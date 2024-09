USAF-Flugkrankenschwester interviewte Außerirdischen namens Airl und sagte, die Erde sei vor 30.000 v. Chr. ein Gefängnis für Außerirdische gewesen

Alle in den letzten Jahrzehnten aufgetauchten Mysterien um Außerirdische und UFOs drehten sich um die Katastrophe von Roswell.

Offiziell wurde nie das außerirdische Raumschiff beansprucht, das 1947 in New Mexico landete, aber viele Leute behaupteten, an diesem Tag ein außerirdisches Raumschiff gesehen zu haben. Es gibt Dutzende von Berichten, in denen behauptet wird, Außerirdische seien geborgen worden und hätten den Absturz möglicherweise überlebt.

Die Regierung wird dies zweifellos ständig abstreiten. Andererseits akzeptieren einige Leute und Beamte die Geschichte von der Rettung der Außerirdischen und glauben, dass der UFO-Absturz stattgefunden hat.

Auszügen aus ihren Notizen und Aufzeichnungen zufolge interviewte Matilda O’Donnell McElroy, Senior Master Sergeant Women’s Army Air Force Medical Corps, einen Außerirdischen namens „Airl“, der ihr mitteilte, woher die Außerirdischen kamen und warum sie auf die Erde gekommen waren .

Matilda war erst 23 Jahre alt, als sie ein telepathisches Gespräch mit dem Außerirdischen führte. Sie war die einzige in der Basis, die mit ihren Gedanken mit Wesen kommunizieren konnte . Während ihrer Unterhaltung mit Airl entdeckte sie, dass der Außerirdische keine biologische Person war, ein weibliches Aussehen hatte und bei dem Unfall nicht verletzt worden war.

Sie beschrieb die Außerirdische als so groß wie ein kleines Kind und als die einzige Überlebende der drei Besatzungsmitglieder des Schiffs, die bei dem Absturz in New Mexico ums Leben gekommen waren.

Ihr Körper bestand aus synthetischem Material, was darauf hindeutete, dass sie der außerirdische Roboter eines Wesens höherer Ordnung war.

Das UFO bestand aus dem gleichen Material wie der außerirdische Körper, heißt es im Buch „ Alien Interview “ (2008), das auf Notizen und dokumentierten Interviews von Matilda O’Donnell McElroy basiert. Der Verstand und die Gedanken hatten die Kontrolle.

Lawrence R. Spencer, der Autor des Buches, behauptete, einen Brief von Matilda erhalten zu haben, in dem sie Einzelheiten über die Reihe von Gesprächen mit Airl preisgab.

Sie sagte, dass eine Spezies von Außerirdischen, bekannt als Domain Expeditionary Force, seit 10.000 Jahren Operationen im Sonnensystem durchführte und dabei den Asteroidengürtel als intergalaktische Basis nutzte.

Matilda wurde als Flugkrankenschwester dem 509. Bomb Wing zugeteilt. Sie stellte Airl mehrere Fragen zu ihrer Zivilisation, ihrem Sternensystem und ihrer Geschichte. Laut ihrer Karte stammte das Mädchen aus einem Ort namens „Domain“, wie sie sich unterhielten.

Wie Matilda es beschrieb, war dieses Gebiet nicht nur der Planet einer Galaxie, sondern eine Galaxie voller Galaxien .

Ihr Zuhause (Geburtsort) war laut dem Außerirdischen voller Kraft, Wissen und Weisheit. Ihr Planet hat drei Monde und zwei Sterne.

Laut Matilda hat das Mädchen ihr keine Informationen oder den Standort ihres Planeten verraten. Sie war misstrauisch gegenüber den Motiven der Militäroffiziere und weigerte sich daher, irgendwelche geheimen Informationen an Menschen weiterzugeben.

Laut der Krankenschwester war dies ein gefährliches Zeichen, denn wenn die Außerirdischen auf der Erde keinen Unterschlupf fänden, könnte dies zu einem erheblichen Problem für die Menschheit werden. Air beschrieb ihre Zivilisation als „sehr mächtig“, „ extrem alt “ und „nur auf Fortschritt bedacht“.

„Die Menschheit muss die Antworten auf die Fragen kennen, die in diesen Texten enthalten sind“, erklärte MacElroy in dem Brief. „Wer genau sind wir? Woher stammen wir? Was ist der Zweck unseres Daseins auf diesem Planeten? Warum hat uns kein intelligentes Leben aus anderen Teilen des Kosmos kontaktiert?

Die Menschen müssen die schrecklichen Folgen für unser körperliches und geistiges Überleben begreifen, wenn wir nicht sinnvolle Maßnahmen ergreifen, um die langfristigen und weitreichenden Auswirkungen außerirdischer Aktivitäten auf der Erde umzukehren.“

„LANGE VOR DEN MENSCHEN“, antwortete Airl, als Matilda fragte, wie lange sie schon die Erde besuchte.

Matilda schrieb in ihren Fußnoten:

„Die Erde ist ein kleiner Planet, der den Randstern einer Galaxie umkreist. Sie isoliert die Erde geographisch von den stärker konzentrierten planetarischen Zivilisationen, die im Kern der Galaxie leben. Aufgrund dieser offensichtlichen Tatsachen ist die Erde nur für die Nutzung als zoologischer oder botanischer Garten oder als Gefängnis geeignet, wie sie es jetzt ist.

Vor 30.000 v. Chr. wurde die Erde als Mülldeponie und Gefängnis für IS-BEs genutzt, die als unantastbar galten, darunter Kriminelle und Nonkonformisten. IS-BEs wurden in verschiedenen Teilen des „Alten Reiches“ gefangen genommen, in elektronische Fallen gesperrt und auf die Erde gebracht.

Auf dem Mars und der Erde wurden Amnesia-Stationen unterirdisch platziert. In den Ruwenzori-Bergen Afrikas, den Pyrenäen in Portugal und den Steppen der Mongolei.“

Matildas Geschichte klingt wie aus einem Science-Fiction-Film, in dem sie von interstellaren Abenteuern erzählt.

ESMA Movies veröffentlichte 2009 auf YouTube einen kurzen CGI-Film mit dem Titel „The ex-Esma 2008“, in dem ein abnormer Säugling (Alien) in einen Menschen verwandelt und von Außerirdischen auf die Erde deportiert wird, nachdem er den Frieden auf ihrem Planeten gestört hatte.

Der Film hat eine seltsame Idee, aber er erinnert mich an Matildas Beschreibung der Erde als Gefängnis für IBEs, die hierher geworfen und in elektronische Fallen gesperrt wurden.

