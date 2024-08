5 streng geheime Mondmissionen, von denen Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben (Video)

Die meisten von uns kennen die Apollo-Missionen, aber in den letzten 60 Jahren waren auch eine Reihe streng geheimer Missionen geplant.

In diesem tollen Video (nach unten scrollen) geht es um 5 streng geheime Mondmissionen, von denen Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben.

Obwohl wir im 21. Jahrhundert leben und es eine Fülle von Bildern und Medien der Apollo-Mission gibt, glauben viele Menschen immer noch, dass die Apollo-Missionen nie den Mond erreicht haben.

Die Wahrheit ist jedoch, dass es noch viele weitere Missionen gab, von denen die meisten von uns nie gehört haben.

Tatsächlich schmiedeten die Geheimdienste und Verteidigungsbehörden der USA bereits vor dem Start des Apollo-Programms Pläne für den Bau eines militärischen Außenpostens auf der Mondoberfläche.

Die mysteriöse Basis auf der Rückseite des Mondes

Sowohl die Sowjets als auch die USA wollten bei der Weltraumforschung die Oberhand behalten. Die CIA war von den unglaublichen „Remote Viewing“-Experimenten von Indigo Swann und Forschern der Stanford University fasziniert und wollte ein spezielles Projekt finanzieren, das ihnen helfen sollte, die Geheimnisse einer angeblichen sowjetischen oder außerirdischen Basis auf der Rückseite des Mondes zu lüften.

Während einer Remote-Viewing-Sitzung im Jahr 1970 behauptete Indigo Swann, er habe auf der Rückseite des Mondes mehrere außerirdische Konstruktionen, einen Bergbaubetrieb und eine große Kolonie von „Menschen“ gesehen.

Projekt Horizon: Ein US-Militäraußenposten auf dem Mond

In diesem nicht geheimen Dokument erfahren Sie mehr über eines der revolutionärsten Projekte der Regierung. Ziel des Projekts Horizon war die Entwicklung von Techniken für die mondgestützte Überwachung der Erde und des Weltraums, für Kommunikationsweiterleitungen und Operationen auf der Mondoberfläche.

Es sollte als Basis für die Erforschung des Mondes, für weitere Weltraumerkundungen und für militärische Operationen auf dem Mond dienen, falls erforderlich, und wissenschaftliche Untersuchungen auf dem Mond unterstützen.

Der Außenposten sollte groß genug sein, um Ausrüstung aufzunehmen und das Überleben und moderate, konstruktive Aktivitäten einer Mindestanzahl von Personen (etwa 10 bis 20) dauerhaft zu ermöglichen.

Die Idee war, dass die Militärbasis von zwei Kernreaktoren angetrieben werden sollte, die genug Energie liefern, um die Basis schließlich zu erweitern und den Erdtrabanten Schritt für Schritt zu erobern.

All dies wurde 1959 vorgeschlagen, und wenn wir vor über einem Jahrzehnt die Technologie hatten, um all dies zu erreichen, stellen Sie sich vor, wozu Regierungen auf der ganzen Welt heute fähig sind. Dieses Projekt wurde bis 2014 geheim gehalten.

Lasst uns den Mond mit Atombomben bewerfen …

Eine der wichtigsten und geheimsten Missionen zum Mond trug die Bezeichnung „Projekt A119“. Im Jahr 1958 schlugen die Central Intelligence Agency und die US Air Force in einem gemeinsamen Projekt eine Reihe von angeblich harmlosen Mondforschungsflügen vor. Viele Menschen wussten jedoch nicht einmal, dass dieses Programm existierte, und nur wenige kannten das wahre Ziel des „Projekts A119“.

Es wurde mit dem alleinigen Zweck ins Leben gerufen, die Durchführbarkeit der Lieferung einer nuklearen Waffe auf die Oberfläche des Erdmondes zu untersuchen. Alle Einzelheiten der Studie wurden von Dr. Leonard Reiffel vorgestellt, der das Projekt 1958 von einer von der US Army finanzierten Forschungsstiftung aus leitete.

Carl Sagan schloss sich dem Forschungsteam an, das für die Untersuchung der theoretischen Auswirkungen einer nuklearen Explosion in geringer Schwerkraft verantwortlich war. Sagan gab seine Beteiligung an dem Plan im Jahr 1959 bekannt.

Das „ Projekt A119 “ wurde nie durchgeführt, wahrscheinlich, weil die Landung des ersten Menschen auf dem Mond bei der US-Bevölkerung auf größeren Anklang gestoßen wäre als die Detonation einer Atombombe auf dem Mond, die eine Ära der Militarisierung des Weltraums eingeleitet hätte.

Aber Projekt A119 war nicht das einzige Projekt.

Die Entführung eines sowjetischen Raumschiffs … eine großartige Idee der CIA

Sowjetunion gegen die USA. Das Wettrennen im Weltraum war im Gange und beide Länder wollten sich unbedingt einen Vorteil gegenüber dem jeweils anderen verschaffen.

Um diesen zu erreichen, wurde die CIA 1960 beauftragt, ein Lunik-Raumschiff aus dem sowjetischen Raumfahrtprogramm zu entführen. Aber die USA wären wahrscheinlich nicht auf diese Idee gekommen, wenn die Sowjetunion nicht die Lunik-Oberstufe zur Schau gestellt und damit ihre industrielle Macht demonstriert hätte.

Zu einem bestimmten Zeitpunkt befand sich das Raumschiff in Mexiko-Stadt, wo es unbewacht zurückgelassen wurde … Während des Transports des Raumschiffs gelang es CIA-Agenten, den Lastwagen, der das Raumschiff transportierte, auf einen Schrottplatz umzuleiten, damit die mächtige sowjetische Raumsonde fotografiert werden konnte.

Interessanterweise wurde das Raumschiff untersucht, fotografiert und vollständig zerlegt und zum sowjetischen Transportmittel zurückgebracht, ohne dass „jemand“ bemerkte, dass es weg war.

Apollo 18, 19 und 20

Das Apollo-Programm war ohne Zweifel eine der erfolgreichsten Missionen in der Geschichte der US-Weltraumforschung. Aber warum hat die NASA bei Apollo 17 aufgehört, als alles so reibungslos verlief?

Die bessere Frage, die sich viele gestellt haben, ist: Haben sie tatsächlich aufgehört? Interessanterweise hatte die NASA nach Apollo 17 noch drei weitere Missionen geplant: Apollo 18, 19 und 20, aber die angeblichen Missionen fanden nie statt.

Der Film Apollo 18 enthält eine ganze Reihe von Details, die von vielen UFO-Forschern unterstützt werden und die nach Ansicht einiger einen guten Punkt untermauern. Die Mission Apollo 18 war geplant und sollte auf dem Kopernikus-Krater landen, aber es wurden verschiedene Landeplätze angegeben und laut „NASA OMSF, Manned Space Flight Weekly Report“ vom 28. Juli 1969 wurde das Schröter-Tal als Ziel gewählt.

Auch Apollo 19 sollte in der Hyginus-Rille oder Kopernikus-Region landen und Apollo 20 sollte ursprünglich im Tycho-Krater, dem Surveyor-VII-Standort, landen, aber keine dieser Missionen fand statt, und viele von uns haben sich gefragt, warum? Warum hat die NASA damit aufgehört? Hatte es wirtschaftliche und politische Gründe, wie einige vermuten, oder steckte mehr dahinter?

Aber die oben genannten Projekte waren nur einige der vielen geplanten. Die Wahrheit ist, dass zahlreiche andere, äußerst geheime Missionen stattfinden sollten, aber nie stattfanden… „angeblich“.

Dieses Video des YouTube-Benutzers Dark5 zeigt uns einige der geheimsten Mondmissionen und hilft uns zu verstehen, dass die Menschheit seit Jahrzehnten vom Mond fasziniert ist und verzweifelt versucht, ihn zu erobern.

