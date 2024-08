Ein ehemaliger NASA-Wissenschaftler führt Experimente durch, um zu beweisen, dass unsere Realität eine simulierte Matrix ist

Die Vorstellung, dass wir in einer Computersimulation existieren, war einst ein reines Science-Fiction-Spektakel. Doch die Grenzen zwischen Fiktion und Realität sind möglicherweise nicht so eindeutig, wie wir einst glaubten.

Thomas Campbell, ein ehemaliger NASA-Physiker und Visionär, ist davon überzeugt, dass unsere Realität eine virtuelle Simulation ist, und ist entschlossen, dies durch experimentelle Beweise zu beweisen.

Der ehemalige NASA-Physiker Thomas Campbell hat ein bahnbrechendes Experiment initiiert, um herauszufinden, ob unser Universum tatsächlich eine Computersimulation ist, inspiriert von Theorien, die durch Filme wie „Matrix“ berühmt wurden.

Die Suche nach simulierter Realität

Ist es möglich, dass unsere Existenz auf eine simulierte Realität beschränkt ist und nicht auf das physikalische Universum, das wir wahrnehmen? Dieses faszinierende Konzept, das 1999 durch den Kinohit „Matrix“ populär wurde, wird derzeit experimentell untersucht.

Im Jahr 2017 veröffentlichte Campbell einen Artikel in der Fachzeitschrift The International Journal of Quantum Foundations. Darin beschrieb er eine Reihe von Experimenten, die seiner Meinung nach unsere Wahrnehmung der Realität revolutionieren könnten.

Sieben Jahre später begann eine Gruppe von Wissenschaftlern der California Polytechnic University ihre Forschungen, motiviert durch Campbells Konzepte und finanziell unterstützt von seiner gemeinnützigen Organisation, dem Center for the Unification of Science and Consciousness (CUSAC).

Ihr erstes Experiment ist eine Variante von Thomas Youngs berühmtem Doppelspaltexperiment. Traditionell wird bei diesem Experiment ein Lichtstrahl (Photonen) durch zwei Schlitze geleitet. In Abwesenheit eines Beobachters zeigen die Photonen ein wellenartiges Verhalten, während sie sich in Anwesenheit eines Beobachters wie Teilchen verhalten.

Campbell geht davon aus, dass das Universum nach einem Prinzip funktioniert, das dem Beobachtereffekt ähnelt. Ohne einen Beobachter, so schlägt er vor, hört die Welt, wie wir sie kennen, auf zu existieren und materialisiert sich erst in ihrer vertrauten Form, wenn wir sie erneut beobachten.

Stellen Sie sich ein typisches Videospiel vor, in dem Sie durch eine virtuelle Welt navigieren, Monster erkunden und bekämpfen.

Diese Welt wird nur dargestellt, wenn Sie sie beobachten. Wenn sie nicht sichtbar ist, existiert sie lediglich als inaktiver Code, der zum Leben erwacht, wenn Sie zurückkehren.

Dieses Konzept ist faszinierend. Es bleibt vorerst eine Hypothese, aber was, wenn Campbell etwas auf der Spur ist? Was, wenn unsere Existenz einem riesigen Videospiel ähnelt, das nicht von den Gesetzen der Physik, sondern von Codezeilen bestimmt wird?

Videorezensionen der von Campbell vorgeschlagenen Experimente können hier angesehen werden .

Wir sind nicht allein im Universum … oder vielleicht in Simulationen?

Campbell ist mit seinen Vermutungen nicht allein. 2003 stellte der schwedische Philosoph Nick Bostrom die Theorie der „Vorfahrensimulation“ auf. Er geht davon aus, dass hoch entwickelte Zivilisationen Universumsimulationen erschaffen könnten, die so überzeugend sind, dass die Bewohner sich ihrer simulierten Realität nicht bewusst wären.

Sobald diese Zivilisationen eine gewisse Entwicklungsschwelle erreicht haben, könnten sie auch anfangen, ihre eigenen Simulationen zu schaffen, was zu einem unendlichen Regress der Realitäten führen würde, vergleichbar mit einer ineinander verschachtelten russischen Puppe, bei der die meisten intelligenten Wesen innerhalb von Simulationen existieren.

Campbells Hypothese weicht von Bostroms „Vorfahrensimulation“ ab, indem sie die entscheidende Rolle des menschlichen Bewusstseins betont .

Er geht davon aus, dass das Bewusstsein nicht nur ein Ergebnis der Simulation ist, sondern ein wesentlicher Bestandteil; ohne bewusste Beobachter würde die Simulation aufhören zu existieren.

Endlich nähern sich einige Wissenschaftler dem gnostischen und hermetischen Konzept, dass unsere Welt der Traum des Schöpfers ist , eine astrale Matrix, in der das schlummernde Bewusstsein des Schöpfers eine Illusion heraufbeschwört, die wir als Realität akzeptieren.

Wenn der Schöpfer erwacht, wird die Scheinwelt verschwinden. Illusionen sind vorübergehend, da Materie endlich ist. Die wahre Realität hingegen ist ewig.