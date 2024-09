Das Foto oben zeigt angeblich die angeblich in ägyptischen Hieroglyphen geschriebene Inschrift der Hungersstele auf der Insel Sehel im Nil in der Nähe von Assuan in Ägypten, die von einer siebenjährigen Dürre- und Hungersnot während der Herrschaft des Pharaos Djoser aus der dritten Dynastie erzählt. Von Gorgi Shepentulevski

Im Videolink unten wird gezeigt, wie „Altes Ägypten“ mithilfe der Laserdrucker-Kryptographie mithilfe der verborgenen Technologie, die aus der Alten Welt gestohlen wurde, in Fakery gedruckt wurde.

Kryptographie ist eine Wissenschaft der Verschlüsselung und Entschlüsselung von Codes und Alphabeten, wobei mit Quantencomputern innerhalb einer Sekunde Millionen von Kombinationen erstellt werden können.

Hieroglyphen wurden nicht im sogenannten alten Ägypten erfunden, da das alte Ägypten nie existierte.

Hieroglyphen wurden in der Region Mesopotamien im Zeitraum zwischen 1700 und 1802 n. Chr. für den Bedarf neu geschaffener Klone von Sumer, Akkadien, Babylon, Assyrien und Persien erfunden.

Hieroglyphen oder Piktogramme waren die einzige geschriebene Form der Sprache, die Klone hätten verstehen können, da es sich bei ihnen um geklonte Rassen handelte, die als ausgewachsene erwachsene Männer aus einer Brutmaschine genommen wurden.

Ihre schriftliche Kommunikationsform erfolgte in Hieroglyphen-Piktogrammen, da ihre intellektuelle und mentale Gehirnwahrnehmung auf dem Niveau eines neugeborenen Babys lag und sie nur Bilder erkennen konnten.

Hieroglyphen sind Teil eines Systems der Bildschrift, das Hieroglyphen genannt wird. Als mit dem Schreiben von Bildern begonnen wurde, stellten die Bilder das eigentliche Objekt dar, das sie darstellten. Diese wurden Piktogramme genannt.

Beispielsweise bedeutete ein Bild einer Sonne in einer Familienszene, dass die Sonne Teil dieser Szene war.

Die sogenannte Keilschrift, ein Logo-Silben-Schriftsystem, wurde angeblich erstmals von den alten Sumerern Mesopotamiens entwickelt.

Tatsächlich wurde sie im 20. Jahrhundert vom Oriental Institute der University of Chicago, USA, unter dem Titel „ erfunden und kodifiziert. Chicago Assyrian Dictionary, kurz CAD.

