Die Erde wird von körperlosen Wesen aus einer anderen Dimension angegriffen (Videos)

In den letzten Jahren hat die Häufigkeit von UFO-Sichtungen derart zugenommen, dass sie nun häufig in Live-Nachrichtensendungen auftauchen.

Diese Erscheinungen finden in Live-Segmenten von Veranstaltungsorten oder direkt aus den Studios finanzkräftiger Fernsehsender statt, die in Wolkenkratzern mit riesigen Fenstern untergebracht sind.

Ein weiteres Ereignis ereignete sich am 1. Oktober, wie Fox News während der Übertragung des israelischen Bombenangriffs berichtete.

🚨 Dark Orb UFO – This Dark Orb/Sphere UFO with a trail was caught on camera by Fox News, when they were covering an attack on Tel Aviv#Ufotwitter #Israel #Ufo #Ufos #Ovni #FoxNews #Disclosure pic.twitter.com/GqkCRc01NE — T R U T H P O L E (@Truthpolex) October 3, 2024

Das Video kursiert seit fünf Tagen in der Ufologie-Gemeinde und heizt Spekulationen an, dass Israel möglicherweise UFOs einsetzt.

Wahrscheinlich ist daran etwas Wahres, aber die aktuelle Diskussion deutet auf etwas ganz anderes hin – etwas im wahrsten Sinne des Wortes Besonderes.

SHOCK VIDEO: ⚠️ Al Jazeera news coverage inadvertently broadcasts what looks like a TRIANGULAR SHAPED OBJECT shooting down rockets over northern Israel.. WHAT DO YOU SEE? pic.twitter.com/w5wgdwXidD — Chuck Callesto (@ChuckCallesto) April 13, 2024

Viele erinnern sich an das Video von vor einem Jahr, das einen riesigen Schatten auf einem Berg festhielt.

pic.twitter.com/o0KHmOUd28 — Weird Things Caught On Camera (@ParanormaIVideo) September 30, 2024

Der Himmel ist klar und wolkenlos, aber dennoch erscheint ein Schatten. Zahlreiche Videos fangen diese eigenartigen Schatten ein:

Es gibt Videos, in denen sich Schatten bewegen und Tiere darauf reagieren.

Und schließlich gibt es noch einzigartige UFOs, die sich jeder Klassifizierung entziehen und wie Tintenstreifen erscheinen, die sich durch Tintenwolken bewegen.

DOES ANYONE KNOW WHAT THIS IS? IS IT AN UFO OR A SHADOW LUGIA?? pic.twitter.com/pGMzO13Q5L — Nick Diamond Media (@NDiamondMedia) August 25, 2024

Aufgrund der Verhaltensweisen und Eigenschaften solcher „Schattenobjekte“ ist ihre Einordnung als eigenständige Gruppe erforderlich, die wenig mit den üblicherweise dargestellten Außerirdischen in fliegenden Untertassen oder solchen, die leuchtende Kugeln manipulieren, gemeinsam hat.

Aber was sind sie dann?

In verschiedenen Berichten über die Endzeit wird häufig von „Schattenwesen“ gesprochen, die aus der Ferne lediglich als Wolken oder dunkler Nebel erscheinen.

Bei näherer Betrachtung wird jedoch klar, dass diese Wolken aus Schwärmen kleiner, dunkler Wesen bestehen, die Menschen angreifen.

Möglicherweise sind wir Zeugen des Beginns dieser apokalyptischen Zeiten und der ersten Besucher aus einem anderen Reich.

Wenn das der Fall ist, können wir davon ausgehen, dass ihre Zahl bald zunehmen wird.

