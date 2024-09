Dieser einzigartige Wanderweg in Kanada weist einen riesigen Riss in der Erde auf

Machen Sie einen Schritt in den Abgrund (im übertragenen, nicht wörtlichen Sinne) auf diesem einzigartigen Wanderweg in BC, der einen Riss in der Erde aufweist.

„The Abyss via Extension Ridge“ ist eine einfache, 2,9 Kilometer lange Hin- und Rückwanderung in der Nähe von Nanaimo auf Vancouver Island, die in weniger als einer Stunde zu bewältigen ist.

Unterwegs entdecken Wanderer einen Riss im Boden, der vermutlich durch einen dort entdeckten Erdbebenspalt entstanden ist.

Der Riss ist etwa 40 Zentimeter breit. Jeder, der das Gebiet erkundet, wird gebeten, vorsichtig zu sein – insbesondere, wenn er kleine Kinder oder einen Hund dabei hat.

Über den großen Riss in der Erde ist nicht viel bekannt, und niemand weiß, wie tief er ist.

Es gibt jedoch Gerüchte, dass es sich um einen eingestürzten Bergbautunnel handelt, der während eines Erdbebens einstürzte.

Aber es ist ein einzigartiger Anblick beim Wandern. Der Weg weist auch einige andere kleine Spalten und viele Holzbrücken und Plattformen auf, die von Mountainbikern genutzt werden.

„Wenn Sie an The Abyss vorbei weitergehen, werden Sie durch eine Vielzahl von Erdbeerbäumen wandern. Halten Sie Ausschau nach anderen kleinen Spalten sowie den vielen Holzbrücken, Plattformen und Spielplätzen, die von den Mountainbikern genutzt werden, die die Gegend häufig besuchen. Der Beginn dieses Weges ist durch ein Schild an der Harewood Mines Road gekennzeichnet“, sagte die Nanaimo Hospitality Association .