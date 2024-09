Ein Junge namens Sur, der aus dem 24. Jahrhundert stammt: Ein Fall aus Bulgarien im Jahr 1998

Petar Golubski, ein Grundschullehrer aus Plovdiv, Bulgarien, hat sein ganzes Leben seinem Beruf gewidmet.

Er war nie verheiratet und hatte keine Kinder. Stattdessen verbrachte er seine Freizeit damit, Matineen, Kinderveranstaltungen, Vorträge für junge Eltern und Wahlkurse zu organisieren.

Als er 1998 von einem Kinderfest zurückkam, begegnete er einem Kind, das verloren und abgelenkt wirkte.

Als der Mann näher kam und mit ihm sprach, sprang er zurück und fragte: „Welches Jahr haben wir?“ Petar war verblüfft und antwortete: „1998.“ Der Junge, ein Fremder für ihn, begann zu weinen.

Der Meister war von der Situation verwirrt und bot ihm Hilfe an. „Du wirst mir nicht glauben“, schluchzte der Junge. Da ihm keine andere Wahl blieb, beschloss der Mann, den Jungen mit nach Hause zu nehmen, um die Identität seiner Eltern herauszufinden und die Ereignisse aufzuklären, die sich abgespielt hatten.

Zu Hause angekommen, beruhigte sich das Kind und aß mit Appetit. Nach dem Essen war es Zeit zu reden.

Der Junge, ein Fremder für sie, schien etwa 6-7 Jahre alt zu sein. Seine Argumentation war jedoch überhaupt nicht kindlich. Er erzählte, wie er und seine Freunde sich in das Labor eines ihrer Väter geschlichen hatten, in dem sich eine Zeitmaschine befand.

Dieses Gerät konnte Sie in jede beliebige Zeit transportieren, obwohl es sich lediglich um einen Prototyp im Jahr 2370 n. Chr. handelte. Getrieben von Neugier beschlossen die Kinder, die Maschine zu benutzen, um in eine andere Ära zu reisen, ohne sich der damit verbundenen Gefahren bewusst zu sein.

Das Kind namens Sur besetzte zusammen mit zwei Freunden drei Plätze in der Maschine und machte sich auf den Weg ins Jahr 2200, eine Zeit, die als eine der blühendsten für die Menschheit gilt. Leider ging alles schief und sie landeten stattdessen im Jahr 1998.

Um den Fehler zu korrigieren, begann Grad, der Älteste, eine andere Zeit einzugeben. Währenddessen ging Sur, fasziniert von den leuchtenden Blumen außerhalb der Zeitmaschine, hinaus, um die Gegend zu erkunden. Folglich reisten seine Gefährten ohne ihn ab.

Als der Junge begriff, was geschehen war, überkam ihn Angst und er weinte in der Hoffnung, dass sie zurückkommen würden, um ihn zu holen. Doch seine Freunde waren verschwunden, und dann kam Petar auf ihn zu. Es fiel ihm schwer, eine solche Geschichte zu glauben.

Noch erstaunlicher war, dass das Kind eine Sprache sprach, die fast identisch mit seiner eigenen war. Es schien, als sei die bulgarische Sprache über die Jahrhunderte weitgehend unverändert geblieben und nur durch einige unverständliche Ausdrücke ergänzt worden, die im 24. Jahrhundert alltäglich geworden waren.

Sur war tatsächlich sieben Jahre alt. Zu seiner Zeit gab es noch keine traditionellen Schulen; Bildung wurde durch Genom-Editierung ermöglicht. Eine einfache Anwendung, ähnlich einem Pflaster, konnte eine Veranlagung für Mathematik oder jede andere Disziplin vermitteln und ein Kind so in ein potenzielles Wunderkind im Sport oder in der Musik verwandeln.

Diese Fähigkeiten konnten nach Belieben verändert werden, allerdings gab es altersbedingte gesundheitliche Einschränkungen. Folglich erhielten Kinder bis zum Alter von zehn Jahren ihre Ausbildung zu Hause, unterstützt von einem virtuellen, speziell dafür konzipierten Tutor.

Petar erlaubte dem Jungen, bei ihm zu bleiben. Er bemühte sich, ihn zu erziehen, da es so schien, als hätte Sur nicht in seiner eigenen Ära existieren sollen, sondern in einer Zeit weit vor dem 24. Jahrhundert.

In der Zwischenzeit wandte sich Petar, ohne dass der Junge davon wusste, an die Polizei und verschiedene Suchagenturen, doch es kam zu keinen Fortschritten. Das Verschwinden des Kindes blieb unangemeldet, und in einer so kleinen Stadt wie Plovdiv hätten die Medien eine solche Nachricht mit Sicherheit verbreitet.

Drei Monate lang lebte Sur bei einem Mann namens Petar, der glaubte, dass die Intelligenz des Kindes eher der eines Sechst- oder Siebtklässlers entsprach als der eines Erst- oder Zweitklässlers.

Mit der Zeit war Petar davon überzeugt, dass der Junge aus der Zukunft kam, da seine Gesten, seine Sprache und sein umfangreiches Wissen zumindest höchst ungewöhnlich waren. Dann verschwand Sur.

Petar Golubski war besorgt, dass böswillige Personen von dem außergewöhnlichen Kind erfahren und es entführt hatten, und meldete das Verschwinden persönlich bei der Polizei.

Die Suche dauerte bis 2008. Die Behörden durchsuchten jedes öffentliche und private Waisenhaus, in dem Sur im Laufe der Jahre gelandet sein könnte. Trotz umfangreicher Bemühungen in ganz Bulgarien und den Nachbarländern wurde keine Spur des rätselhaften Jungen gefunden.

Er war ebenso mysteriös verschwunden, wie er aufgetaucht war, was zu Spekulationen führte, dass vielleicht seine Freunde oder jemand aus dem 24. Jahrhundert zurückgekommen war, um ihn zu holen.