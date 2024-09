Verbotene Archäologie: Entdeckung einer antiken „Ikone Gottes“ verbindet die ersten Kulturen der Welt

Mein archäologischer Fund deutet auf eine hochentwickelte Zivilisation des „Goldenen Zeitalters“ in der prähistorischen Antike hin. Von Richard Cassaro

In meinem neuen Buch „ The Missing Link “ geht es um das, was ich das „Gottes Selbst-Symbol“ nenne. Ich habe es in jeder bedeutenden antiken Kultur gefunden, die Pyramiden gebaut hat – in Amerika, Afrika und Asien.

Das Symbol ist „DAS FEHLENDE BINDEGLIED“, das diese alten Pyramidenkulturen miteinander und möglicherweise mit einer früheren, fortgeschrittenen Mutterkultur des Goldenen Zeitalters verbindet, einer „verlorenen Zivilisation“, die so weit entfernt ist, dass sie in Vergessenheit geraten ist.

Das Symbol zeigt eine menschliche oder menschenähnliche Figur, die nach vorne blickt und in jeder Hand zwei symmetrisch angeordnete Objekte hält. Bei diesen Objekten handelt es sich normalerweise um Stäbe oder Tiere, manchmal auch um Schlangen.

Ikonen sind in antiken Kulturen auf der ganzen Welt zu finden.

In meinem Buch „ Written in Stone“ aus dem Jahr 2011 habe ich ein Kapitel eingefügt, in dem ich meine Entdeckung des Symbols bekannt gebe. Ich habe gezeigt, dass die alten Pyramidenkulturen nicht nur das Symbol gemeinsam hatten, sondern auch eine Reihe von Tempeln mit drei Türen, die ich „Triptychon-Tempel“ nannte.

Die mittlere Tür ist die „Quelle“ – der „innere Gott“ oder die „innere Seele“ in uns, die wir wirklich sind. Die Zwillingstüren sind die gegensätzlichen körperlichen Kräfte der Dualität, die die Seele auf beiden Seiten umgeben und denen sich die Seele im Leben stellen und sie meistern muss.

Triptychon-Tempel sind Zeugnisse einer alten, weltweiten Religion.



Ich erklärte, dass diese Triptychon-Tempel Artefakte einer „Universalreligion“ seien, die in ferner Vergangenheit weltweit florierte, und behauptete, dass diese Universalreligion möglicherweise ein Beweis für ein prähistorisches Goldenes Zeitalter sei.

Das Markenzeichen dieses Goldenen Zeitalters war die Erschaffung außergewöhnlich fortschrittlicher Monumente aus Stein. Solche Leistungen erforderten enorme Konzentrations- und Kooperationsfähigkeiten in Situationen, in denen der kleinste Fehler tödlich sein konnte.

Die ältesten Monumente der Welt sind zugleich auch die modernsten; alle sind aus Stein gebaut.

Dieses geteilte handwerkliche Können und die gegenseitige Abhängigkeit förderten ein Gefühl der Brüderlichkeit und förderten eine gesteigerte spirituelle Entwicklung.

Der „raue Quaderstein“ symbolisierte den Lehrling. Der „glatte Quaderstein“ war der Meister. Es war die Aufgabe des Lehrlings, sich zum Meister zu entwickeln.

Die Aufgabe eines jeden Freimaurers besteht darin, seinen „rauen Quaderstein“ in einen „glatten Quaderstein“ zu verwandeln.

Viele der Bauwerke dieser Maurer der Antike – alle aus Stein – basierten auf dem Triptychon-Muster, das für sie eine spirituelle und symbolische Bedeutung hatte.

Die Universalreligion des Triptychon-Tempels bildete die Grundlage der modernen Freimaurerei und anderer Geheimgesellschaften wie der Knights of Pythias, Skull & Bones und Shriners. Alle nutzen den Triptychon-Eingang zu ihrem Hauptquartier:

In „Written in Stone“ zeige ich, wie die verlorene alte Universalreligion

des Triptychon-Tempels zur Gründungsweisheit der westlichen Geheimgesellschaften wurde.

In „The Missing Link“ zeige ich, dass das GodSelf-Symbol dasselbe bedeutet wie der Triptychon-Tempel.

Das Symbol stellt die Seele des Helden oder Weisen dar, der seine gegensätzlichen körperlichen Kräfte im Gleichgewicht hält. Diese werden durch die Zwillingsobjekte dargestellt, die er symmetrisch in jeder Hand hält.

Ikone Gottes selbst im alten Ägypten in Form eines Ankh-Kreuzes.

In Ägypten wurde das Ankh-Kreuz des Lebens oft als Symbol des göttlichen Selbst dargestellt, da es den ewigen Teil von uns repräsentierte, das spirituelle Zentrum in uns, das wir finden, wenn wir unsere gegensätzlichen Zwillingsseiten ins Gleichgewicht bringen.

Der Gott Osiris, der für die ägyptische Bevölkerung ein Vorbild war, wurde oft als Ikone Gottes dargestellt. Für die Ägypter hatte dieses Hieroglyphensymbol, „Heh“ genannt, eine einzige tiefgründige Bedeutung.

Das ägyptische Symbol „Heh“ ist ein Symbol des Selbst Gottes und steht in Hieroglyphen für „Ewigkeit“.

Es stand für „EWIGKEIT“ – ein klarer Hinweis auf das Ewige in uns, unser spirituelles Zentrum oder unsere „innere Seele“, die nie geboren wurde und nie stirbt.

Eine der frühesten Gottselbst-Ikonen Ägyptens ist der mächtige Gott „Bes“, der hier auf den hohen Säulen eines berühmten ägyptischen Tempels in Dendera abgebildet ist. Unglaublich, aber diese Darstellung von Bes ist nahezu identisch mit einer Gottselbst-Ikone, die in das Sonnentor in Tiahuanaco, Bolivien, am anderen Ende der Welt, gemeißelt ist.

Diese Ikonen findet man jenseits des Atlantiks, hier gezeigt in Ägypten und Bolivien.

Hier nimmt der Schöpfergott Viracocha der Anden dieselbe Pose als Gottselbstsymbol ein wie Bes.

Für die Inka- und Vorinka-Steinmetze, die in Tiahuanaco und in den gesamten alten Anden arbeiteten, war die Gottselbst-Ikone das wichtigste religiöse Symbol. Zu diesen Kulturen gehören die Chachapoyas, Chancay, Chavin, Chimu, Inka, Moche, Nazca, Paracas, Sican-Lambayeque, Tiahuanaco und Wari:

Ikonen Gottes selbst waren über Tausende von Jahren das Hauptsymbol der Inka-und Vorinka-Kulturen Perus.

Aufgrund dieser Parallelen scheint es fast so, als seien die Ägypter und die Präinka-Kultur Schwesterkulturen gewesen – Nachkommen derselben Mutterkultur des Goldenen Zeitalters und Erben derselben Meistersteinmetztradition.

Beide Kulturen hinterließen eine so fortschrittliche megalithische Steinmetzkunst, dass sie moderne Besucher in Ehrfurcht versetzt.

Gottes-Ikonen sind in Kulturen vorhanden, in denen auch fortgeschrittene Steinmetzkunst vorhanden ist.

So wie die Ikone ein zentrales Bild für die Ägypter und die Vorinka war, finden wir sie auch gleich zu Beginn in Indien, dem Geburtsort des Hinduismus und Heimat vieler fortschrittlicher megalithischer Steindenkmäler.

Die Indus-Zivilisation, die erste bekannte Kultur in Indien, brachte brillante Beispiele für Gottes-Ikonen hervor. Bestimmte Schlüsselaspekte des Hinduismus – wie Nichtdualität und „die Mitte zwischen Gegensätzen finden“ – spiegeln deutlich die mit der GodSelf-Ikone verbundenen Ideen wider.

Eines der wichtigsten frühen Symbole Indiens ist das oben gezeigte GodSelf-Symbol.

Wir beobachten eine ähnliche Entwicklung in Persien, wo Ikonen des „Gottes Selbst“ in großer Zahl in der prähistorischen Jiroft-Zivilisation auftauchen:

Die alte persische Gottheit Zurvan wird hier gezeigt, wie sie die Form der Ikone des Gottesselbst annimmt, während sie auf beiden Seiten, rechts und links, Ahura Mazda und Ahirman (Gut und Böse) zur Welt bringt.

Persien war die Heimat des Zoroastrismus, dessen Hauptgott Zurvan als androgyne Figur in Form einer Gottselbstikone dargestellt wurde. Er balancierte zwischen Ahura Mazda auf der Seite des Guten und Ahriman auf der Seite des Bösen.

Im Mittelalter verwendeten aktive Freimaurer Gottes-Ikonen zur Dekoration ihrer Kirchen, Burgen und Kathedralen – ein Hinweis auf die Bedeutung der GodSelf-Ikone in der Antike und in der Esoterik.

Glaubenssätze, die Christen als ketzerisch ablehnten, wurden von den Freimaurern in gotischen Kathedralen und anderen Monumenten versteckt. Leider sind sich unter den heutigen Freimaurern nur wenige der Ursprünge und der Bedeutung dieser Bautraditionen bewusst.

Wir sehen ein Fortleben dieser freimaurerischen „Ikone des Selbst Gottes“ in einer alchemistischen Zeichnung namens „Rebis“, die erstmals 1613 in dem Werk „Azoth der Philosophen“ von Basil Valentine erschien. Die Hauptsymbole der Freimaurerei – Zirkel und Winkelmaß – befinden sich in der rechten und linken Hand des Rebis.

Das Rebis, eines der esoterischsten und okkultesten Symbole der Welt, ist ein Symbol des Gottesselbst. Beachten Sie das Freimaurerwinkelmaß und den Zirkel in den Händen.

Die Ikonen des Gottesselbst aus modernen esoterischen Manuskripten weisen dieselbe Haltung auf. Wie bei den Rebis wird die Sonne mit der rechten Hand und der Mond mit der linken Hand assoziiert.

Der Hauptheld schwebt eindeutig zwischen diesen Extremen und signalisiert so ein Gleichgewicht.

Gottes Selbst-Symbole finden sich in esoterischen Texten, die in den letzten Jahrhunderten verfasst wurden. Beachten Sie die Position von Sonne und Mond auf beiden Seiten.

„The Missing Link“ baut auf meiner Argumentation in „ Written in Stone“ auf und zeigt, dass eines der wichtigsten Symbole der Menschheitsgeschichte übersehen und missverstanden wurde.

Das Gottes Selbst-Symbol zeigt, wie wir unsere ewige Natur in unserem Inneren erkennen und das uralte Streben nach der Überlegenheit des Geistes gegenüber der Materie verwirklichen können.

