorien darüber hervorgebracht, was das seltsame Wesen sein könnte.

Einige Beobachter haben vermutet, dass es sich bei dem Tier um einen legendären übernatürlichen „Höllenhund“ namens Lobizon handeln könnte.

Skeptischere Zuschauer argumentieren jedoch, dass es sich bei dem Tier lediglich um einen normalen Hund handelt, der seine Pfote leckt.

Was halten Sie vor diesem Hintergrund von dem seltsamen Geschöpf, das im Video zu sehen ist?

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=QYZ7l7PFiwE&t=11s