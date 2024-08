Vor der Sintflut war die Erdachse auf das Sternbild Drache ausgerichtet und nicht auf den Nordstern

Der Begriff „vorsintflutlich“ wird heute allgemein als „alt“ verstanden. „Flut“ ist jedoch ein eindeutiger Begriff, der den Vorgang bezeichnet, bei dem ein Gebiet unter Wasser gesetzt wird. Der Grund für seine mehrdeutige Verwendung ist unklar und Sprachwissenschaftler können ihn nicht mit Sicherheit bestimmen.

Die Vorstellung einer globalen Katastrophe, die sich in historischen Zeiten ereignet hat, ähnlich der Sintflut in der Bibel, wurde von Vertretern einer alternativen Geschichtsschreibung ausführlich untersucht.

Zahlreiche Theorien wurden aufgestellt, was zur Veröffentlichung von Hunderten von Artikeln und zur Erstellung von Tausenden von Videos führte.

Es wurden verschiedene Beweise, sowohl direkte als auch indirekte, vorgelegt, doch endgültige Antworten hinsichtlich des Datums, der Ursachen oder des Ausmaßes einer solchen Katastrophe bleiben schwer zu finden. Die etablierte Wissenschaft erkennt diese Behauptungen oder die angebliche Katastrophe nicht an.

Es wird mit einiger Sicherheit angenommen, dass ein Ereignis in der Antike stattfand und möglicherweise ein weiteres im frühen 19. Jahrhundert. Es gibt jedoch keine schriftlichen Dokumente; nur mündliche Überlieferungen haben sich über verschiedene Kulturen hinweg erhalten, mit bis zu 600 Referenzen. Mainstream-Historiker haben wenig Interesse an diesen Erzählungen gezeigt.

Eine Verschiebung der geografischen Pole der Erde wird als eine mögliche Ursache für das Verschwinden alter Kulturen und Zivilisationen und die Veränderung der Kontinentalformationen vorgeschlagen. Diese Hypothese führte zu einem vorgeschlagenen wiederkehrenden Modell von Polverschiebungen.

Dieses Modell legt nahe, dass die Ausrichtung antiker Bauwerke nach Norden – gemeint ist damit ein alter geografischer Norden und nicht der heutige Nordpol – variiert, was darauf schließen lässt, dass diese Bauwerke in unterschiedlichen Zeiträumen errichtet wurden.

Die Schnittlinien der Richtungsausrichtung von Kirchen und Kathedralen weisen auf frühere Polpositionen hin. Es wird behauptet, dass jede antike Stadt dieses Muster aufweist, mit Tempeln, die in verschiedene Richtungen nach Norden ausgerichtet sind.

Die Umkehrung der Erdpole, die möglicherweise dem Dschanibekow-Effekt ähnelt, den der Kosmonaut in der Schwerelosigkeit beobachtete, könnte dazu führen, dass Nordamerika aufgrund der Bildung eines neuen geografischen Pols an seiner Westküste eisbedeckt wird.

Ein solches Ereignis würde wahrscheinlich Verschiebungen der lithographischen Platten und Bewegungen des Ozeanwassers nach dem Trägheitsprinzip mit sich bringen.

Dies könnte zur Gebirgsbildung und erheblichen Auswirkungen des Ozeans auf das Land führen, darunter riesige Tsunamis, und dazu führen, dass sich Binnenmeere und -seen über Ebenen ausbreiten, was an die biblische Sintflutgeschichte erinnert.

Das Auftauchen von Binnenwasser aus unterirdischen Meeren entlang von Verwerfungen könnte diese Katastrophe verschlimmern. Die Vorhersage des Auftretens und des Zeitpunkts eines solchen Ereignisses bleibt spekulativ.

Alte Sternatlanten bewahren möglicherweise die ursprüngliche Position der Rotationsachse der Erde und bieten so historische Einblicke in die Himmelsausrichtung des Planeten.

Holzschnitt der Sternkarte des nördlichen Himmels von A. Dürer.

Als Orientierung dienen Sternbilder. Derzeit zeigt die Erdachse zum Polarstern, der sich am Ende des Schwanzes des Kleinen Bären befindet. A. Dürer stellte den Mittelpunkt des Sternenhimmels jedoch im Sternbild Drache dar.

In der Astronomie wird die Verschiebung der geografischen Pole der axialen Präzession der Erde zugeschrieben, die etwa alle 26.000 Jahre eine vollständige Umdrehung in der Himmelskugel vollführt. Die genauen Zahlen lauten:

Die Präzession Der Erdachse Erfolgt Allmählich Und Tritt Alle 71,6 Jahre Mit Einer Rate Von 1° Auf. Der Pol Braucht 25.776 Jahre, Um Einen Vollen Kreis Zu Vollenden. Zusätzlich Gibt Es Eine Nutationsbewegung, Also Eine Veränderung Des Neigungswinkels Der Erde Zur Ekliptikebene. Die Nutation Variiert Zwischen Einem Minimum Von 22,1° Und Einem Maximum Von 24,5°. Derzeit Beträgt Die Achsneigung 23°27′ Und Nimmt Zunehmend Zu.

Im Laufe von 500 Jahren, dem Alter dieser Himmelsatlanten, dürfte sich die Erdachse um fast 7° verschoben haben. Auch der niederländische Kartograf Frederick de Wit fertigte um 1670 eine vergleichbare Karte an.

Der Mittelpunkt, auf den die Erdachse zeigt, liegt im Sternbild Drache. Merkwürdigerweise werden die Breitengrade jedoch nicht von diesem Mittelpunkt aus gezogen, sondern von einem Punkt in der Nähe des Polarsterns. Dies könnte den Übergang zwischen dem alten und dem neuen Pol in der Himmelssphäre darstellen.

Es gibt zahlreiche Atlanten und Karten, die die Lage der Rotationsachse der Erde darstellen. Hier sind einige Beispiele:

Atlas des Sternenhimmels, 1705.

Das Zentrum bleibt im Sternbild Drache, wie es in Atlanten aus dem frühen 18. Jahrhundert dargestellt ist. Unten finden Sie eine detaillierte Karte mit allen Sternen in der Nordpolregion.

Karte erstellt von Alexander Jamieson, veröffentlicht 1820.

Der Nordstern steht allein und der Nordpol, der sich im Sternbild Drache befindet, ist deutlich zu erkennen. Wir sollten diese Karte erweitern.

Wenn es eine alternative Erklärung für diese alten Karten und Sternatlanten gibt, die einen anderen Nordpolstandort zeigen, teilen Sie sie uns bitte in den Kommentaren mit.

Es scheint, dass der Mittelpunkt der Rotation des Sternenhimmels im Sternbild Drache das Zentrum der Ekliptik ist, senkrecht zur Rotationsebene der Planeten des Sonnensystems. In alten Sternkarten war dies bedeutender als der Punkt, auf den der geografische Nordpol der Erde zeigt.

Diese Atlanten und Karten scheinen nichts mit dem Konzept der Polverschiebung zu tun zu haben. Im Atlas von A. Dürer aus dem 16. Jahrhundert ist der geografische Pol (Friedenspol) jedoch nicht markiert. Könnte er mit dem Ekliptikpol zusammengefallen sein? Und wurde nach einer Verschiebung der Nordstern zum neuen Mittelpunkt?