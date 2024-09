Leute sind überzeugt, sie hätten auf einem Foto von 1941 einen Jungen mit einem iPad gesehen

Ein Mann hat in den sozialen Medien eine Debatte ausgelöst, als er behauptete, auf einem 1941 in South Side, Chicago, aufgenommenen Foto sei ein Zeitreisender zu sehen.

Ein gewöhnliches Foto von vor 83 Jahren lässt die Menschen darüber nachdenken, ob Zeitreisen tatsächlich möglich sind.

Das Bild, aufgenommen von Edwin Rosskam in South Side, Chicago, zeigt eine Gruppe gut gekleideter Kinder und Teenager, die 1941 Schlange stehen, um ein Kino zu betreten.

Was die Aufmerksamkeit der Leute jedoch am meisten erregte, war der junge Mann ganz rechts auf dem Foto. Einige Social-Media-Nutzer glauben, dass der Junge ein iPad umklammert, während er geduldig in der Schlange wartet, um mit seinen Freunden den neuesten Film anzuschauen.

Ein Benutzer teilte das Bild im Reddit -Thread timetravelerscaught und schrieb: „Kinogänger mit iPad, ganz rechts.“ Andere glauben jedoch, der junge Mann trage lediglich ein Notizbuch und sagen: „Sieht für mich aus wie ein Buch.“

Ein anderer Benutzer fügte hinzu: „Damals, als es noch frühe Filme gab, suchten Platzanweiser das Publikum nach Stiften und Notizblöcken ab, um Raubkopien des Films zu verhindern.“

Was denken Sie?

Ein gewöhnliches Foto von vor 83 Jahren lässt die Menschen darüber nachdenken, ob Zeitreisen tatsächlich möglich sind. Das Bild, aufgenommen von Edwin Rosskam in South Side, Chicago, zeigt eine Gruppe gut gekleideter Kinder und Teenager, die 1941 Schlange stehen, um ein Kino zu betreten.

Was die Aufmerksamkeit der Leute jedoch am meisten erregte, war der junge Mann ganz rechts auf dem Foto. Einige Social-Media-Nutzer glauben, dass der Junge ein iPad umklammert, während er geduldig in der Schlange wartet, um mit seinen Freunden den neuesten Film anzuschauen.

Ein Benutzer teilte das Bild im Reddit -Thread timetravelerscaught und schrieb: „Kinogänger mit iPad, ganz rechts.“

Andere glauben jedoch, der junge Mann trage lediglich ein Notizbuch und sagen: „Sieht für mich aus wie ein Buch.“

Ein dritter Nutzer meinte: „Wenn ich Zeitreisen machen kann, ein iPad habe und schwarz bin, warum in Gottes Namen sollte ich dann 1941 in die South Side von Chicago fahren, um mir eine Matinee der ‚Aldrich Family‘ anzusehen?! Jeder weiß, dass der einzig wahre Henry Aldrich von Jimmy Lydon dargestellt wurde, nicht von Jackie Cooper.“

Ein anderer Benutzer kommentierte das Foto selbst und teilte seine Gedanken zur damaligen Mode mit: „Sie sind alle so schön gekleidet. In den Sonntagskleidern ins Kino zu gehen, muss ein fantastisches Vergnügen gewesen sein.“

Ein weiterer User stimmte zu: „Ein Teil von mir wünscht sich, wir würden uns alle für die kleinen Dinge so verkleiden, und dann überlege ich, ob ich heute überhaupt duschen gehe.“ Ein letzter User meinte: „Erstaunlich, wie hübsch sie alle angezogen sind. Die kleinen Männerhüte sind so süß.“