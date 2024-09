Matrix: Simulationsentwickler leben in einer Realität, die größer ist als ihre Vorstellungskraft

Die Nutzung experimenteller Daten zur Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse über eine Realität, die unabhängig von unserem Verstand ist, bildet die Grundlage der modernen Wissenschaft und Technologie.

Man könnte natürlich argumentieren, dass diese Experimente auch Teil der Simulation sind, doch dieser Gedanke hat keinen Mehrwert, wenn er sich nicht von einer Welt unterscheiden lässt, in der er nicht vorkommt.

Wir müssen bedenken, dass eine Simulation immer vor dem Hintergrund einer zugrunde liegenden physikalischen Realität stattfindet.

Wenn unsere Welt eine Simulation ist, was ist dann die Realität, in die diese Simulation eingebettet ist? Ohne die Angabe dieser Realität ist die Simulationsvermutung frei von überprüfbarem Inhalt.

Die bekannten Gesetze der Physik wurden durch die Beobachtung der physikalischen Realität mit Instrumenten abgeleitet und nicht dadurch, dass unser Gehirn philosophisch darauf beharrte, dass sie so sein müssten.

Die Geschichte der Wissenschaft ist voller Beispiele, bei denen Beweise zu einer anderen Antwort führten, als das menschliche Gehirn erwartet hatte.

Beispiele hierfür sind etwa die Dualität von Wellen und Teilchen in der Quantenmechanik, die Zeitdilatation und die Äquivalenz von Masse und Energie in der speziellen Relativitätstheorie, die Tatsache, dass die Gravitation in der allgemeinen Relativitätstheorie keine Kraft ist, und die Tatsache, dass das beobachtbare Universum Billionen von Planeten enthält und sein Mittelpunkt nicht der Mensch ist.

Wenn das beobachtbare Universum eine Simulation wäre, dann wäre sicherlich eine Menge Speicherplatz für Teile verschwendet, die wir nicht sehen können. Wer auch immer diese Simulation erstellt hat, war sehr verschwenderisch oder hat uns im globalen Zusammenhang nicht als wichtig angesehen.

Das menschliche Gehirn ist kein zuverlässiger Detektor und unsere Sinne sind in ihrer Empfindlichkeit begrenzt. Aus diesem Grund verwenden Physiker Instrumente. Wenn terrestrische Astronomen das Universum mit Teleskopen untersuchen, haben die gesammelten Daten wenig mit dem menschlichen Gehirn zu tun.

Instrumentelle Daten sind keine Halluzinationen des Gehirns. Natürlich können Physiker Daten durch Wunschdenken ignorieren oder falsch interpretieren und sich durch Hybris oder andere evolutionäre Merkmale in die Irre führen lassen. All diese Mängel verlangsamen den Fortschritt der Physik.

Vor zwei Jahrzehnten vermutete Nick Bostrom, dass es, falls „posthumane“ Zivilisationen in die Lage versetzt würden, Simulationen zu erstellen, so viele simulierte Wesen geben würde, dass sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ein zufällig ausgewähltes bewusstes Wesen in einer der Simulationen befinden würde.

Wir müssen jedoch bedenken, dass selbst wenn Außerirdische eine simulierte neue Welt auf ihrem Computer erschaffen würden, benachbarte Zivilisationen immer noch in ihrer physischen Realität leben könnten. Genau wie in Vegas: Was auf einem Exoplaneten passiert, könnte auf diesem Exoplaneten bleiben.

Selbst wenn hochentwickelte wissenschaftliche Zivilisationen herausfinden würden, wie sie in ihrem Labor ein Babyuniversum erschaffen könnten, wird dieses Babyuniversum voraussichtlich von unserer Raumzeit abgetrennt sein und nicht mit uns interagieren.

Eine Vermutung muss widerlegbar sein, um wissenschaftlich glaubwürdig zu sein. Sollten wir jemals experimentelle Beweise für die Pixelisierung der Realität oder für einen Computerfehler im Code entdecken, der die Welt simuliert, werde ich meine Haltung gegen die Simulationshypothese überdenken.

Der Glaube an die Simulationshypothese erscheint mir derzeit wie die Entscheidung für einen Drogenrausch. Diese Entscheidung führt nicht zu einem produktiven Leben, aber es wird immer Menschen geben, die diesen Lebensstil als Fluchtweg aus unserer gemeinsamen physischen Realität wählen.

Ebenso wird es immer Menschen geben, die glauben, wir leben in einer Simulation, um den frustrierenden Zwängen des Lebens, wie wir es kennen, zu entgehen. Ich persönlich möchte keiner dieser Gemeinschaften angehören.

Stattdessen widme ich meine verbleibende Zeit auf dem Planeten Erde der wissenschaftlichen Suche nach technologischen Relikten von Außerirdischen. Wenn außerirdische Lebewesen sich dafür entscheiden, in einer virtuellen Welt zu leben, die auf ihren Computern simuliert wird, ohne Kontakt zum physischen Universum im Allgemeinen, dann ist der einzige Weg, ihre Existenz herauszufinden, der Müll, den sie im interstellaren Raum verteilen.

Aber wenn Außerirdische wirklich intelligent sind, würden sie danach streben, funktionsfähige Geräte zu schicken, die in unseren Hinterhof gelangen könnten. Durch die Entdeckung technologischer Sonden unter den interstellaren Gesteinen, die in der Nähe der Erde ankommen, können wir unser derzeitiges wissenschaftliches Wissen erweitern, da diese Sonden möglicherweise Technologien unserer Zukunft darstellen.

Um von Außerirdischen zu lernen, müssen wir bescheiden sein und zugeben, dass es da draußen eine Welt gibt, die unabhängig von unserem Verstand ist. Es wäre selbstlimitierend, wenn wir uns in eine philosophische Blase einschließen und dabei die Neugier und Bescheidenheit vergessen würden, die unser wissenschaftliches Wissen bis heute vorangebracht haben.

Nur wer daran glaubt, dass es jenseits unserer Vorstellungskraft eine reale, ehrfurchtgebietende Welt gibt, wird das Glück haben, etwas Neues zu lernen.

Während simulierte Welten durch die Vorstellungskraft ihrer Schöpfer begrenzt sind, ist wissenschaftliche Neugier der Motor, der diesen Schöpfern hilft, über ihre begrenzte Vorstellungskraft hinauszuwachsen.

Alle Simulationsersteller sind in eine physische Realität eingebettet, die größer ist als ihre Vorstellungskraft. Das Ziel der Physiker ist es, diese zugrunde liegende Realität zu verstehen, ob sie nun Simulationsersteller enthält oder nicht. Wen interessiert das? Die Ersteller sind Teil dieser physischen Realität.

