Theorie der antiken Außerirdischen

Viele Aspekte menschlicher Zivilisationen aus der Vergangenheit sind bis heute unbekannt. Archäologen haben Erze und weitere Artefakte entdeckt, die mit der modernen Theorie menschlicher Zivilisationen in Konflikt geraten.

Sie haben herausgefunden, dass die alten Kulturen der Vergangenheit über enorme wissenschaftliche, astronomische und mathematische Fähigkeiten verfügten, die weit über ihre ursprünglichen Vorstellungen hinausgingen.

Einige dieser antiken Funde haben Tausende von Jahren den Elementen und der Zeit standgehalten. Einige dieser Monumente sind so komplex, dass es heute sogar unmöglich ist, sie zu reproduzieren.

Also haben diese Höhlenbewohner der Steinzeit unserer Vergangenheit diese monolithischen Strukturen gebaut? Wie konnten sie einige der historischen Gebäude mit nur einfachen Werkzeugen errichten?

Manche behaupten, sie hätten in ihrem Verständnis von Mathematik und Geometrie viel weiter fortgeschritten sein können. Aber sie brauchten trotzdem die Werkzeuge, um dies zu erreichen.

Manche Leute haben die Hypothese aufgestellt, sie hätten eine bisher unbekannte Energie in der Erde entdeckt, die die moderne Wissenschaft nicht entdeckt hat.

Aber diese alten Zivilisationen wussten davon. Deshalb konnten Dinge wie Pyramiden, Tempel und andere monolithische Strukturen so leicht aus Hunderten von Tonnen schweren Steinen gebaut werden. Viele andere wiederum glauben, die Menschheit habe Hilfe von außerhalb der Erde erhalten.

Viele dieser Zivilisationen haben viele Gemeinsamkeiten im Zusammenhang mit Wesen aus den Sternen. Viele Schriften dieser Kulturen weisen auf die Hilfe ihrer Götter bei der Schaffung dieser astronomischen Strukturen hin.

Diese „Sternengötter“ der alten Kulturen der Hopi, Ägypter, Mayas, Inkas, Sumerer und vieler anderer alter Kulturen weisen darauf hin, dass die Sternenmenschen einen großen Einfluss auf ihre Kultur hatten.

Was wäre, wenn diese „Götter“ aus den Sternen tatsächlich eine außerirdische Präsenz auf der Erde wären?

Sie würden sich sicherlich wie Götter benehmen und über eine so fortschrittliche Technologie verfügen, dass es diesen einfachen Höhlenbewohnern wie Magie vorkommen würde.

Die Theorie der Außerirdischen in der Antike kann so viel über unsere menschliche Vergangenheit und die enormen Fortschritte erklären, die in so kurzer Zeit erreicht wurden. Als wir noch bloß Höhlenbewohner waren, bauten wir plötzlich riesige, ineinandergreifende Städte. Diese Wunder kamen mit Hilfe zustande, aber von wem?

Während wir weiter lernen und mehr über unsere alte Vergangenheit herausfinden, wird deutlich, dass uns das Leben in jeder Hinsicht geholfen hat.

Diese alten Kulturen überraschen uns immer wieder mit jeder neuen Entdeckung. Während wir weiterhin unsere eigene Welt erforschen und auf andere zugehen, werden wir unseren wahren Platz in dieser Existenz finden und schließlich die Wahrheit über unsere alte Vergangenheit erfahren.