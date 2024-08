Doppelter Vulkan-Ausbruch in Italien – massive Auswirkungen (Video)

Der Ätna kommt nicht zur Ruhe, in den letzten 48 Tagen gab es gleich zwei Ausbrüche, die ganze Landstriche auf Sizilien mit Asche bedecken.

Der Ätna in Italien sorgte in diesem Jahr schon mehrfach für Schlagzeilen, derzeit geht erneut eine hohe seismische Aktivität vom Vulkan aus. Wie mehrere Medien, darunter ntv, berichten, gab es innerhalb von 48 Stunden gleich zwei Ausbrüche.

Schon in den vergangenen Tagen stieg die seismische Aktivität. Die Asche- und Rauchwolken des Vulkans in Italien führten dazu, dass der Luftraum stundenlang geschlossen wurde.

Auch jetzt haben zahlreiche Menschen auf Social Media Fotos und Videos veröffentlicht, auf denen das Ausmaß der erneuten Ausbrüche sichtbar wird.

Ganze Regionen vom Vulkanausbruch betroffen: „Catania von der Asche des Ätna-Ausbruchs bedeckt“

Besonders die Insel Sizilien bekommt die Folgen des Ausbruchs deutlich zu spüren – auch in der Inselhauptstadt Catania. Der Post ist mit der Überschrift versehen: „Catania von der Asche des Ätna-Ausbruchs bedeckt“.

Weiter heißt es: „Die Bewohner müssen mit Einschränkungen rechnen.“ Bereits jetzt musste der Flughafen seinen Betrieb stark einschränken. Derzeit sei sogar ein Teilbereich des Flughafens vollständig geschlossen, erklärt der Flughafenbetreiber am Sonntag auf seiner Website.

Jährlich wird der Airport von Millionen Menschen angeflogen, die auf der Insel Urlaub machen. Die Mittelmeerinsel ist bei Besuchern aus aller Welt als Reiseziel beliebt.

In diesem Jahr herrscht jedoch eine extreme Hitzewelle in Südeuropa, deren Ausmaß so groß ist, dass Touristen von der Inseln in Italien bereits weggeschickt wurden.

Alarmstufe rot auf Sizilien: Der Ätna findet keine Ruhe – Lavastrom und Aschewolken in Italien

Der 3324 Meter hohe Ätna ist der größte aktive Vulkan Europas. In den vergangenen Monaten wurde immer wieder seismische Aktivität um den Vulkan gemessen.

So sorgte der Ätna für ein seltenes Naturphänomen, jetzt herrscht jedoch schon seit Wochen Alarmstufe rot auf der Vulkaninsel.

Italiens Nationales Institut für Geophysik und Vulkanologie (INVG) berichtete sogar von einem Lavastrom und einer Aschewolke, die am Sonntagmorgen vom Ätna ausgestoßen worden seien.

Die Asche werde vom Wind vor allem in Richtung Osten und Südosten geweht.

Video:

Video 2:

https://www.youtube.com/watch?v=qafSG8mE50I