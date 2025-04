Studie prognostiziert zwei extreme Sonneneruptionen stärker als X14.3 während des Sonnenzyklus 25

Eine neue Studie prognostiziert, dass der Sonnenzyklus 25 nach dem Frühjahr 2027 zwei ±1 extrem starke Sonneneruptionen (stärker als X14,3) hervorbringen wird.

Eine neue Studie prognostiziert, dass es im Sonnenzyklus 25, der am 11. August 2019 begann, ab dem Frühjahr 2027 zu 2 ± 1 extrem starken Flares (ES-Flares) mit einer Intensität von über 14,3 kommen wird.

Der erste ES-Flare wird etwa 7,48 ±0,80 Jahre nach Beginn des Zyklus erwartet, was einem Zeitfenster von Mai 2026 bis Dezember 2027 entspricht. Die Prognosen basieren auf einer statistischen Analyse von seit 1975 gesammelten Daten zur Sonnenaktivität und decken vier vollständige Sonnenzyklen ab, was ein gewisses Maß an Unsicherheit mit sich bringt.

Die Studie prognostiziert außerdem fünf ± zwei starke Flares (S-Flares), definiert als Ereignisse mit einer Intensität von mehr als X10, während des Sonnenzyklus 25. Obwohl sie weniger intensiv als ES-Flares sind, bleiben diese Ereignisse aufgrund ihres Potenzials, weltraum- und bodengestützte Technologien zu stören, bedeutsam.

Die breitere S-Flare-Schätzung ergänzt die enger definierte ES-Flare-Prognose, indem sie ein breiteres Spektrum hochintensiver Sonnenaktivität abdeckt.

Die Vorhersagen basieren auf zwei Schlüsselmetriken aus dem Sonnenminimum (Talphase) vor dem Sonnenzyklus 25: der mittleren täglichen Sonnenfleckenzahl (Vₘ = 3,4) und der quadratischen Mittelwertabweichung der Sonnenfleckenzahl (V_d = 7,1). Beide Metriken weisen starke Korrelationen mit dem Auftreten starker Sonneneruptionen auf, mit Korrelationskoeffizienten von mindestens 0,95. Poisson- und lineare Regressionsmodelle wurden angewendet, um Anzahl und Zeitpunkt der Sonneneruptionen während des Zyklus abzuschätzen.

Forscher vermuten, dass starke Flares, insbesondere ES-Flares, durch Wechselwirkungen in einer aktiven Zone (LAZ) in niedrigen Breitengraden innerhalb von ±12° des Sonnenäquators entstehen. Diese Zone bleibt während des Sonnenminimums aktiv und ermöglicht eine Energieakkumulation, da Sonnenflecken während der absteigenden Phase näher am Äquator erscheinen. Etwa 65 % der ES-Flares und 70 % der S-Flares treten in Breitengraden unter 20° auf, was dieses Modell unterstützt.

Die Grundlage dieser Vorhersagen bilden historische Daten aus den Sonnenzyklen 21 bis 24 (1975–2024). Insgesamt wurden 37 S-Flares und 23 ES-Flares aufgezeichnet.

So wurden im Sonnenzyklus 22 beispielsweise 14 S-Flares und 9 ES-Flares beobachtet, während der Sonnenzyklus 24 mit nur zwei S-Flares und einem ES-Flare deutlich weniger aktiv war. Der V_d-Wert von 7,1 für den Sonnenzyklus 25 deutet auf eine moderate Flare-Aktivität hin und liegt damit zwischen den Werten der Zyklen 23 und 24.

Der stärkste Ausbruch des Sonnenzyklus 25 wird voraussichtlich im Mai 2028 stattfinden, etwa 8,78 ± 0,93 Jahre nach Zyklusbeginn. Die Studie prognostiziert außerdem insgesamt 108 ± 5 X-Klasse-Flares – definiert als Flares stärker als X1,0 – im Verlauf des Zyklus.

Stand 24. April 2025 ist der intensivste Ausbruch des aktuellen Zyklus ein X9.0-Ereignis am 3. Oktober 2024, das immer noch unter der S-Flare-Schwelle von X10 liegt.

Die Analyse basiert auf GOES-Beobachtungen weicher Röntgenstrahlung und den seit 1975 täglich aufgezeichneten Sonnenfleckenzahlen. Die Intensität der Flares wurde mit einem Korrekturfaktor von 1,43 angepasst, um die Konsistenz der Datensätze zu gewährleisten. Die Parameter für die Talphase wurden über ein 300-Tage-Intervall berechnet, das auf das Sonnenminimum zentriert war.

Die Studie räumt ein, dass die begrenzte Stichprobe von vier Sonnenzyklen Unsicherheiten in die resultierenden Prognosen bringt.

Die meisten S-Flares (78,4 %) und ES-Flares (82,6 %) treten in der absteigenden Phase der Sonnenzyklen auf, wenn sich die Sonnenflecken im Allgemeinen näher am Äquator befinden. Dieses Muster stützt die Prognose, dass sich starke Flares im Zyklus 25 nach 2027 häufen werden.