Der Kampf zwischen Licht und Dunkelheit nähert sich seinem Höhepunkt; alles ist entschieden

Die Situation ist im Moment gefährlich, die Frequenzen überschreiten das normale Niveau. Hohe Schwingungen durchdringen die Dunkelheit. Die sogenannten schwarzen Zauberer erleben derzeit intensive „Albträume“. Es betrifft jeden, nicht nur diejenigen, die völlig „verloren“ sind.

Generell kann die hochenergetische und leuchtende Umgebung, in der wir leben, gegenüber Menschen ohne Gewissen feindselig und aggressiv werden, als ob ihr Geist von Kakerlaken befallen wäre.

Diese mentalen Kakerlaken komprimieren das Gehirn und lassen die Betroffenen glauben, sie seien verhext, hören Dämonen flüstern und sprechen „Rückkehr“-Zauber. In Wirklichkeit sprechen sie jedoch nur neue Flüche aus, die letztlich auf sie selbst zurückfallen.

Die Dämonen und die Wesen, die sie hervorgebracht haben, werden letztendlich von ihnen verzehrt

Dann gibt es noch die schwere Artillerie – Flüche, die den Tod heraufbeschwören, inklusive Opfergaben und Friedhöfen. Solche Flüche sind ein zweischneidiges Schwert.

Diejenigen, die sie anwenden, wissen, dass auch sie sterben können, und sie finden ihr Ende wie in einem Computerspiel – ohne Angst und Verzweiflung. Dennoch bleibt der Tod eine grimmige Realität.

Er hat keine Tugend, besonders nicht für diejenigen mit böswilligen Absichten. Letztendlich weiß nur das Göttliche, wohin diese Seelen geschickt werden.

Warum halten sie Lichtmagier für schwach?

In der jüngeren Geschichte hat die Moral diejenigen, die auf dem rechten Weg sind, dazu angeleitet, dem Bösen nicht durch Gewalt Widerstand zu leisten. Widerstandslosigkeit kann jedoch verschiedene Formen annehmen.

Es gibt diejenigen, die wie Lichtmagier und fromme spirituelle Menschen den Weg der Selbstaufopferung wählen. Durch ihr Martyrium, ihre Trauer und ihren Verlust streben sie nach der Himmelfahrt zu Gott, wie es in der Vergangenheit üblich war.

Doch ein neues moralisches Prinzip entsteht: Göttliche Neutralität. Dieser Ansatz verkörpert Distanz, Losgelöstheit und sogar eine Form der Verachtung gegenüber gewalttätigen Aggressiven.

Im Reich des Mystischen ist es allgemein anerkannt, dass es während eines magischen Konflikts entscheidend ist, Gelassenheit und Furchtlosigkeit zu bewahren.

Inneres Gleichgewicht wird oft als Schlüssel zum Triumph angesehen. Wer standhaft bleibt, darf nicht wanken. Wenn die wirksamsten Methoden keine Ergebnisse bringen, führt dies zu Angst und Zusammenbruch bei den Angreifern.

Für Menschen, die unter innerer Unruhe leiden, kann Licht zerstörerisch sein. Derzeit entwickelt sich ein neuer Trend – die weiße Kampfmagie, bei der eine Reihe von Kampfwerkzeugen zum Einsatz kommen, die sich völlig von dunklen Zaubern unterscheiden.

Es gibt keine Unverwundbarkeit

Solange wir Menschen sind und auf der Erde wandeln, gibt es ein strahlendes Gegenmittel für jede dunkle „listige Wendung“.

Und noch einmal – der Himmel ist für uns – für diejenigen, die freundlich und leuchtend sind, reinen Geistes. Also, fürchtet euch nicht, Leute. Ihre Ära ist zu Ende. Lasst sie sagen, was sie wollen – ihr Einfluss ist vorbei.

Dunkle Seelen stellen sich oft als Opfer schwarzer Magie dar. Und das ist wahrscheinlich auch so. Sie scheinen ständig miteinander im Konflikt zu stehen. Allerdings hat es schon immer Probleme mit ihnen gegeben.

Die Energien des Lichts haben eine zerstörerische Wirkung auf diejenigen, die mit ihren Dämonen in ihren Gehirnen zusammengewachsen sind

In Gegenwart göttlicher Energie sind sie zutiefst verängstigt. Alle Bösewichter betrachten diese Energie als Fluch; sie sind erschüttert und in Albträume gestürzt.

Diese Reaktion wurde bei Exorzismussitzungen immer beobachtet. Die ganze Wahrheit kommt ans Licht und verrät sie: Sie schleudern Beleidigungen und Flüche auf mich und Gott, unfähig, das intensive Licht zu ertragen.

Wir erklärten fest: Entweder wir widerstehen und sagen Satan ab oder wir gehen sofort.

In letzter Zeit haben sie aufgehört, sich an mich zu wenden. Es ist, als ob sie abgetrennt worden wären. Seit einem Jahr hat nun niemand mehr mit der Absicht, anderen zu schaden, meine Hilfe gesucht.

Plötzlich war alles offengelegt, und es gab keine Geheimnisse mehr. Sie sind sich dessen bewusst, was wir über sie herausfinden.

Danach ist Betrug sinnlos; Verheimlichung ist unmöglich. Während jeder Fehler macht, verharren manche in ihrer Böswilligkeit. Sie weigern sich, ihr Fehlverhalten einzugestehen und verharren darin, anderen zu schaden; egal wie sehr sie gereinigt werden, solche Personen sind nicht mehr zu retten.

Sie bleiben standhaft auf ihrem Weg, der von unserem abweicht. Es ist das Beste, sie gehen zu lassen.

Sie lügen, verdrehen, versuchen zu überzeugen, dass es kein Gut und Böse gibt

Das Konzept, dass es weder Licht noch Dunkelheit, sondern nur Fortschritt gibt, ist überzeugend. Als Menschen sind wir jedoch gezwungen, zwischen einer Sache und einer anderen zu wählen.

Wir können uns weder „über“ Gut und Böse stellen, noch können wir als bloße Beobachter „abseits“ stehen. Gängige Lehren legen nahe, dass wir uns über diese Konzepte erheben oder die Haltung eines Beobachters einnehmen sollten.

Doch was kann man als Mensch und nicht als Gott entscheiden oder beobachten? Zeuge werden, wie einem Kind Schaden zugefügt oder ein Unschuldiger vergiftet wird? Sich zu entscheiden, nicht zu handeln, ist an sich schon eine Form des Bösen.

Jeder Mensch ist ein Spieler in diesem Spiel und steht auf der einen oder anderen Seite. Es ist wichtig, sich für die Seite des Guten oder des Bösen zu entscheiden und sich selbst treu zu bleiben.

Manche täuschen sich jedoch selbst und glauben, sie hätten einen gottähnlichen Zustand jenseits von Gut und Böse erreicht. Solcher Stolz ist oft das erste Anzeichen für den Untergang.

Die Lichtmenge auf der Erde bleibt konstant, doch ihre Qualität hat sich verändert

Die Lichtintensität hat zugenommen. Trotz der konstanten Anzahl von Tageslichtstunden hat sich die Lichteinwirkung deutlich intensiviert.

Die tiefsten Geheimnisse, die einst hinter zahlreichen Schlössern in unserem Unterbewusstsein verborgen waren, kommen jetzt ans Licht. Bleibt stark, Leute. Fürchtet euch nicht vor der Böswilligkeit anderer oder eurer eigenen.

Das Problem ist nun, dass Sie im grellen Licht des Bewusstseins beginnen werden, viele Geheimnisse aufzudecken. Alle Fassaden werden weggerissen. Sie werden erkennen, wer Ihre verdeckten Gegner sind und welche Maßnahmen sie im Laufe der Jahre gegen Sie ergriffen haben.

Und vielleicht haben Sie sich gegenüber anderen ähnlich verhalten. Es gab Manipulation, Betrug, Verrat und Verdrehung der Wahrheit.

Sie müssen Ihr eigenes und das Böse anderer Menschen wie unter einem Mikroskop betrachten und Schlussfolgerungen ziehen

Handeln Sie schnell und denken Sie nie wieder darüber nach. Die Ursache liegt oft in der fernen Vergangenheit – Schmerz, Verrat, Angst, Wut und mehr. Ein Ereignis aus dieser Zeit verfolgt mich noch immer. Es ist jedoch wichtig, es loszulassen …

Was ist der Zweck der Rache an neuen, unschuldigen Fremden? Ihre ehemaligen Gegner sind schon lange tot.

Ihre Seelen, die neu untergebracht sind, haben keine Erinnerung an Sie und werden Ihre Rache nicht verstehen. Geben Sie alle Bosheit auf. Sie gehört der Vergangenheit an, ähnlich wie ein verkümmerter Schweineschwanz – sie muss abgetrennt werden. Andernfalls wird denjenigen, die Schweineschwänze und Kakerlaken im Kopf haben, der Eintritt in die Neue Welt der Güte und des Lichts verwehrt.

Lass alles verschwinden, lass es verschwinden

Konzentrieren Sie sich nicht auf die unerwünschten Aspekte Ihres Lebens, sondern auf das, was Sie sich wünschen, was wichtig ist, wie Luft und Wasser.

Versichern Sie sich, dass alles gut ist, alles so ist, wie es sein sollte. Ihre Zeit ist gekommen, und von nun an wird alles immer gut sein.

Der beste Rat ist, eine verächtliche Distanz zu denen zu wahren, die unfreundlich, hinterlistig und gemein sind. Verweilen Sie nicht bei ihnen und leiden Sie nicht unter ihnen. Lassen Sie sie gehen.

Schätzen Sie Ihre Erfahrungen und Ihr Leben und lernen Sie daraus. Der Schmerz der Vergangenheit hat uns geläutert, stärker und aufrichtiger gemacht. Schätzen Sie sich selbst und Ihre Lieben hoch.

Das Beste liegt noch vor uns. Denken Sie daran, dass Ihre aktuellen Gedanken entscheidend sind. Was Sie heute denken, prägt Ihr Morgen. Sprechen, denken und handeln Sie daher nur auf eine Weise, die das widerspiegelt, was Sie in Ihrem Leben verwirklichen möchten.