Erdbebenserie von über 100 Erdbeben erschüttert Atomstandort

Eine Serie von über 100 flachen Erdbeben hat seit Samstag, dem 21. September 2024, einen Umkreis von 48 Kilometern um das Atomkraftwerk Hanford nordwestlich der Tri-Cities in Washington erschüttert.

Wissenschaftler führen die Erschütterungen auf tektonische Aktivitäten in der Nähe des Yakima Fold and Thrust Belt zurück.

Seit Samstag wurden rund 48 km nordwestlich der Tri-Cities-Region in Washington über 100 Erdbeben registriert. Die Beben wurden am westlichen Rand der McGee Ranch im Hanford Reach National Monument registriert.

Die meisten Beben lagen unter der Stärke 2,0. Das stärkste Beben war 2,9 und ereignete sich am Sonntag, dem 12. September, um 20:22 Uhr Ortszeit am nördlichen Ende des Schwarms. Die meisten Beben ereigneten sich in einer Tiefe von etwa 8 km (5 Meilen) und werden als Beben der flachen Erdkruste eingestuft.

Das jüngste Beben ereignete sich am Donnerstag, den 26. September, um 01:45 Uhr Ortszeit (LT). Das Beben ereignete sich etwa 14 km (8,6 Meilen) nordwestlich von Hanford. Es war ein Beben der Stärke 1,7 mit einer Tiefe von etwa 7,2 km (4,4 Meilen).

Dieses Gebiet diente als Sicherheitsgrenze für Produktionsanlagen, als dort Plutonium für das US-Atomwaffenprogramm hergestellt wurde.

Seit 10:48 UTC am Donnerstag, dem 26. September, gab es mindestens 129 Erdbeben, obwohl einige kleinere Beben möglicherweise unbemerkt blieben.

Bisher liegen keine Berichte vor, dass Menschen die Erdbeben gespürt hätten. Laut Doug Gibbons, einem Forschungsingenieur des Pacific Northwest Seismic Network, waren die Beben aufgrund ihrer abgelegenen Lage und geringen Stärke möglicherweise nicht zu spüren.

Da es kein klares Hauptbeben gab und nur kurze Zeitabstände zwischen den Beben lagen, klassifizieren Wissenschaftler sie als Schwarmbeben.

Die Beben scheinen durch regelmäßige tektonische Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Yakima-Falten- und Überschiebungsgürtel auf einer Verwerfungslinie in der Nähe des Umatanum-Rückens verursacht worden zu sein.

„Das ist ein völlig natürliches Phänomen. Obwohl dieser Schwarm direkt außerhalb des Hanford Site auftritt, hat er keinen Zusammenhang mit den dort gelagerten radioaktiven Abfällen“, sagte Renate Hartog, Leiterin des Pacific Northwest Seismic Network.

