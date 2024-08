Jahrhundertealte Gemälde beweisen die Möglichkeit von Zeitreisen (Video)

Wenn Sie das Kunstwerk zum ersten Mal betrachten, ist es Ihnen sofort bewusst: eine Dame schlendert und schaut dabei auf ihr Smartphone, ein Anblick, der in der heutigen Welt nur allzu vertraut ist. 1890 gab es noch keine Smartphones?

Das Bild soll irgendwann zwischen 1850 und 1890 vom österreichischen Künstler Ferdinand Georg Waldmüller gemalt worden sein.

Es trägt den Titel „Die Erwartete“ und zeigt eine Dame, die mit einer Blume in der Hand auf einer holprigen Straße schlendert und auf eine junge Frau „wartet“.

Die junge Frau ist stark gezeichnet und hält einen kleinen rechteckigen Gegenstand in der Hand, der einem aktuellen Smartphone verblüffend ähnlich sieht.

Obwohl manche eine Ähnlichkeit zwischen dem von der jungen Frau getragenen Gegenstand und einem aktuellen Smartphone sehen, handelt es sich in Wirklichkeit um ein Gesangbuch und nicht um ein technisches Gerät.

DAS KUNSTWERK. Es zeigt, dass Menschen in der heutigen Kultur, die von Technologieobjekten umgeben ist, Kunst anders betrachten als vor 20, 30 oder 50 Jahren.

Wenn Sie jemandem dieses Szenario vor 50 Jahren präsentiert hätten, hätte er ausgerufen: „Oh, schau, das muss eine Art Reliquie aus der Zukunft sein …“ statt: „… sie umklammert ein Gesangbuch oder eine Bibel …“

Wir haben kürzlich einen Artikel über ein Gemälde veröffentlicht, das ein Szenario aus dem 17. Jahrhundert zeigt, in dem ein Indianer mit einer Technologie ausgestattet ist, die vielen zufolge einem aktuellen Smartphone verdächtig ähnlich sieht. Ist dies ein Beweis für Zeitreisen?

Gemälde aus dem Jahr 1670.

In einem Interview mit Motherboard kommentierte Dr. Margaret Bruchac von der University of Pennsylvania das angebliche Smartphone im Gemälde wie folgt: „Es weist eine merkwürdige Ähnlichkeit auf, sowohl in der Art und Weise, wie es passiert, als auch in der Art und Weise, wie man seine Aufmerksamkeit auf ein Smartphone richtet.“

