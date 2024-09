Lokaler Medienbericht: Fliegende Untertasse in Mexiko von mehreren Zeugen gefilmt (Video)

Mehrere Zeugen haben kürzlich bemerkenswert klare Aufnahmen einer fliegenden Untertasse gemacht, die über einer mexikanischen Stadt schwebte.

Einem lokalen Medienbericht zufolge ereignete sich die faszinierende Sichtung am vergangenen Wochenende in der Gemeinde Zitácuaro.

Als Beweis dafür, wie viele Menschen dieses seltsame UFO gesehen haben, gelang es mindestens drei verschiedenen Personen, die scheinbar plötzlich am Himmel erschienene Luftanomalie zu filmen.

Während zwei der Videos ein dunkles untertassenförmiges Objekt zeigen, betrachtet ein drittes Filmstück das Merkwürdige aus einem anderen Winkel und enthüllt, dass es silberfarben ist.

Wie man sich vorstellen kann, sorgte die Massensichtung, als die verschiedenen Videos am Wochenende online gestellt wurden, in den sozialen Medien Mexikos für einige Aufregung.

Die Theorien darüber, was das seltsame Objekt war, reichten von einem außerirdischen Besuch bis hin zu etwas Prosaischerem, wie einer untertassenförmigen Laterne, die als Cantoya-Ballon bekannt ist.

Da es jedoch weder eine offizielle Erklärung der Behörden gibt noch sich jemand zu Wort meldet, der die Verantwortung für das „Flugzeug“ übernimmt, bleibt der Fall ein Rätsel.

Was glauben Sie, wurde am vergangenen Wochenende am Himmel über Zitácuaro gesichtet?

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=UL2japPhaos&t=50s