Uralte Geheimnisse des heiligen russischen Berges Vottovaara (Video)

Die Welt ist voller geheimnisvoller Orte, und der Berg Vottovaara in der russischen Republik Karelien ist einer davon.

Dieser Ort wird seit Tausenden von Jahren von alten Samenstämmen und Schamanen verehrt, die ihn als heiligen Ort betrachteten, der von kraftvoller Energie umgeben ist.

Vottovaara ist die Heimat zahlreicher seltsamer megalithischer Strukturen und Ruinen, von denen viele glauben, dass sie nicht auf natürliche Weise entstanden sein können.

Darunter befinden sich etwa 1.600 heilige Steine, sogenannte „Seids“, die in einem rätselhaften Muster angeordnet sind.

Diese Steine, oft ungewöhnlich geformt, sind auf einer Art und Weise, die sich einfachen Erklärungen entzieht, prekär auf kleinen Felsen balanciert.

Während Wissenschaftler vermuten, dass dies das Ergebnis natürlicher Prozesse während der Eiszeit war, widerlegen die schiere Anzahl und Präzision dieser ausbalancierten Steine ​​die Vorstellung, dass sie zufällig entstanden sind.

Ein weiteres faszinierendes Merkmal von Vottovaara ist eine Struktur, die als „der Brunnen“ bezeichnet wird und von der die Einheimischen glauben, dass es sich dabei um ein altes, von Menschenhand geschaffenes Wasserreservoir handelt.

Beim Aufstieg auf den Vottovaara werden Sie eine unheimliche Verwandlung der Bäume bemerken.

Keiner der Bäume auf dem Gipfel ist älter als ein paar Jahrzehnte, und während junge Kiefern und Tannen normal wachsen, beginnen sie sich bald auf bizarre Weise zu verdrehen und zu verformen.

Man geht davon aus, dass dieses Phänomen durch eine unbekannte Energie verursacht wird, die auf die Bäume einwirkt.

Vottovaara, auch als Todesberg bekannt, wird außerdem mit uralten Geistern in Verbindung gebracht, die in dieser Gegend leben und so zu ihrer geheimnisvollen Aura beitragen.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=YXKv7HqpwCk