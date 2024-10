Auf der ganzen Welt, auch in den USA, sind schreckliche „Himmelsbeben“ zu hören – und Wissenschaftler wissen nicht, was sie bedeuten (Videos)

Seit mehr als 200 Jahren sind auf der ganzen Welt mysteriöse „Himmelsbeben“ zu hören, doch die Ursache und der Ursprung dieser bizarren Geräusche sind den Wissenschaftlern noch immer nicht bekannt.

Die Geräusche könnten mit einem Schuss oder Fehlzündungen eines Autos verwechselt werden und wurden in Gebieten von Belgien und Japan bis hin zur Finger-Lakes-Region im Bundesstaat New York gehört.

Wissenschaftler haben versucht, die Ursache der lauten Knalle herauszufinden und haben Theorien aufgestellt, wie etwa Meteoriteneinschläge in der Atmosphäre , Militärübungen, Explosionen in Steinbrüchen oder Stürme oder Erdbeben in der Ferne .

Die ersten Himmelsbeben wurden 1811 dokumentiert, nachdem Menschen in New Madrid, Missouri, während eines Erdbebens der Stärke 7,2 seltsame Geräusche hörten.

Anwohner berichteten, vor oder während des Erdbebens „artillerieähnliche Geräusche“ gehört zu haben.

Ähnliche Geräusche wurden dann während eines Erdbebens in Charleston, South Carolina im August 1886 gemeldet, das mit einer Stärke von 7,3 noch wochenlang danach zu hören war.

Die Himmelsbeben wurden als „dröhnendes Geräusch“ oder „laute Detonationen“ beschrieben.

Diese Geräusche werden auch als „Lake Guns“ oder „Seneca Guns“ bezeichnet, nach dem Seneca Lake im Zentrum des Bundesstaates New York, wo dieses Phänomen im Jahr 1850 ebenfalls auftrat.

James Fenimore Cooper, der während eines dieser Himmelsbeben in Seneca Lakes lebte, beschrieb das Erlebnis in seiner Kurzgeschichte „The Lake Gun“.

„Es ist ein Geräusch, das an die Explosion eines schweren Artilleriegeschützes erinnert und für das keines der bekannten Naturgesetze verantwortlich ist“, schrieb Cooper.

„Der Knall ist tief, hohl, fern und imposant. Der See scheint mit den umliegenden Hügeln zu sprechen, die das Echo seiner Stimme als präzise Antwort zurücksenden.“

In den darauffolgenden Jahren waren die Donnerschläge aufgrund ihres zufälligen Auftretens nicht identifizierbar und standen in keinerlei Zusammenhang mit anderen Naturereignissen.

Erst im Jahr 2020 begannen Wissenschaftler, die seit 2013 vom EarthScope Transportable Array (ESTA) gewonnenen seismischen Daten zu nutzen.

ESTA ist ein Netzwerk aus über 400 seismischen Stationen in den USA, das Erdbeben, Vulkanausbrüche und Erdrutsche erkennt.

Ein Forscherteam der University of North Carolina in Chapel Hill verglich die Daten von ESTA mit Zeitungsartikeln, um festzustellen, ob die Geräusche durch Erdbeben verursacht wurden.

„Allgemein gehen wir davon aus, dass es sich um ein atmosphärisches Phänomen handelt. Wir glauben nicht, dass es durch seismische Aktivitäten verursacht wird“, sagte Eli Bird, ein an der Studie beteiligter Forscher, damals gegenüber Live Science .

„Wir gehen davon aus, dass es sich eher durch die Atmosphäre als durch den Boden ausbreitet.“

Eine weitere Möglichkeit, so spekulierten die Forscher, könnten Boliden sein – das sind Weltraumgesteinsbrocken, die explodieren, wenn sie auf die Erdatmosphäre treffen.

Eine weitere Möglichkeit könnten laut Bird Meeresereignisse sein, etwa große Wellen, die vor der Küste brechen, oder Donner, der über dem Meer kracht.

„Die atmosphärischen Bedingungen könnten so beschaffen sein, dass sich dies in eine bestimmte Richtung verstärkt oder hauptsächlich diesen lokalen Bereich betrifft“, sagte er gegenüber Live Science.

Trotz aller Bemühungen ist es den Seismologen bisher nicht gelungen, die Ursache der Himmelsbeben eindeutig zu bestimmen.

Einwohner in 15 Bezirken Alabamas wurden im November 2017 durch einen Boom schockiert und riefen aus Angst die Notrufnummer 911 an.

Der Nationale Wetterdienst in Birmingham teilte mit, dass man den Lärm nicht genau erklären könne und dass Satellitenbilder und Radarscans keine Anzeichen einer Explosion in der Region zeigten.

Die Agentur veröffentlichte damals auf X eine ähnliche Meinung, die noch heute zum Ausdruck kommt: „Wir haben keine Antwort und können nur gemeinsam mit Ihnen Hypothesen aufstellen.“

Video:

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=ZSgn2LPlYFM&t=3s