Theoretiker behaupten, einen Code entdeckt zu haben, der vorhersagt, wann Städte evakuiert werden müssen

Am 8. August 2024 um 07:42 UTC ereignete sich in Japan ein Erdbeben mit einer Stärke von über 7 auf der Richterskala. Dieses Ereignis löste bei japanischen Seismologen Besorgnis aus und veranlasste sie, der Regierung zu raten, sich auf ein mögliches Erdbeben der Stärke 9,0 vorzubereiten.

Das Erdbeben hat alle Vulkanologen überrascht, und nach einer Woche kann niemand mehr etwas Neues oder Aufschlussreiches zu sagen haben – niemand kann vorhersagen, wann das nächste Beben stattfinden wird.

In jüngster Zeit haben sich die ersten Theoretiker aus der Diskussion zurückgezogen, allen voran The End Times Forecaster, auch bekannt als William Frederick, M. DIV.

Er veröffentlichte vor einigen Tagen einen Beitrag, der weniger ein Artikel als vielmehr ein Kompendium historischer Rückblicke war – eine Reihe von Artikeln, die er zuvor über die eigenartige Zahl 4420 geschrieben hatte.

Diese Zahl hat William Frederick erstmals im Film „2012“ hervorgehoben:

Die Zahl taucht im Film immer wieder auf, entweder explizit oder implizit. In der Szene, in der die flüchtenden Protagonisten ein gechartertes Flugzeug besteigen, zeigt die Uhr beispielsweise 7:22.

Sieben Stunden und zweiundzwanzig Minuten ergeben 60 mal 7 plus 22, also 442 Minuten.

Diese Entdeckung veranlasste William Frederick dazu, den Film rückwärts zu sehen und dabei an den entscheidenden Stellen auf bestimmte Sätze zu achten.

So wird beispielsweise bei Minute 44:20 die Zeile „California goes into the ocean…“ gesprochen und bei genau 4420 Sekunden (1 Stunde, 13 Minuten, 40 Sekunden) ist der bedeutsame Satz „…Familien können sich voneinander verabschieden“ zu hören.

Viele kennen Zahlen wie 239 und 911 sowie Zahlenfolgen wie drei Sechsen und drei Achten, aber 4420 ist relativ unbekannt. Es könnte etwas Neues oder vielleicht ein längst vergessenes Konzept sein:

„Und Ihm Wurde Ein Maul Gegeben, Das Große Dinge Und Lästerungen Redete; Und Es Wurde Ihm Macht Gegeben, Zweiundvierzig Monate Lang Zu Reden.“ – Offenbarung 13:5

William Frederick war von dieser Vorstellung fasziniert und addierte zu dem unter Verschwörungstheoretikern wohlbekannten Datum 21.12.2012 4420 Tage und erklärte, dass der 28.01.2025 (21.12.2012 plus 4420 Tage) das Eintreten einer bedeutenden geologischen Katastrophe markieren würde.

Darüber hinaus stimmt die Darstellung der Planetenkonstellation im Film „2012“ eng mit der Konstellation des Sonnensystems im Januar 2025 überein .

Auf den ersten Blick scheint dies eine Spekulation von Herrn William Frederick zu sein. Die Zahl 4420 ist in der Tat eigenartig und verdient Aufmerksamkeit. Aber warum sollten wir dem Datum 21. Dezember 2012 4420 Tage hinzufügen? Vielleicht besteht überhaupt keine Notwendigkeit, es hinzuzufügen – vielleicht soll es anders interpretiert werden?

Trotzdem ereignete sich der Vorläufer eines mysteriösen Großereignisses in Japan um 07:42 UTC oder 16:42 Uhr Ortszeit, was 4:42 Uhr auf der Uhr entspricht.

Darüber hinaus war der 9. August 2024 von erheblichem Lärm und Angst geprägt, da der Iran angeblich drohte, den dritten Weltkrieg auszulösen.

Es wirft die Frage auf, ob William Frederick sich dessen bewusst war, als er ein Jahrzehnt zuvor an dem Film „2012“ beteiligt war. Außerdem beträgt die Zeitspanne zwischen dem 12.08.2024 und dem 28.01.2025 genau 4042 Stunden.

Man geht also davon aus, dass William Frederick über gewisse numerologische Fähigkeiten verfügt. Obwohl er nicht alle Geheimnisse der Illuminaten preisgab, ist die Zahl 4420 von Zweideutigkeiten umgeben und steht im Mittelpunkt bestimmter Rituale.

Es wird sogar vermutet, dass die sogenannte „Mutter aller Erdbeben“ am 28. Januar 2025 stattfinden könnte.