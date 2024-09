Dokumentarfilm behauptet „paranormale Bibliothek im Palast“, während König Charles nach der „UFO-Wahrheit“ sucht (Video)

Wie ein neuer Film zeigt, kommunizierten auch der verstorbene Prinz Philip und die Königin mehrfach mit UFO-Gläubigen und gingen dabei seinem Interesse an diesem faszinierenden Thema nach.

Einer sensationellen Behauptung einer neuen Dokumentation zufolge hegt König Charles eine anhaltende Faszination für UFOs und die Möglichkeit außerirdischen Lebens.

Die Dokumentation „Der König der UFOs“ befasst sich außerdem mit Berichten aus der geheimen Bibliothek, die der Monarch geerbt hat und die Bücher und Akten zu diesem Phänomen sowie anderen Themen wie Kornkreisen und dem Paranormalen enthält.

Es deutet auch darauf hin, dass der verstorbene Prinz Philip und Königin Elizabeth II. mehrmals mit UFO- Gläubigen kommuniziert haben.

Und nun geht König Charles der Dokumentation zufolge seinem eigenen Interesse an diesem faszinierenden Thema nach.

Eine der bizarrsten Behauptungen in der neuen Produktion ist, dass der damalige Prinz Charles 1975 dabei gesehen wurde, wie er in Kanada ein experimentelles „ UFO-ähnliches Fluggerät “ steuerte.

Der UFOloge und Filmemacher Mark Christopher Lee sagte: „John Hanson, pensionierter Kriminalbeamter und heute Eigentümer des Great British UFO Learning Centre, stand in regelmäßigem Briefwechsel mit Prinz Philip und der Königin und gibt an, dass sie ihre eigene Bibliothek mit Büchern über UFOs und paranormale Phänomene besaßen.“

Gegenüber Express.co.uk erklärte er: „In den im Film gezeigten Briefen zwischen Hanson und der Königin und Prinz Phillip heißt es, sie würden ‚das Buch, das John ihnen geschickt hat, ihrer eigenen Sammlung/Bibliothek hinzufügen‘.“

Nick Pope, der bis 2009 für das britische Verteidigungsministerium UFOs untersuchte, sagte: „Die königliche Familie interessiert sich seit Jahrzehnten für UFOs, aber dies war auch eine äußerst heikle Angelegenheit, da die Situation in gewisser Weise fast im Widerspruch zur Position der Regierung stand oder es schwierig war, mit ihr zu leben.

„Die öffentliche Linie des Verteidigungsministeriums war immer, dass UFOs nur eine begrenzte oder überhaupt keine Bedeutung für die Verteidigung hätten. Daher war es gelinde gesagt unangenehm, dass die königliche Familie diese Linie beinahe leugnete, indem sie sie ernst nahm.

„Prinz Philip stand ganz im Mittelpunkt des königlichen Interesses daran, obwohl man argumentieren kann, dass er durch seinen Onkel Earl Mountbatten darauf aufmerksam gemacht wurde.

„(Prinz Philip) besaß eine große Sammlung von UFO-Büchern. Er abonnierte die Flying Saucer Review und eine Reihe anderer Publikationen, aber er tat dies mit Bedacht, also nahm er kein Abonnement an und sagte: ‚Bitte schicken Sie es an den Buckingham Palace.‘

„Mich würde interessieren, was mit seiner Sammlung passiert ist und in welchem ​​Umfang König Karl III. einige der Dokumente, Bücher, Akten und Zeitschriften sowie die Zinsen geerbt hat.“

Richard Felix, ein Historiker für paranormale Phänomene aus der Fernsehserie „Most Haunted“, erklärt in dem Film, dass das britische Königshaus über seine eigenen „geheimen Archive für paranormale Literatur und UFO-Literatur verfügt, die denen des Vatikans in nichts nachstehen“.

Herr Lee fügte hinzu: „The King of UFOs ist ein neuer unterhaltsamer, zum Nachdenken anregender Dokumentarfilm, der das Interesse der britischen Königsfamilie an UFOs und dem Unerklärlichen untersucht.

„Der Film befasst sich nicht nur mit einer angeblichen UFO-Landung und einem außerirdischen Besuch auf dem Anwesen von Lord Louis Mountbatten in England (angeblich wurde er von einem seiner eigenen Angestellten beobachtet), sondern untersucht auch das Interesse der verstorbenen Königin und von Prinz Phillip an UFOs und Kornkreisen.

„Der Film bietet exklusiven Zugang zu unveröffentlichten Archivmaterialien und Zeugeninterviews und untersucht auch die außergewöhnlichen Behauptungen, dass der damalige Prinz Charles 1975 in Kanada ein experimentelles UFO-Flugzeug gesteuert habe.

„Es geht um die Behauptung eines kanadischen Tauchers, der 1975 bei der Arbeit an einem geheimen Militärprojekt in Sandy Point, Kanada, gesehen haben soll, wie Prinz Charles ein experimentelles UFO-ähnliches Fluggerät steuerte.

„Der Taucher gibt an, dass das Fluggerät durch elektromagnetische Kraft angetrieben wurde und dass Charles einer der drei Piloten des Fluggeräts war, die es zur NASA-Basis in Langley in den USA brachten.“

Herr Lee geht in der Dokumentation auch darauf ein, welche Rolle König Karl im Falle eines Erstkontakts mit Außerirdischen spielen würde.

Er sagte: „Dem König käme als Staatsoberhaupt und Oberhaupt der Church of England sowie als Verteidiger aller Glaubensrichtungen eine zentrale Rolle zu.

„Er müsste sein Volk auf einen großen Paradigmenwechsel vorbereiten, und der erste Kontakt hätte sowohl politische als auch spirituelle Auswirkungen. Angesichts der zunehmenden Zahl von UFO-Sichtungen auf der ganzen Welt könnte dies näher sein, als wir denken, und der König sollte darauf vorbereitet sein.

„Ich denke auch, dass er das Interesse an UFOs von seinem Vater geerbt hat und als König daher vielleicht mehr über die Wahrheit zum Thema UFOs weiß.

„Großbritannien ist zusammen mit den USA, Kanada, Australien und Neuseeland Teil des Sicherheitsabkommens ‚Five Eyes‘.

„Ich vermute, König Charles wird die Wahrheit kennen. Ich fordere hiermit unseren König auf, die Wahrheit an die Öffentlichkeit zu bringen. Wir haben ein Recht darauf zu erfahren, ob wir in diesem Universum nicht allein sind.“

Express.co.uk hat den Buckingham Palace um einen Kommentar gebeten.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=szGw3MxzY0k