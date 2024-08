Die Geschichte ist eine Lüge

In der nächsten Beitragsreihe werde ich eine kurze Liste der wahren Chronologie der Zeitleiste der letzten 1000 Jahre präsentieren, beginnend von 1054 n. Chr. bis heute! Von Gorgi Shepentulevski

Die gesamte Geschichte wurde verändert und verfälscht, und alle Zivilisationen, angefangen bei der ältesten Ubaid-Vincha-Zivilisation, die angeblich 8.500 Jahre alt ist, existierten tatsächlich einige hundert Jahre lang gleichzeitig neben weißen Riesenmenschen. Vor 1054 n. Chr. war die Welt der Engelswelt eine völlig andere, die für uns unvorstellbar war.

Alles in allem sind also von der gesamten Menschheitsgeschichte seit der Erschaffung der ersten Menschen in Engelsgestalt nur 2024 Jahre vergangen, sodass unsere gesamte Chronologie der wahren Geschichte erst 2024 Jahre alt ist.

Die Menschheit ist nicht Tausende oder Millionen Jahre alt, sondern nur 2024 Jahre alt, bis zum heutigen Jahr 2024.

Sie fügten der Geschichte 6476 nichtexistierende Jahre hinzu und erfanden und fabrizierten das sogenannte Nichtexistierende: das alte Ägypten, das antike Griechenland, das antike Rom, antike griechische Philosophen, antike Hebräer, antike Aramäer, antike Palästinenser, antike Chinesen und so weiter!

Die sogenannte „alte Ubaid/Vincha-Zivilisation“, bei der es sich in Wirklichkeit um eine Draco-Reptilien-Rasse handelte, die von Satan als Kriegerrasse geschaffen wurde, um den Trojanischen Krieg vor Ort zu bekämpfen, war überhaupt nicht alt, sondern existierte gleichzeitig neben weißen Riesenmenschen für ein paar hundert Jahre.

Die sogenannten alten Sumer, Akkadien, Babylon, Assyrien und Persien sind überhaupt nicht alt, sondern existierten nur kurzzeitig etwa 100 Jahre lang gleichzeitig mit weißen Riesenmenschen in der Zeit zwischen 1700 und 1802 n. Chr.

Mehr über diese sogenannten „alten Zivilisationen“ in meinen kommenden Beiträgen dieser Serie!

Alle Geschichtsbücher, die heute im Bildungssystem existieren, wurden im 19. Jahrhundert im Deutsch-Nordischen Institut umgeschrieben, es gibt also von 1802 n. Chr. bis zurück in die Geschichte kein einziges Originaldokument, Manuskript oder Buch, noch irgendeine schriftliche Aufzeichnung der Geschichte nach 1802 n. Chr.

Die Alte Welt vor 1802 n. Chr. existierte vor der aufgezeichneten Geschichte, über die wir nichts wissen!

Sie fügten der wahren Chronologie der Zeitleiste 6476 nicht existierende Jahre hinzu und schufen nebenbei fiktive Geschichten, um die Lücke zu schließen.

Was sie taten, war, dass sie Namen und Ereignisse aus der realen Zeitachsen-Chronologie der Geschichte übernahmen und viele fiktive Geschichten erfanden, die nie existierten, um eine gefälschte Erzählung von Ereignissen und Namen zu erstellen, und sie in Millionen von gefälschten Geschichtsbüchern, der Neuen Welt, veröffentlichten.

Das heutige Bildungssystem nutzt die Ordnung, um die Massen zu unterrichten.

Daher gibt es heute kein einziges ORIGINALBUCH, das älter als 200 Jahre ist, und jedes einzelne existierende öffentliche Buch ist eine fiktive Geschichte, die im Deutsch-Nordischen Institut geschrieben wurde, das 2012 geschlossen wurde, nachdem es jedes einzelne erfunden hatte Fach, das wir heute in Schulen und Universitäten auf der ganzen Welt lernen.

In den letzten 1000 Jahren lebte die Menschheit in einem Kriegsgebiet des Trojanischen Krieges zwischen Gott und Satan!

Ich rate Ihnen zu beachten, dass diese 1000 Jahre wahrer Chronologie unserer Vergangenheit, auf die ich in dieser Beitragsreihe kurz eingehen werde, sich nur kurz über das gesamte Gebiet mit einem Durchmesser von 5 Millionen Kilometern unter der elektromagnetischen Kuppel erstreckte.

Die meiste Zeit war es eingegrenzt und konzentrierte sich nur hier auf der Erde unter der Eiskuppel mit einem Durchmesser von 44.000 km, die schließlich von den Gefallenen Engeln gewonnen wurde.

Jenseits des Eisdoms, Alexanders Land und darüber hinaus existiert, abgesehen von dieser kurzen Kriegsunterbrechung, bis heute das wahre Paradies auf Erden, über das wir nichts wissen, da es sich streng genommen um verborgene Länder handelt eingeschränkt und für die breite Masse verboten ist.

Mehr über die gefälschte Geschichte erfahren Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ oder über die Eiswand im Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand“.