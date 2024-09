Griechenland: Die erstaunliche Entdeckung eines Skeletts, das halb Mensch, halb Pferd ist, im Jahr 1876

„Zentauren sind in der griechischen Mythologie eine Rasse von Lebewesen, halb Pferd, halb Mensch, die in den Bergen von Thessalien und Arkadien leben.“ – Britannica

1980 machte die archäologische Gesellschaft von Argos Orestiko eine faszinierende Entdeckung: eine von drei Zentaurengräbern, nur acht Kilometer nordöstlich von Volos in Griechenland.

Dieser bemerkenswerte Fund weckte die Neugier und führte zu weiteren Untersuchungen.

Die Zentaurengräberstätte erregte Aufmerksamkeit, als im selben Jahr „Der Zentaur von Volos“ im Madison Art Centre in Wisconsin ausgestellt wurde.

Die der Ausstellung beigefügte Gedenktafel betonte ihre Bedeutung als eine der drei Zentaurengräber, die von der archäologischen Gesellschaft von Argos Orestiko freigelegt wurden.

Was diese Ausstellung besonders faszinierend machte, war die Entdeckung, dass die menschlichen und Pferdeknochen, aus denen der Zentaur besteht, echt waren.

Allerdings waren sie nicht auf natürliche Weise miteinander verbunden, sondern wurden von einem Mann namens Bill Willers sorgfältig inszeniert.

Bill Willers, ein Künstler und Biologieprofessor an der University of Wisconsin-Oshkosh, schuf „Den Zentauren von Volos“ aus echten menschlichen Knochen und denen eines Shetlandponys.

Diese Knochen stammen von anatomischen Proben und wurden sorgfältig mit Tee gefärbt, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen und so die Authentizität der Ausstellung zu erhöhen.

Nach seinem Debüt tourte „The Centaur of Volos“ in den 1980er-Jahren durch verschiedene Colleges, bevor es eine dauerhafte Heimat in der Jack E. Reese Gallery in der Hodges Library der University of Tennessee-Knoxville fand.

Im Jahr 2008 erhielt Bill Willers von Skulls Unlimited den Auftrag, ein weiteres Zentaurenskelett zu erschaffen, das als „Zentaur von Tymfi“ bekannt wurde.

Dieses einzigartige Stück, das Zebraknochen anstelle von Pferdeknochen aufweist, erregte Aufmerksamkeit, als es im International Wildlife Museum in Arizona ausgestellt und später vom Barnum Museum in Connecticut erworben wurde.

Aber warum wurden derart ungewöhnliche Exponate geschaffen und ausgestellt? Laut der Forscherin Dolly Stolze bestand der Zweck darin, das kritische Denken der Schüler zu fördern und sie dazu zu drängen, nicht alles für bare Münze zu nehmen, auch nicht aus seriösen Quellen wie Universitätsausstellungen.

In ähnlicher Weise betrachtete Bill Willers seine Kreationen als einen Test für die Bereitschaft des Publikums, das Außergewöhnliche zu glauben, und spiegelte damit den Geist des Showmans PT Barnum wider.

Der Zentaur von Tymfi nimmt im Griechischen Museum einen zentralen Platz ein.

Auch im heutigen digitalen Zeitalter ist die Faszination dieser faszinierenden Exponate ungebrochen.

Man kann sich gut vorstellen, Fotos des „Zentauren von Volos“ in sozialen Medien zu teilen und damit weitverbreitete Faszination und Glauben auszulösen, genau wie in den Tagen der alten Zirkusse und Jahrmarktsvorstellungen.

Video: