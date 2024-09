Jüdischen Legenden zufolge sollten sich die Tore Salomons in Israel am 9. September 2024 öffnen und Dämonen in unsere Welt eintreten lassen. Sie warteten geduldig auf die Ankunft des Messias, damit ein jüdischer Vertreter, die würdigste Person, den Hauptdämon verkörpern konnte, den sie verehren. Dies ist der gehörnte Bophamet, dem sie als Tribut menschliches Blut bringen.

Das Konzept eines tiefen Staates und einer geheimen Regierung, die nach einer Person mit einer bestimmten DNA sucht, ist seit Jahren ein Diskussionsthema und kursiert häufig in den sozialen Medien.

Es heißt, dass sich die Tore Salomons alle 3600 Jahre öffnen. Zahlreiche Bücher befassen sich mit Salomons Interaktionen mit Dämonen und den Opfergaben, die sie ihm darbrachten.

Der Orden des Drachen platzierte Salomons goldenen Thron in der Nähe des Berges Ilion in Gethsemane, einem biblischen Ort, an dem Jesus vor seiner Kreuzigung betete. Sie glaubten, dies sei der ideale Ort für das Pendar-Ritual.

Hier versammelten sich 178 Delegierte und erwarteten die Ankunft von Dämonen durch ein Portal, das laut Kimberly nicht mehr existiert.

Sie gingen davon aus, dass sie dadurch Zugang zu Omega, einer künstlichen Intelligenz, erhalten würden, mit der sie erneut negative menschliche Energie ernten könnten.

Das System steht kurz vor dem Zusammenbruch. Die jüngsten bedeutenden Ereignisse im Nahen Osten wurden inszeniert, um die Aufmerksamkeit von Dämonen zu erregen, die voraussichtlich auf die Erde zurückkehren werden.

Omega sollte in unserem Reich mehrere Pseudodämonen manifestieren, wofür die neunte Autoritätsebene erforderlich wäre, die ihnen fehlt. Dies würde die gemeinsame Macht der Anti-Quelle und Omegas erfordern. Die Anti-Welt existiert jedoch nicht mehr in unserer Realität, da unser Schöpfer dieses Problem bereits gelöst hat.

Beim letzten Vollmond versprach der Orden des Schwarzen Drachen vielen, dass ihr Treffen bei Neumond stattfinden würde. Als es nicht geschah, war die Enttäuschung groß. Nur drei Tage später erwarteten die Mitglieder bereits neue Anweisungen des obersten Dämons und eine beträchtliche Geldsumme. Doch alle Hoffnungen wurden enttäuscht.

Der Orden hatte sich vor Kurzem in Japan niedergelassen. Die Yakuza, die im Auftrag des Black Dragon Order handelte, ersannen einen Plan, die Macht der Dämonen an sich zu reißen, mit dem Ziel, über sie zu herrschen, sobald das Salomon-Tor geöffnet wäre, und damit eine neue Ära für sich selbst einzuläuten.

Gleichzeitig führt Japan Gespräche mit China, um Verbindungen zwischen den Familien Li und Rothschild herzustellen, die China dabei helfen würden, nach dem Zugang zum Tor und darüber hinaus die Kontrolle über die BRICS-Währung zu übernehmen.

Der Versuch, die Kontrolle über Omega zurückzuerlangen und die globalen Finanzen zu beherrschen, wird nicht erfolgreich sein. Darüber hinaus haben Verhandlungen mit US-Politikern stattgefunden. Dabei handelt es sich um das Trump-Team und die Republikanische Partei, die eine klare Agenda für das Weltraumprogramm haben und ihre Haltung unterstützen.

Es wurde bekannt, dass eine geheime Vereinbarung getroffen wurde, den Besitz des US-Dollars im Verhältnis 60:40 aufzuteilen, wobei die USA 40 % behalten.

Die Teilung führte zu erheblicher Unzufriedenheit, da der Wunsch bestand, die volle Kontrolle zu behalten. Das Trump-Team stimmte zu, 60 % abzugeben und nur 40 % zu behalten, was zur Folge hätte, dass Trump Präsident würde, der Dollar seinen Status als Weltwährung behielte und die Chinesen verdeckte Operationen gegen BRICS durchführen und gleichzeitig mit den BRICS-Mitgliedern verhandeln würden, um die globale Dominanz des Dollars zu sichern.

Amerika wurde umfassend gefördert und bedeutende Persönlichkeiten aus aller Welt erhielten oft Unterstützung von den Orden der Schwarzen Sonne und des Schwarzen Drachen. Diese Orden sammelten und leiteten Gelder in die instabilsten Gebiete der Welt.

Super-Bargeld wird auf den Philippinen, in Indonesien und in bestimmten afrikanischen Ländern aufbewahrt. Super-Bargeld entsteht, wenn mehrere Banknoten mit derselben Nummer gedruckt werden.

Derzeit verhindert das neue KI-Finanzsystem den Eingang identischer Banknoten. Es ist jetzt unmöglich, solches Geld einzulösen, und das wird auch noch jahrelang so bleiben.

Die US-Militärgeneräle bezeichneten es als Projekt Becky, bei dem sie 230 Billionen Dollar für den Umtausch in neue Währung vorbereiteten. Sie beabsichtigten, unter der Schirmherrschaft des Schwarzen Drachen auf Anordnung der Federal Reserve eine weitere, nicht näher festgelegte Zahl von Dollar auszugeben, um die globale Vorherrschaft wiederzuerlangen.

Dies hätte zu einem Marktzusammenbruch, dem Auslösen von Sirenen und der weltweiten Verhängung des Kriegsrechts führen können. Es wird jedoch erwartet, dass die Aktivierung des Gissar-Nissar-Gesetzes eine Verschiebung der Marktwirtschaft mit sich bringt und den Menschen zusätzliche Existenzgrundlagen und ein Gefühl der Erleichterung verschafft. Dies wird oft so diskutiert, als wäre es ihre eigene Initiative gewesen.

Stellen Sie sich Militärs vor, die das Währungssystem überwachen und seine Integrität von Anfang an schützen. Was einst greifbarer Reichtum war, ist heute bloßes Papier. Angesichts der Tatsache, dass es keine Barrieren mehr gibt, werden sie wahrscheinlich in die nächste Phase übergehen.

Historisch gesehen hat es einen schwarzen Adel gegeben, der in seinen Versuchen, die Vorherrschaft zu erlangen, wiederholt erfolglos blieb. Auch die NSDAP hatte keinen Erfolg, obwohl behauptet wurde, sowohl Japan als auch die Nazis hätten nach dem Zweiten Weltkrieg Einfluss auf Amerika ausgeübt.

Die Schaffung einer Währung mithilfe der Blockchain-Technologie ist derzeit möglich. Darüber hinaus erforscht Japan fortschrittliche Supercomputer-Technologien, die sich als effektiv erweisen könnten.

Diese Technologien stehen jedoch aufgrund häufiger Störungen und Installationsprobleme vor Herausforderungen. Darüber hinaus gibt es Bedenken hinsichtlich der Manipulation durch geheime und einflussreiche Stellen.

In den Medien kursierten Gerüchte über die BRICS-Währung und die Abschaffung des Dollars. Es wurde berichtet, dass Saudi-Arabien und dem Iran dies versprochen wurde, der Dollar jedoch weiterhin verwendet wird.

Das als „Schwarzer Drache“ bekannte Gebilde, das angeblich der „tiefe Staat“ in neuem Gewand ist, soll nicht in der Lage sein, diese Währung auszugeben. Japanische Legenden sagten einst voraus, dass das Land innerhalb eines Jahrtausends die globale Vorherrschaft erlangen würde, doch dies erscheint mittlerweile unwahrscheinlich.

Gerüchten zufolge haben die Yakuza die Israelis im aktuellen Konflikt finanziell unterstützt und den Mossad davon überzeugt, dass sie eine moderne Version des Schwarzen Drachen und der Schwarzen Sonne seien, die sich der Lösung globaler Probleme verschrieben hätten. Dennoch wird behauptet, dass dies zu ihren finanziellen Übergriffen geführt habe.

Um die Welt zu beherrschen, braucht man Billionen von Dollars, und obwohl sie Millionen besitzen, reicht das nicht aus, um in einem hypothetischen dritten Weltkrieg zu siegen. Im Januar oder Februar stünden sie vor dem Bankrott.

BRICS macht seinen Einfluss geltend, um sich auf einen möglichen Dollar-Crash vorzubereiten, der aber unwahrscheinlich ist. Unterdessen hat Trumps Team versprochen, 100-prozentige Zölle auf Länder zu erheben, die den Dollar aufgeben.

Sollten solche Ereignisse eintreten, könnten die möglichen Auswirkungen auf den Welthandel erheblich sein. Trumps Anhänger sind optimistisch, dass sie nach seiner Wahl zu Milliardären werden und erhebliche wirtschaftliche Macht erlangen. Sie sind überzeugt, dass sie 40 % der Weltwirtschaft beherrschen werden.

Dieser Optimismus könnte jedoch nur von kurzer Dauer sein, da davon ausgegangen wird, dass Trump die Präsidentschaft nicht gewinnen wird.

Der Begriff „tiefer Staat“ bezieht sich oft auf die Idee eines Organs innerhalb einer Regierung, das im Geheimen und ohne demokratische Kontrolle operiert. Die Idee legt nahe, dass, wenn ein nationaler Verbündeter die Erwartungen nicht erfüllt, man sich anderen wie Russland, Großbritannien oder dem Iran zuwenden könnte.

Die Liste der potenziellen Kollaborateure ist nicht endgültig und ihr Erfolg gilt als unwahrscheinlich.

Der Begriff „tiefer Staat“ bezieht sich oft auf angebliche geheime Allianzen innerhalb einer Regierung. Im Fernsehen und in den Medien wird über digitale Währungen diskutiert, die traditionelles Geld ersetzen könnten.

Die Idee ist, dass dies die Kontrolle zentralisieren könnte. Kürzlich hat Trump Aussagen zu Kryptowährungen gemacht, die auf eine deutliche Änderung seiner Haltung hindeuten.

Die mit Trump verbundene Partei verliert rapide an Unterstützung, so wie ein Stein im Wasser versinkt. Sie macht weiterhin zahlreiche Versprechungen, die sie wahrscheinlich nicht erfüllen wird. Es wird erwartet, dass die Öffentlichkeit wie in der Vergangenheit uninformiert bleibt. Doch der Moment ist gekommen, in dem Unwahrheiten aufgedeckt werden und nicht mehr vertuscht werden können.

Sie täuschen nicht nur Einzelpersonen, sondern auch große Unternehmen mit dem Versprechen beträchtlicher Zahlungen für positive Äußerungen. Trumps Wahl steht vor der Tür, und es sind keine Gelder in Sicht, sondern nur Versprechen. Man fragt sich, wer ihm seine Stimme geben wird.

Die Herbst-Tagundnachtgleiche ist vorbei und wieder einmal ruht die Hoffnung auf dem Glauben, dass sich das Portal genau in diesem Moment öffnen wird. Dies ist jedoch eine verpasste Chance, die sich nicht wiederholen wird. Es wird keine Antiwelt, kein Omega, keine Schulden, keine Kriege, keinen Terrorismus und keine Duldung der ehemaligen Herrscher der Dunkelheit geben.

Alles hat sich verändert und das Goldene Zeitalter steht vor der Tür. Also schreiten wir voran, ohne einen Blick auf die Degenerierten und Unmenschen zu werfen. In der Tat wird es so sein!