Sowjetische Raumstation: Engelsähnliche, riesige Humanoide mit Flügeln im Weltraum gesichtet!

Dieser Vorfall wurde nicht nur dokumentiert und fotografiert, er wurde von der NASA auch ausführlich dem Vatikan gemeldet!

Dieses Konzept hat mich völlig umgehauen, da es in der Vergangenheit mehrere, wenn nicht sogar mehr Vorkommnisse gab, bei denen Menschen im Weltraum Zeuge wurden, wie riesige menschenähnliche Wesen ihren Raumschiffen folgten und sich ihren Raumstationen näherten!

Was mich wirklich dazu brachte, noch einmal hinzusehen, war die berichtete Größe dieser Wesen …

Im Jahr 1985 wurden sechs Besatzungsmitglieder an Bord der sowjetischen Raumstation Saljut-7 Zeugen von etwas Unglaublichem.

Ein heller, weißer Lichtblitz blendete alle Kosmonauten an Bord für kurze Zeit. Als sie nach einigen Sekunden wieder sehen konnten, sahen die Kosmonauten die Silhouetten von sieben Gestalten außerhalb der Station.

Die Silhouetten sahen aus wie Menschen, waren aber riesig, mindestens 27 Meter. Sie hatten auch große Flügel und leuchtende Heiligenscheine über ihren Köpfen, die Kreaturen sahen aus wie Engel.

Sie glühten, berichteten sie…

„Wir waren wirklich überwältigt.“

„Es gab ein großes orangefarbenes Licht und durch dieses konnten wir die Gestalten von sieben Engeln sehen.“

„Die gesamte Raumstation war von einem Gefühl des Friedens und der Ruhe erfüllt“

„Diese herrlichen Wesen wurden von Gott gesandt, um während unserer langen Mission über uns zu wachen“

Die Engel hielten etwa 10 Minuten lang mit der Raumstation Schritt, bevor sie verschwanden.

Im weiteren Verlauf der Mission, etwa 167 Tage später, gesellten sich drei weitere Kosmonauten aus dem Raumschiff Sojus T-12 zur Besatzung: Swetlana Sawizkaja, Igor Wolk und Wladimir Dschanibekow.

Kurz nach ihrer Ankunft erhielt Saljut 7 erneut Besuch von den Engelwesen. Alle Kosmonauten an Bord der Raumstation erzählten die gleiche Geschichte im Detail und waren alle zutiefst bewegt von diesem Erlebnis.

Nach diesem seltsamen Vorfall blieben einige Besatzungsmitglieder noch weitere 237 Tage auf dem Schiff, bevor sie es verließen.

Nach ihrer sicheren Rückkehr auf die Erde und dem Ende ihrer Mission wurden alle Kosmonauten strengen psychologischen und medizinischen Tests unterzogen, bei denen keinerlei Auffälligkeiten festgestellt wurden.

Der Vorfall wurde von der Sowjetunion umgehend als streng geheim eingestuft und die gesamte Besatzung wurde ermahnt, nie öffentlich über das Ereignis zu sprechen.

Viele US-Astronauten an Bord des Space Shuttle der NASA und der Internationalen Raumstation sind während ihrer Missionen ebenfalls engelsgleichen Wesen und seltsamen Kreaturen begegnet. Wie bei der russischen Begegnung sind die Astronauten nicht in der Lage, ihre Erlebnisse zu schildern, da sie in manchen Fällen mit dem Tod bedroht werden.

Aber warten Sie, da ist noch mehr! Obwohl es so aussah, als hätten die Astronomen einen neuen Sternhaufen aufgenommen, wurde ihnen in Wirklichkeit schnell klar, dass sie riesige leuchtende, menschenähnliche Wesen im Weltraum abbildeten!

Wie Sie wissen, ist das Hubble-Teleskop schon seit einiger Zeit in Betrieb. Eines der Dinge, die Ihnen bestimmte Beamte oder Wissenschaftler aus Ihrer Regierung oder aus Ihrer Regierung verschweigen und die der Vatikan inzwischen ebenfalls weiß und die er schon länger weiß als die US-Regierung, die sowjetische Regierung und die französische Regierung, ist, dass das Hubble-Teleskop im Weltraum Bilder ätherischer Wesen gesendet hat, die in jenes orangefarbene Leuchten getaucht sind, das die Insassen von Saljut 7 gesehen haben.

Diese „ Engel “ würden laut Wissenschaftlern und Astronomen weltweit Panik und Verwirrung auslösen, weil der Vatikan weiß, dass sie – UND HIER IST DIE VATIKAN-VERBINDUNG – wirklich „ Wesen des Lichts “ sind.

Doch diese computergenerierten Bilder haben Wissenschaftler und Astronomen gleichermaßen davon überzeugt, dass es sich um echte, lebendige Engel handelt. Das Interesse des Vatikans am Hubble-Weltraumteleskop besteht darin, dass diese Wesen real sind und gesehen werden, aber nicht die gütigen, freundlichen Engel sind, die über uns wachen, wie die Wissenschaftler sie sehen.

Aufgrund der Größe und Brillanz ihrer Farben dachten die Wissenschaftler zunächst, es handele sich um einen neu entdeckten Sternhaufen. Anhand der computerbearbeiteten Bilder wurde dann klar, „ dass wir Lebewesen sahen “, so ein NASA-Wissenschaftler. Es handelte sich – jetzt kommt’s – um „ eine Gruppe von 7 Engeln, die zusammen flogen “, im drei Milliarden Jahre alten Sternhaufen NGC-3532 (CARINA).

Die Wissenschaftler zeigten diese Bilder dem Vatikan, und dort waren „ sieben riesige Gestalten. Alle hatten Flügel und nebelartige Heiligenscheine “, berichtet ein Ingenieur. „Sie waren etwa 25 Meter groß und hatten Flügelspannweiten so groß wie Flugzeuge. Ihre Gesichter waren rund und friedlich, und sie strahlten alle. Es schien, als ob sie überglücklich darüber waren, vom Hubble-Teleskop fotografiert zu werden. Sie schienen einander anzulächeln, als ob sie den Rest des Universums in ein herrliches Geheimnis einweihen würden .“

Die NASA teilte dem Vatikan schließlich mit, dass dies nicht das erste Mal sei, dass so etwas durch das Hubble-Teleskop geschehen sei. Bei der Mission Souz 8 vor einigen Jahren begegneten sowjetische Kosmonauten nach 120 Tagen ebenfalls ähnlichen lächelnden Engeln.

Das Interesse des Vatikans, wie er den drei Regierungen in geheimen Treffen oben gesagt hat, besteht darin, dass diese „ Engel “ wirklich diejenigen sind, die die Gestalt eines „ Engels des Lichts “ annehmen, wie der Apostel Paulus es beschrieben hat. Die Zahl „ 7 “ steht für die 7 Kirchen Asiens und ihre Probleme, die bald über uns hereinbrechen werden.

Sie steht auch für die sieben Perioden der Kirche, von denen wir uns jetzt in der fünften Periode befinden. Dies ist die schlechte Periode, die Periode des Schmerzes, des Leidens und der Zerstörung. Die folgende Periode, die sechste Periode, wird eine Periode des Trostes sein.

Papst Johannes Paul II. ist seit einiger Zeit gut über das oben Gesagte informiert. Er glaubt, dass wir bald überall auf der Welt UFOs landen sehen werden. Er glaubt außerdem, dass es sich dabei nicht um die wohlwollenden Wesen handelt, für die sie gehalten werden.