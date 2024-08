Holografische Kamera fotografiert im Loch Ness lauernde „Mikromonster“

Eine hochmoderne holografische Kamera hat Fotos von verschiedenen „Mikromonstern“ aufgenommen, die im Wasser von Loch Ness lauern.

Das aufschlussreiche Projekt war Berichten zufolge das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen der Touristenattraktion Loch Ness Centre und Forschern der University of Aberdeen School of Engineering.

Letztere Gruppe entwickelte das Gerät namens weeHoloCam, das „in der Lage ist, bei einem Tauchgang mehrere tausend digitale holografische Bilder von mikroskopisch kleinen Meeresorganismen zu erstellen“.

Da die Forscher gespannt waren, wie sich die Kamera erstmals in Süßwasser bewähren würde, wandten sie sich an das Loch Ness Centre, das mit ihnen zusammenarbeitete, um die Kamera an der berühmten schottischen Stätte einzusetzen.

Obwohl sie zunächst vermuteten, dass das Wasser zu trüb sein könnte, als dass die Kamera irgendetwas Interessantes einfangen könnte, war das Team letztlich ziemlich zufrieden mit den Ergebnissen des Experiments.

Nachdem das Gerät auf eine Tiefe von etwa 200 Metern abgesenkt worden war, konnte die Gruppe „viele interessante Partikel sehen, die uns in Zusammenarbeit mit Biologen mehr Informationen über die Artenvielfalt von Loch Ness liefern sollten“, staunte Dr. Thangavel Thevar von der Universität.

Obwohl die aufgenommenen Bilder nicht die des berühmten Monsters der Stätte sind, erklärte Nagina Ishaq vom Loch Ness Centre, dass das Projekt Teil einer übergreifenden Anstrengung sei, „Forscher zu ermutigen, hierher zu kommen und mehr darüber herauszufinden, was sich im Loch befindet, denn es gibt so viel, was wir nicht wissen.“