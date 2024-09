TV-Bericht: Wanderer fotografieren riesige menschenähnliche Gestalt beim Bergsteigen in Colorado? (Video)

Zwei Wanderer in Colorado haben ein eigenartiges Foto von einer riesigen, menschenähnlichen Gestalt geschossen, die einen Berghang erklimmt.

Das faszinierende Bild wurde Berichten zufolge letzten Monat aufgenommen, als Jessee Clauson und Camille Avarella auf einem Ausflug zum Longs Peak waren.

Als sie von ihrer Reise zurückkehrten und Fotos von dem Abenteuer durchsahen, waren die beiden verblüfft, als sie im Hintergrund eines ihrer Bilder eine ziemlich ungewöhnliche Anomalie in Form einer beträchtlichen Gestalt entdeckten.

Basierend auf der Position des wahrgenommenen Wesens am Berghang schätzten sie, dass der unheimliche Eindringling ungefähr sechs Meter groß war.

„Es könnte ein Stein sein“, grübelte Avarella, „aber es hat alle Merkmale eines menschlichen Wesens.“

Das Duo postete das Bild anschließend in den sozialen Medien, wo es erhebliche Spekulationen darüber auslöste, was das seltsame, figurähnliche Merkmal gewesen sein könnte. Während einige einfallsreiche Menschen die Theorie aufstellten, dass es sich bei dem verdächtigen Wesen um Bigfoot oder vielleicht einen Außerirdischen handeln könnte, argumentierten skeptischere Beobachter, dass das „Humanoide“ lediglich ein Beispiel für das Pareidolie-Phänomen sei.

Was glauben Sie also, was das Duo während seiner Wanderung versehentlich fotografiert hat?

https://www.youtube.com/watch?v=NocTgGLE44g