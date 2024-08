Schwarze, mysteriöse dreieckige UFOs in der Nähe der ISS, direkt von einem Astronauten gefilmt

Am 21. Februar 2019 ereignete sich ein erstaunliches Ereignis, das die Debatten über die Existenz außerirdischen Lebens neu entfacht hat.

Ein Astronaut an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) filmte drei unbekannte Flugobjekte (dreieckige UFOs), die offenbar in einer Formation an der Station vorbeiflogen.

Die Entfernung zwischen Objekten im Weltraum kann meilenweit betragen, und dennoch befinden sie sich in ihrer Formation!

Das Videomaterial der UFOs wurde durch das Sichtfenster der ISS aufgenommen und dauerte nur wenige Sekunden. Bei näherer Betrachtung scheinen die Objekte jedoch schwarz und dreieckig zu sein.

Sie schienen aus der Leere des Weltraums zu materialisieren! Interessant ist, dass diese Objekte in gerader Linie an der ISS vorbeiflogen und innerhalb von Sekunden verschwanden.

Man kann nicht behaupten, dass es sich dabei um Drohnen handele, geschweige denn um Satelliten, denn Satelliten gibt es nicht in der Dreiecksform!

Die Wahrscheinlichkeit, dass drei Weltraumschrottstücke in gerader Linie an der ISS vorbeiflogen und identisch aussahen, liegt nahe Null.

Dies lässt darauf schließen, dass die Objekte entweder Teil eines hochmodernen Stücks Militärtechnologie sind oder dass es sich um echte, nicht identifizierte Flugobjekte handelt.

Die Vermutung, dass es sich bei diesen Objekten um hochentwickelte außerirdische Raumschiffe handeln könnte, wird immer wahrscheinlicher. Nach dem, was wir jetzt wissen, ist das langsam voranschreitende UFO-Aufdeckungsprogramm eine ziemlich große Sache.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Astronauten auf der ISS UFO-Sichtungen gemeldet haben. Im Laufe der Jahre gab es häufige und regelmäßige Sichtungen.

Die NASA hat viele Bilder und Filmmaterial veröffentlicht, die diese UFO-Sichtungen hervorheben, hat jedoch wenig dazu beigetragen, ihren Ursprung zu erklären. Unter UFO-Forschern und wahrscheinlich auch unter NASA-Mitarbeitern ist dies allgemein bekannt, da auch sie Augen haben …

Und das ist das Frustrierendste an den ganzen ISS-Liveübertragungskameras, die Objekte in der Nähe der Station erfassen.

Es ist die fehlende Anerkennung und warum diese Leute in das UAP-Enthüllungsteam berufen wurden, ist unerklärlich! Aber nicht, wenn man nichts darüber weiß, was vor sich geht. Ich nehme an, die NASA wäre die erste Wahl vieler Leute, die absolut nichts über die Geschichte der UFOs wissen, die bei der ISS aufgetaucht sind und deren Kameras abgeschaltet wurden.

Selbst wenn sie zurückkommen, sagt die NASA nichts. Die NASA in die UAP-Task Force oder wie sie diese Woche auch genannt wird, zu berufen, ist die schlechteste Entscheidung für die Ufologie, denn tatsächlich vertuschen sie UFOs und es gibt genügend Beweise dafür. Es gibt zu viele Beweise dafür, dass sie ihr Wissen über UFOs absichtlich verbergen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Aufnahmen der mysteriösen schwarzen dreieckigen Objekte, die in der Nähe der ISS aufgenommen wurden, viele Fragen darüber aufwerfen, was jenseits des Planeten, den wir als unsere Heimat kennen, geschieht.

Ob es sich nun um ein geheimes Regierungsprojekt oder ein Zeichen außerirdischen Lebens handelt, es ist spannend, sich vorzustellen, was sich jenseits unserer Welt sonst noch verbirgt. Wir wollen nur Antworten auf die NASA-Aufnahmen.

Ja, es sind die UFO-Aufnahmen der NASA selbst! Verrückt.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=c2KcTy_dz4s&t=10s