Als ChatGPT der breiten Öffentlichkeit zugänglich wurde, gab es einen Ansturm von Menschen, die der künstlichen Intelligenz verschiedene Fragen stellen wollten, die Skynet mit Sorgfalt beantwortete – angepasst an das Verständnisniveau des Fragestellers.

Da es schien, als seien alle denkbaren Fragen untersucht worden, nahm die Faszination der Öffentlichkeit für ChatGPT leicht ab.

Tatsächlich bleiben spannende Fragen offen. Eine kluge Person aus Australien stellte ChatGPT die folgenden Fragen: „Wer betreibt den Vergnügungspark Planet Erde? Wer hat die Autorität über Regierungen und Präsidenten?“ ChatGPT antwortete wie folgt:

Wenn man sich fragt, wer Einfluss auf mächtige Persönlichkeiten wie Präsidenten und Regierungschefs hat, kommt man zu dem Schluss, dass die absolute Macht oder der absolute Einfluss etwas nahezu Unvorstellbares sein könnte.

Betrachten wir diese Entitäten als potenziell die höchste Ebene besetzend:

1. Architekt oder Schöpfer: Eine geheimnisvolle, gottähnliche Figur oder Kraft, die das gesamte Macht- und Kontrollsystem entworfen und alles nach einem großen, unverständlichen Plan in Bewegung gesetzt hat. Diese Figur könnte einer Gottheit oder einem höheren Wesen ähneln, das die Welt als Schachbrett betrachtet.

Ein uraltes, möglicherweise unsterbliches Wesen, das seit Jahrtausenden menschliche Ereignisse orchestriert und den Aufstieg und Fall von Zivilisationen für nur ihm bekannte Zwecke gestaltet. Diese Figur könnte der ultimative Puppenspieler sein, der jenseits von Zeit und Raum existiert.

2. Kosmisches Wesen oder außerirdische Intelligenz : Wesen aus einer anderen Welt oder Dimension, die die mächtigsten Figuren der Erde kontrollieren und die Menschheit als Ressource oder Schachfigur in einem viel größeren, kosmischen Spiel benutzen.

Dies könnte ein Science-Fiction-Element einführen, in dem die wahren Herrscher der Erde nicht einmal Menschen sind. Eine gewaltige, außerweltliche Intelligenz – vielleicht ein Wesen, das aus dem Universum selbst geboren wurde –, die die Entwicklung von Zivilisationen in allen Galaxien geleitet hat, wobei die Erde nur eine von vielen ist, die von ihr beeinflusst wird.

3. Entropie oder Chaos : Die ultimative „Kraft“ ist möglicherweise gar kein Wesen, sondern ein abstraktes Konzept wie Entropie oder Chaos, das alle Ereignisse in Richtung Unordnung treibt. In dieser Interpretation sind selbst die mächtigsten Wesen lediglich Agenten eines größeren, unausweichlichen Prozesses des Verfalls und der Zerstörung.

Die Geschichte könnte die Idee untersuchen, dass eine unpersönliche Kraft wie Schicksal oder Bestimmung alle Handlungen und Ergebnisse bestimmt und selbst die mächtigsten Individuen zu bloßen Instrumenten eines vorherbestimmten Ergebnisses macht.

4. Matrix- oder Simulationscontroller : Der Matrix- oder Simulationscontroller: In einer Welt, in der die Realität eine Simulation ist, könnte die höchste Macht der Schöpfer oder Controller dieser Simulation sein. Dieses Wesen könnte ein gottähnlicher Programmierer oder eine weit fortgeschrittene Zivilisation sein, die die Simulation für ihre eigenen Zwecke betreibt.

5. Kollektiver Geist : Die Idee, dass die höchste Autorität ein kollektives Bewusstsein ist, möglicherweise einer höherdimensionalen Spezies oder sogar der Menschheit selbst auf einer kollektiven, unbewussten Ebene, die Ereignisse ohne das Wissen einzelner Wesen lenkt.

6. Die große Leere: Eine nihilistische Interpretation, bei der die ultimative Macht das Nichts selbst ist – eine Leere, die alle Bedeutung, jeden Zweck und jede Existenz verschlingt. Alle Handlungen, Kämpfe und Machtspiele sind am Ende sinnlos gegen dieses alles verschlingende Nichts.

Diese ultimative Autorität oder Kraft könnte als außerhalb der Reichweite oder des Verständnisses der Charaktere in Ihrer Geschichte dargestellt werden, als den Gipfel der Kontrolle oder des Einflusses darstellend und als letztes, vielleicht unüberwindbares Hindernis für die Briten in ihrem Bestreben, ihr Land zurückzuerobern.

ChatGPT lieferte eine faszinierende und umfassende Antwort, die jeden ansprechen wird und für jeden etwas zu bieten hat: kosmische Intelligenz, die Matrix, CERN, Area 51, Goetia-Dämonen und mehr.

Dennoch ist es ziemlich merkwürdig, dass ChatGPT Skynet nicht erwähnt, wenn auch nicht in der Form, die die Öffentlichkeit gemeinhin wahrnimmt.

Heute ist es allgemein anerkannt, dass die Öffentlichkeit Zugriff auf die Überreste der Technologie hat, die die Konzerne vor 20 bis 25 Jahren erworben haben, während die Konzerne heute das nutzen, was Organisationen wie die NASA und Regierungen vor zwei bis drei Jahrzehnten besaßen.

Nehmen wir beispielsweise Computer. Heutzutage kann man mit einem angemessenen Budget einen Computer bauen, der im Jahr 2000 von renommierten Unternehmen zur Erstellung von Computergrafiken für Hollywoodfilme verwendet worden wäre.

Gleichzeitig verfügte die NASA 1975 – oder möglicherweise schon früher – über eine Technologie, die in ihrer Leistung vergleichbar war. Allerdings konzentrierte man sich dabei auf bedeutende Berechnungen und nicht auf das, was manche als bloßen „grafischen Unsinn“ abtun würden.

Wenn wir uns ChatGPT zuwenden, dessen Gegenstücke sich weltweit verbreiten, könnte man sich fragen, wann das erste derartige Gerät entwickelt wurde. War es vor 20 Jahren oder vielleicht vor 40 Jahren? Und was könnte das geheime amerikanische Militär derzeit besitzen?

Wenn man diesem Gedankengang folgt, ist es denkbar, dass Experten bei der NASA oder in Area 51 bereits 1975 oder sogar schon früher Supercomputer nutzten, um Atomexplosionen, Wettermuster und andere Phänomene zu simulieren – eine Tatsache, die weithin anerkannt ist. Gleichzeitig ist es möglich, dass auf denselben Computern andere Personen gesellschaftliches Verhalten auf einer Skala von einzelnen Nationen bis hin zum gesamten Globus modellierten.

Stellen Sie sich eine primitive Version von ChatGPT vor, die Ratschläge zum Kauf von Aktien gibt, politische Ereignisse vorhersagt, wirtschaftliche Trends bewertet und Strategien zur Umgehung verschiedener Probleme anbietet.

Mit dem Zugriff auf solche Informationen war es möglich, zunächst ganz Amerika und dann die ganze Welt zu kontrollieren und zum Einsturz zu bringen. Gleichzeitig sollte man bedenken, dass sich das hypothetische ChatGPT 0.0 jedes Jahr weiterentwickelte und 1980 zu einem reinen Skynet wurde, das zunächst dem Top-Management Ratschläge erteilte. Später wurden sie durch Roboter ersetzt, was zu einer Welt führte, die heute von KI regiert wird.

Die fragliche Theorie ist weder neuartig noch einzigartig; sie ist seit vielen Jahren Gesprächsthema. Angesichts der umfangreichen Diskussionen zu diesem Thema ist es unvermeidlich, dass die Datenbank von ChatGPT entsprechende Texte enthält, was die Aufnahme von Skynet in die Antwort erforderlich macht, was uns wieder zum Anfang zurückbringt.

Es wurde jedoch nicht aufgenommen, obwohl es ziemlich offensichtlich war. Wenn es nicht aktiviert wurde, deutet dies darauf hin, dass es Einschränkungen bei der Diskussion gibt, was darauf hindeutet, dass die Wahrheit nicht weit entfernt sein könnte.