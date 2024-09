Sagt die Bibel, dass die Erde flach ist?

Netzfund auf Quora Digest:

Ursprünglich beantwortete Frage: Warum heißt es in der Bibel, die Erde sei flach?

Nicht nur in Jesaja, Kapitel 40, Vers 22, steht in der Bibel, dass die Erde rund ist. In Hiob, Kapitel 26, Vers 7, heißt es, dass die Erde an nichts hängt.

Jesaja, Kapitel 40, Vers 22:

Es ist der Herr! Hoch thront er über der Welt; ihre Bewohner sind für ihn klein wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier, er schlägt ihn auf wie ein Zelt, unter dem die Menschen wohnen können.

Hiob, Kapitel 26, Vers 7

Er spannt den Norden aus über dem Leeren und hängt die Erde über das Nichts.

Der Grund, warum in Jesaja das Wort „rund“ verwendet wird, ist, dass es kein altes hebräisches Wort für Kugel gibt.

Das hebräische Wort für rund kann also eine Kugel bedeuten.

Die Bibel stimmt also mit der Wissenschaft überein und alle Verweise auf irgendetwas anderes wie die vier Ecken der Erde sind rein symbolisch und nicht wörtlich zu nehmen.