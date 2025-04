Alle Araber der vorislamischen Ära sowie alle Arabisch sprechenden Menschen der heutigen Welt sprachen eine andere Sprache als ihre Muttersprache, bevor sie begannen, die heutige Arabischsprache zu sprechen. Dies ist eine unter Sprachprofessoren wohlbekannte Tatsache, die niemand leugnen kann. Von Gorgi Shepentulevski

Es ist ein großer Schock zu hören, dass die Osmanen aus Europa stammen und das Osmanische Reich zuerst auf dem Balkan errichtet wurde und sich dann in die arabische Welt ausbreitete.

Aber es ist ein noch größerer Schock zu hören, dass die arabische Sprache und Schrift zuerst in Westeuropa von europäischen orientalischen Linguisten am Deutsch-Nordischen Institut mithilfe von KI-Technologie erfunden und dann von den Osmanen, die aus Westeuropa kamen und die arabische Sprache und Religion mitbrachten, in die arabische Welt und darüber hinaus verbreitet wurden.

Nur eine Erinnerung, um Verwirrung zu vermeiden: KI-Technologie ist nicht neu, sondern so alt wie ihre Schöpfung. Wie jede andere Technologie gibt es sie seit ihrer Entstehung, sie wird aber seit der Sintflut von 1802 n. Chr., als die Neue Wurzelrasse erschaffen wurde, geheim gehalten!

Was heute KI ist, war vorher IA, wie auf dem Stein von Rosette eingraviert ist.

Alle Araber sprachen unterschiedliche Protosprachen und verwendeten unterschiedliche Schriften vor der Ankunft und anschließenden Eroberung durch die Osmanen. Diese zwangen sie, ihre Muttersprache in die Sprache der Osmanen zu ändern, die sie mitbrachten und die heute als arabische Sprache und Schrift bekannt ist!

Niemand in der arabischen Welt sprach diese arabische Sprache, die heute alle Araber sprechen, noch verwendeten sie die arabische Schrift, sondern alle Araber sprachen unterschiedliche Protoschriften und -sprachen, die seit der Erschaffung der Araber ihre ursprüngliche Muttersprache waren.

Dies ist eine sprachwissenschaftliche Tatsache, die niemand leugnen kann! Als Osmanen und Araber erstmals miteinander in Kontakt kamen und versuchten, miteinander zu kommunizieren, konnten sie sich nicht verstehen, da die Osmanen Arabisch sprachen und alle Araber seit ihrer Geburt eine andere Protosprache als Muttersprache sprachen.

Als die Osmanen aus Westeuropa kamen und die arabische Welt eroberten, zwangen sie die Menschen, ihre Muttersprache in die Sprache der Osmanen zu ändern, die sie mitbrachten und die heute als Arabisch bekannt ist!

Nun stellt sich die große Frage: Welche Schrift und Sprache sprachen die vorislamischen Araber vor der Ankunft und der anschließenden Eroberung durch die Osmanen?

